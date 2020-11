Covid-19, i dati di oggi, a Treviglio quattro casi

Quattro casi a Treviglio, sei a Rivolta, due a Romano, tre a Pandino e uno a Rivolta. Giornata con pochi tamponi e pochi nuovi positivi quella di oggi in Lombardia.

Ricoveri, decessi, tamponi

Sono solo poco più che 35mila i tamponi processati oggi in Lombardia, con 8129 positivi pari al 22,8%. La buona notizia è che sono pochi anche i ricoveri in Terapia intensiva. In totale sono 817 (+16 rispetto a ieri), i ricoverati non in terapia intensiva 7.621 (+302), mentre i decessi delle ultime 24 ore 158, che portano il totale dall’inizio della pandemia in Lombardia a 19.186. Clicca sull’immagine per il dettaglio dei dati LOCAL

I nuovi casi per provincia

Pochi i ricoveri in Bergamasca: solo 142. Restano alti invece i numeri di Milano e di Varese, con la Brianza appena sotto il migliaio di nuovi positivi.

Milano: 2.895, di cui 1.082 a Milano città;

Bergamo: 142;

Brescia: 467;

Como: 726;

Cremona: 191;

Lecco: 124;

Lodi: 181;

Mantova: 292;

Monza e Brianza: 936;

Pavia: 534;

Sondrio: 131;

Varese: 1.341.

