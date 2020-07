Bus dirottato, Sy condannato a 24 anni. La Lega: “Merita l’ergastolo”

Ventiquattro anni di carcere. E’ stata accolta dai giudici la richiesta di condanna del pm Luca Poniz nei confronti di Ousseynou Sy, autista di origini senegalesi, che il 20 marzo 2019, dirottò, tenne in ostaggio e poi diede alle fiamme un bus con 50 bambini, due insegnanti e una bidella della scuola media Vailati di Crema, tra Peschiera Borromeo e San Donato Milanese, fortunatamente senza provocare vittime.

I giudici hanno accolto la richiesta della Procura, anche quella di riqualificare l’ipotesi di reato da sequestro a sequestro con finalità di terrorismo. Sy ha sempre spiegato aver agito “solo lo scopo di salvare vite umane, perché non se ne poteva più dei morti in mare“.

“Ousseynou Sy è un criminale che meriterebbe il carcere a vita. Non voglio nemmeno pensare al tragico epilogo a cui saremmo arrivati senza il coraggio di alcuni ragazzini e la prontezza delle forze dell’ordine”.

Così la deputata leghista di Rivolta Claudia Gobbato, commentando la sentenza.

“Nessuno può dimenticare quelle immagini agghiaccianti – ha proseguito l’onorevole rivoltana – A oggi quel criminale ancora non si pente, non si scusa e continua a fare dichiarazioni deliranti contro la sacrosanta politica dei porti chiusi. In Italia non abbiamo bisogno di criminali che mettono in pericolo la vita dei nostri figli e di innocenti con l’unico scopo di compiere ‘gesti dimostrativi’”.