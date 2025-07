Il sindaco di Caravaggio Claudio Bolandrini ha fatto il punto sulla situazione viabilistica e sui danni registrati sinora in città. Attenzione al traffico, anche se il meteo è migliorato alcune delle strade in cui si sono verificati i maggiori danni questa mattina non sono ancora stati messi in sicurezza.

"La Polizia locale e la Protezione civile sono all'opera per mettere in sicurezza le situazioni di criticità note: è stato attivato il centro di emergenza presso il Comando del Distretto di Polizia locale: chiamare per segnalare emergenze gravi - ha spiegato - Via Cesare Battisti, via Gritti e via Buozzi sono chiuse al traffico per pali dell'elettricità pericolanti e rami sulla carreggiata. Per questo motivo diverse vie ed abitazioni sono prive di elettricità: l'operatore è stato avvisato e ha assicurato intervento appena possibile. Via Enrico De Nicola chiusa al traffico perchè si attende arrivo ditta specializzata per recupero copertura in eternit. In via Polidoro Caldara fare attenzione a restringimento della carreggiata per lamiere pericolanti. Via Masano è interrotta per allagamento sottopasso. La viabilità lungo la strada provinciale 11 e il viale del Santuario è stata ripristinata. Fare attenzione a coppi pericolanti sui tetti oppure a quelli finiti sulla strada. Non sostare in prossimità di alberi pericolanti. Si registrano ingenti danni ma per fortuna nessun ferito.