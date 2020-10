Covid-19, i dati di oggi a Treviglio, Romano, Caravaggio e Rivolta

Covid-19, continua la corsa del virus soprattutto a Treviglio. Dopo i 37 casi giornalieri di ieri, oggi siamo a + 23 nuovi tamponi positivi in città, + 7 a Romano, +6 a Rivolta d’Adda e +8 a Caravaggio.

La crescita nella Bassa

Come già certificato nei giorni scorsi anche dall’Ats, il trend che vede la Bassa bergamasca tra le zone più colpite della provincia in questa seconda ondata di Covid-19, dunque, sembra confermato anche dai dati di oggi che a livello regionale si basano su 46781 tamponi effettuati.

Clicca sull’immagine per guardare i numeri nel dettaglio, nei Comuni più grossi della nostra zona, gli unici per i quali Regione fornisce il dato. I contagi totali da inizio pandemia, il trend da ottobre, i nuovi positivi giorno per giorno.

I dati in provincia di Bergamo e in Regione

In provincia di Bergamo nelle ultime 24 ore i nuovi tamponi positivi sono stati 243, contro i 349 di ieri. Scende però anche a livello regionale rispetto a ieri il numero dei nuovi positivi, ma di pochissime unità: 8919 i casi di oggi, contro gli 8960 di ieri, a fronte di qualche tampone in più. Stabile la percentuale di positività: 19%.

Terapie intensive e ricoveri

Nelle Terapie intensive lombarde i ricoverati attualmente sono 392 (+22 su ieri), i ricoverati non in terapia intensiva 4.033 (+335). I decessi di ieri ben 73.

I nuovi casi per provincia

L’analisi per provincia conferma quanto tristemente noto: Milano è il cuore dell’epidemia. Malissimo anche Monza e Brianza e Varese, con circa 1200 nuovi positivi in 24 ore.

Milano: 3.730, di cui 1.553 a Milano città;

Bergamo: 243;

Brescia: 413;

Como: 475;

Cremona: 184;

Lecco: 228;

Lodi: 151;

Mantova: 248;

Monza e Brianza: 1.207;

Pavia: 387;

Sondrio: 133;

Varese: 1.202.

