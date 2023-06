Addio al dottor Penati, una vita per la medicina

Un uomo mite ma molto determinato il dottor Giuseppe Penati, aveva deciso di diventare un medico a cinque anni e così è stato. Al male che lo aveva aggredito quattro anni fa tuttavia non c'è stato rimedio, il feretro riposa al cimitero cittadino.

Addio al dottor Giuseppe Penati

Aveva già le idee chiare da bambino: papà falegname e mamma magliaia ma lui voleva fare il medico, per curare le persone. E ci è riuscito. Aveva studiato a Pavia e poi svolto il suo praticantato all'ospedale vecchio caravaggino prima di entrare a far parte dell'organico dell'ospedale di Treviglio e quindi di quello del Caimi di Vailate.

"Amava tantissimo il suo lavoro e ne ha fatto la sua vita, noi abbiamo sempre cercato di supportarlo - raccontano la moglie Paola e una dei due figli, Benedetta - era una persona schiva, riservata, di poche parole, ma quelle che diceva erano da ascoltare".

Il medico era stato colpito da un male che non ha perdonato, e dopo quattro anni di battaglie ha dovuto cedere le armi.

"Ha lottato come un leone finché ha potuto, dimostrando una forza incredibile - affermano - lo abbiamo amato e curato qui a casa finché possibile. E' stato la nostra vita".

I funerali sono stati celebrati sabato mattina nella Parrocchiale, poi il feretro è stato tumulato al cimitero cittadino.

Il ricordo del Caimi

"Il Consiglio di Amministrazione, il direttore generale, il direttore sanitario, i medici e tutti i dipendenti e volontari della Fondazione Ospedale Caimi Onlus di Vailate sono sentitamente vicini alla moglie Paola e ai figli Benedetta e Gabriele per la perdita del caro dottor Giuseppe Penati, già responsabile del nostro ambulatorio di Cardiologia - si legge in un post pubblicato sui social dalla Fondazione - persona distinta e stimato professionista, che tanto bene ha fatto per il nostro ente e per i suoi assistiti. Riposa in pace caro dottor Penati...".