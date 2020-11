Covid-19, in Lombardia scende il numero dei ricoverati: -32. I dati LOCAL

Nove nuovi casi a Treviglio, sette a Romano, ben 17 a Rivolta. Mentre il dato di Caravaggio resta stabile, e corretto al ribasso di un’unità rispetto a ieri. Questi i numeri del Covid-19 nella Bassa oggi, mentre a livello regionale si registrano – dato sostanzialmente stabile, 7453 nuovi casi per una percentuale di positività dei tamponi pari al 19,8%. In provincia di Bergamo, i nuovi positivi sono 275. A Bergamo città 28.

Ricoveri e decessi

In Lombardia scendono per la prima volta dopo giorni i ricoverati non in terapia intensiva: sono 8291, 32 in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva ci sono 915 pazienti, +12 in più rispetto a ieri, anche questo un dato molto basso.

Ancora molti invece i decessi: +165 su ieri. Si tratta, come noto, di infezioni risalenti normalmente ad alcune settimane fa.

I nuovi casi per provincia

Milano: 2.928, di cui 1.134 a Milano città;

Bergamo: 275;

Brescia: 556;

Como: 645;

Cremona: 227;

Lecco: 197;

Lodi: 164;

Mantova: 184;

Monza e Brianza: 873;

Pavia: 406;

Sondrio: 186;

Varese: 657.

