Covid-19: a Treviglio 30 casi, crescono anche Brignano e Castel Rozzone.

Trenta nuovi casi positivi a Treviglio, tredici a Caravaggio nove a Romano e uno a Rivolta e Pandino. E ora, dopo Brignano, anche Castel Rozzone cresce nei contagi entrando nella classifica dei dieci Comuni bergamaschi più colpiti, con la seconda ondata, in rapporto alla popolazione. Dieci in nuovi casi in più a Brignano (il totale da inizio pandemia è adesso 166). A Castel Rozzone il totale è 77 (con un incremento di dieci unità solo la scorsa settimana). Questi i numeri di oggi sul fronte del Covid-19 nella Bassa, numeri che confermano come sia ancora la Geradadda la zona più colpita della Provincia. A Bergamo città, con il quadruplo degli abitanti di Treviglio, i nuovi casi sono solo 19.

La situazione in Lombardia

I nuovi casi in Regione sono 8060 su 38mila e 702 tamponi (relativamente pochi, come spesso la domenica). In provincia di Bergamo 354, un numero ancora contenuto e più o meno in linea con la media degli ultimi giorni. Resta Milano e Monza l’area più colpita con poco meno della metà dei casi totali lombardi.

Pochi i nuovi ricoveri in Terapia intensiva: +20 rispetto a ieri. I nuovi ricoverati fuori dalla Terapia intensiva sono invece 160. I decessi 181.

I nuovi casi per provincia

Milano: 3.302, di cui 1.266 a Milano città;

Bergamo: 354;

Brescia: 644;

Como: 425;

Cremona: 82;

Lecco: 329;

Lodi: 149;

Mantova: 214;

Monza e Brianza: 1.140;

Pavia: 465;

Sondrio: 92;

Varese: 684.

