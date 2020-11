Covid-19: a Treviglio 11 nuovi casi oggi: i DATI LOCAL

Undici nuovi casi di Covid-19 a Treviglio, quasi quanto a Bergamo città (+15). Zero incrementi invece a Caravaggio, mentre a Romano sono cinque, come a Pandino, e ben dieci a Rivolta. Questa la fotografia dell’andamento dell’epidemia da Coronavirus nei principali centri della Bassa Bergamasca e dell’Alto Cremasco di oggi. Ats intanto ha comunicato che in provincia di Bergamo, che oggi registra complessivamente 249 nuovi casi, l’indice Rt è vicino a 1, segno di un possibile, prossimo abbassamento della curva epidemiologica.

La situazione in Lombardia

In Regione sono 42248 i tamponi eseguiti oggi, con una percentuale di positività del 21,8%, sostanzialmente stabile rispetto ai giorni scorsi. I nuovi positivi in Regione sono 9221.

Terapie intensive e decessi

Dopo un leggero calo registrato ieri, oggi il numero dei ricoverati riprende a salire, sebbene con cifre più contenute rispetto alle scorse settimane. Nelle Terapie intensive lombarde sono ricoverate 930 persone (15 in più di ieri), mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 8.304 (+13). I morti nelle ultime 24 ore sono 175.

I nuovi casi per provincia

Milano: 3.706, di cui 1.547 a Milano città;

Bergamo: 249;

Brescia: 623;

Como: 948;

Cremona: 124;

Lecco: 255;

Lodi: 156;

Mantova: 275;

Monza e Brianza: 986;

Pavia: 385;

Sondrio: 390;

Varese: 922.

