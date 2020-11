Covid-19, sono diciannove i nuovi casi a Treviglio, ben dieci a Pandino

Diciannove casi a Treviglio, undici a Rivolta, sei a Caravaggio e quattro a Romano. Ben dieci, invece, a Pandino. Continuano a succedersi altalenanti i numeri sui nuovi positivi al Coronavirus nella Bassa e nell’Alto Cremasco, secondo i dati pubblicati oggi da Regione.

Sono invece 8448 i tamponi positivi riscontrati in Regione nelle ultime 24 ore, dei quali 202 in provincia di Bergamo. La percentuale di positività è del 22%. QUI i dati di ieri

Ricoveri e decessi

Nelle terapie intensive lombarde i positivi sono oggi 894 (+39 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva 8.151 (+250). I decessi 202.

I nuovi casi per provincia

Milano: 2.356, di cui 902 a Milano città;

Bergamo: 202;

Brescia: 256;

Como: 1.024;

Cremona: 122;

Lecco: 288;

Lodi: 93;

Mantova: 364;

Monza e Brianza: 894;

Pavia: 311;

Sondrio: 508;

Varese: 1.830.

La situazione in Italia

Nelle ultime 24 ore sono 32.191 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 27.354. Aumentano però i tamponi effettuati: 208.458 contro i 152.663 del giorno prima. La percentuale di positivi è al 15,4% (ieri 17,9%). È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 17 novembre. Sono 731 i decessi nelle ultime 24 ore. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono in totale 3.612 (+120).

Dall’inizio della pandemia, in Italia le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 1.238.072. Le vittime, in totale, sono 46.464. I guariti, nell’ultimo giorno sono 15.434, per un totale di 457.798. I ricoverati con sintomi sono 33.074 (+538). Sono invece 697.124 le persone in isolamento domiciliare (+15.368).

I positivi per Regione

Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, le persone attualmente positive sono:

156.567 in Lombardia, 73.786 in Piemonte, 92.726 in Campania, 63.071 in Veneto, 57.268 in Emilia-Romagna, 71.255 nel Lazio, 54.152 in Toscana, 16.531 in Liguria, 30.756 in Sicilia, 26.607 in Puglia, 14.511 nelle Marche, 14.008 in Abruzzo, 10.0421 in Friuli Venezia Giulia, 11.244 in Umbria, 10.701 nella Provincia autonoma di Bolzano, 10.784 in Sardegna, 2.994 nella Provincia autonoma di Trento, 7.738 in Calabria, 2.163 in Valle d’Aosta, 4.326 in Basilicata e 2.132 in Molise.

