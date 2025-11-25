Accusato di violenza sessuale, Sgroi a processo il 12 dicembre

Il caso giudiziario che coinvolge Giovanni Sgroi, ex sindaco di Rivolta d’Adda e noto chirurgo della Bergamasca, arriva in tribunale.

Sgroi a processo

Arriva il giorno del processo per Giovanni Sgroi, 70 anni, sindaco (sospeso dal Prefetto) di Rivolta d’Adda ed ex direttore sanitario del centro polispecialistico di Pozzuolo Martesana. Il medico, agli arresti domiciliari dal 23 maggio, comparirà il 12 dicembre davanti ai giudici con l’accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di quattro pazienti. Il processo si svolgerà con rito abbreviato, scelta avanzata dalla difesa dell’imputato, rappresentata dall’avvocato Domenico Chindamo (uno dei suoi legali). Un’opzione che, a differenza del rito immediato richiesto dalla pubblica accusa, non prevede testimonianze in aula. Ed è lo stesso legale a confermare l’esistenza di un tentativo di trattativa economica tra il suo assistito e le donne che lo accusano: “È in atto da parte del mio cliente un tentativo di accordo per un risarcimento nei confronti delle quattro donne che hanno sporto denuncia” ha spiegato Chindamo.

Le accuse di violenza sessuale

Sgroi, sposato e padre di una figlia adulta, è in pensione dal 2020 dopo una lunga carriera negli ospedali pubblici della Bergamasca, dove ha diretto reparti e dipartimenti di chirurgia di alto livello. Sgroi è stato infatti direttore della Chirurgia 2 e del Dipartimento di Scienze Chirurgiche dell’Asst Bergamo Ovest e, prima ancora, medico all’ospedale di Alzano Lombardo. Le contestazioni riguardano il periodo 2023-2024, quando il gastroenterologo lavorava nella clinica privata di Pozzuolo Martesana. Secondo le indagini coordinate dalla procuratrice aggiunta Letizia Mannella e dal pm Alessia Menegazzo, quattro donne — di 24, 34, 35 e 43 anni — avrebbero subito palpeggiamenti invasivi, anche senza guanti, durante ecografie addominali. La prima denuncia, presentata da una giovane di 24 anni circa un anno e mezzo fa, ha dato il via a un’inchiesta che ha portato ai domiciliari. Non solo però. Nell’ordinanza con cui il gip ha disposto la misura cautelare sono comparsi anche altri riscontri: i racconti di cinque donne che riferirebbero episodi simili avvenuti in contesti lavorativi precedenti. Questi episodi, tuttavia, non fanno parte del procedimento attuale.

Il Pd torna a chiederne le dimissioni

Una vicenda ha avuto un forte impatto politico nella comunità di Rivolta d’Adda, dove Sgroi ha ricoperto il ruolo di sindaco. Ampio eco ha ricevuto in particolare la presa di posizione del segretario del Circolo PD locale, Daniele Cantarini: