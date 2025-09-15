Capralba in lutto, addio al presidente della Pro loco Maurizio Decaro

di Sara Barbieri

Capralba saluta con dolore Maurizio Decaro, presidente della Pro Loco e figura amata della vita civica e culturale del paese. Aveva 66 anni ed è venuto a mancare nella serata di ieri, 14 settembre 2025, dopo una lunga battaglia contro la malattia.

L’impegno nella Pro loco e nel sociale

Decaro era un punto di riferimento per la promozione del territorio, al quale ha dedicato tempo, passione e competenza. In particolare, si era speso con entusiasmo per valorizzare le Quarantine, una tradizione locale che sentiva profondamente e che aveva contribuito a rilanciare con grande energia. Residente da alcuni anni nella frazione di Farinate, Decaro aveva assunto da poco tempo la presidenza della Pro loco, ma il suo impegno per la comunità non era certo recente. Chi lo ha conosciuto lo ricorda come una presenza costante nelle iniziative locali, sempre pronto a mettersi in gioco con spirito costruttivo e grande sensibilità verso la storia e l’identità del territorio.

A piangerlo oggi, oltre all’intera comunità, c’è anche la moglie, l’assessore Melania Mannoni, con cui condivideva non solo la vita privata ma anche la passione per l’impegno civico.

Camera ardente all’ospedale di Crema

Chi desidera rivolgergli un ultimo saluto potrà farlo oggi, lunedì 15 settembre, dalle 12.30, nella camera ardente dell’ospedale di Crema, dopo l’espianto delle cornee a cui ha generosamente acconsentito in vita. La salma rimarrà esposta fino a domani alle 17.30, orario in cui si terrà la cerimonia funebre.