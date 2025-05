Accusato di violenza sessuale, Sgroi sceglie il silenzio davanti al gip

Ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere il sindaco di Rivolta ed ex primario di Chirurgia dell'ospedale di Treviglio, Giovanni Sgroi, ai domiciliari da giovedì con la grave accusa di violenza sessuale aggravata.

Sgroi sceglie il silenzio

L'interrogatorio di garanzia si è svolto oggi, 27 maggio 2025, ma davanti alla gip Sara Cipolla ha preferito non rilasciare dichiarazioni. Una scelta che il suo avvocato Domenico Chindamo ha definito come "quasi obbligata" per poter studiare gli atti. Si è detto, però, "sconvolto" da quanto accaduto mentre il suo legale ha chiarito che il medico, 70 anni, con un trascorso professionale e politico importante sul territorio, sta affrontando la questione "con dignità".

"Il mio assistito è totalmente estraneo ai fatti contestati - ha chiarito il legale - Stiamo ancora studiando la strategia perché abbiamo avuto accesso solo a una parte della documentazione e preferisco vedere tutto quel che c'è da leggere per poi decidere la strategia da adottare".

Le accuse e l'arresto

La notizia è arrivata in paese come un fulmine a ciel sereno lo scorso venerdì, quando i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano si sono presentati alla sua porta, a Rivolta d'Adda. Sgroi, in pensione dal 2020, si trova ora agli arresti domiciliari. L'indagine, coordinata dalla procuratrice aggiunta Letizia Mannella e dal pm Alessia Menegazzo e condotta dai carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, è partita nel gennaio 2024 dopo la denuncia di una donna che aveva raccontato di essere stata toccata nelle parti intime durante una visita in ambulatorio in una struttura di Pozzuolo Martesana dove Sgroi esercitava come libero professionista. Ad aggravare il quadro, le intercettazioni, le perquisizioni e le analisi forensi, che hanno fatto emergere altri tre casi anche se non si può escludere, ora, che il numero possa aumentare.

Già venerdì, il prefetto, Antonio Giannelli, ha sospeso il sindaco Sgroi dalla carica di primo cittadino.