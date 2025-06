Caso Sgroi, salgono a nove le denunce per violenza sessuale contro il sindaco-medico

Sale a nove il numero delle denunce a carico di Giovanni Sgroi, sindaco - attualmente sospeso - di Rivolta ed ex primario di Chirurgia dell’ospedale di Treviglio.

Cinque nuove denunce

Se la notizia del suo arresto e della custodia cautelare ai domiciliari avvenuta circa un mese fa, con l’accusa di violenza sessuale aggravata su quattro pazienti, era piombata in paese come un fulmine a ciel sereno, lo stesso non si può dire delle nuove denunce - cinque quelle presentate dal altrettante donne - che in qualche modo erano attese dagli inquirenti. Erano stati gli stessi carabinieri del comando di Milano, in seguito all’arresto, a lanciare un appello alle vittime perché si facessero avanti.

In poco tempo nel fascicolo di indagine della procuratrice aggiunta Letizia Mannella e della pm Alessia Menegazzo, sono entrate cinque denunce: le vittime sarebbero state abusate da Sgroi in una clinica della provincia di Bergamo. Per questo alcuni degli atti potrebbero essere trasmessi per competenza alla procura di Bergamo.

A queste si aggiunge anche la testimonianza di una donna che avrebbe raccontato di aver subito gli stessi abusi negli anni Novanta, fatti - in questo caso - ormai prescritti.

Le violenze in ambulatorio

Racconti che mostrano sempre di più un modus operandi consolidato nel tempo. Come si legge nell’ordinanza che un mese fa ha portato Sgroi ai domiciliari, le violenze sono avvenute nell’ambulatorio della clinica di Pozzuolo Martesana dove il medico riceveva come libero professionista e di cui era anche direttore sanitario. A far scattare le indagini all’inizio del 2024 è stata la denuncia presentata da una 24enne sotto choc dopo una visita gastroenterologica.

Davanti al gip Sara Cipolla, in occasione dell’interrogatorio di convalida, Sgroi aveva scelto il silenzio: "Il mio assistito è totalmente estraneo ai fatti contestati", aveva aggiunto il suo avvocato Domenico Chindamo.

Sul fronte politico la richiesta di dimissioni immediate avanzata dalla minoranza 2RivoltiAmo" e sostenuta dal Pd non ha ricevuto risposta. Alla guida dell’Amministrazione resta la vicesindaco Marianna Patrini.