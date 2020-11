Covid-19, calano i contagi in Lombardia, +9 a Treviglio I DATI

Nove nuovi casi di Coronavirus a Treviglio nelle ultime 24 ore. Ma l’incremento maggiore si registra a Rivolta (+10). Quattro casi in più invece a Caravaggio e Pandino, mentre Romano segna un +5. Numeri relativamente tranquilli quelli di oggi sul fronte della lotta al Covid-19 nella Bassa e nell’Alto Cremasco, che si mantengono al di sotto della media degli ultimi giorni un po’ ovunque.

La situazione in Lombardia

I tamponi effettuati oggi sono 38.100, i nuovi positivi 7.633. Il rapporto è pari al 20%. I guariti/dimessi sono 11.935.

Nel dettaglio:

• i tamponi effettuati: 38.100, totale complessivo: 3.644.914

• i nuovi casi positivi: 7.633 (di cui 363 ‘debolmente positivi’ e 93 a seguito di test sierologico)

• i guariti/dimessi totale complessivo: 169.056 (+11.935), di cui 7.030 dimessi e 162.026 guariti

• in terapia intensiva: 903 (+9)

• i ricoverati non in terapia intensiva: 8.323 (+172)

• i decessi, totale complessivo: 19.850 (+182)

I nuovi casi per provincia

• Milano: 2.565, di cui 675 a Milano città;

• Bergamo: 257;

• Brescia: 351;

• Como: 795;

• Cremona: 188;

• Lecco: 132;

• Lodi: 134;

• Mantova: 239;

• Monza e Brianza: 677;

• Pavia: 395;

• Sondrio: 37;

• Varese: 1.683.

La situazione in Italia

Nelle ultime 24 ore sono 34.283 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 32.191. Aumentano però i tamponi effettuati: 234.843 contro i 208.458 del giorno prima. La percentuale di positivi è al 14,5 % (ieri 15,4%). È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 18 novembre. Sono 753 i decessi nelle ultime 24 ore. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono in totale 3670 (+58), mentre i ricoveri in reparto salgono di 430 unità per un totale di 33.504.

I positivi per Regione

Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, le persone attualmente positive sono:

152.083 in Lombardia, 75.064 in Piemonte, 95.139 in Campania, 64.306 in Veneto, 59.319 in Emilia-Romagna, 73.491 nel Lazio, 54.110 in Toscana, 32.102 in Sicilia, 16.768 in Liguria, 27.614 in Puglia, 14.753 nelle Marche, 14.390 in Abruzzo, 10.754 in Friuli Venezia Giulia, 11.274 in Umbria, 10.901 nella Provincia autonoma di Bolzano, 11.045 in Sardegna, 2.860 nella Provincia autonoma di Trento, 8.531 in Calabria, 4.504 in Basilicata, 2.093 in Valle d’Aosta, 2.067 in Molise.

