Vaccini alla Same, a gennaio aumentano le prime e seconde dosi

Vaccini

Hanno raggiunto quota 25mila le dosi di vaccini anti Covid-19 somministrate nell’hub vaccinale della multinazionale dei trattori di Treviglio. Un primato provinciale: è ancora l'unico hub aziendale bergamasco.

Hanno raggiunto quota 25.000 le dosi di vaccini anti Covid-19 somministrate nell’hub vaccinale della Same a Treviglio. Inaugurato a giugno 2021 dalla multinazionale trevigliese leader mondiale nella produzione di trattori e macchine agricole, il centro vaccinale privato vede circa 500 dosi giornaliere somministrate, l’80% delle quali sono rappresentate da terze dosi, mentre il restante 20% da prime e seconde. Dato interessante, la percentuale di prime e seconde dosi è cresciuta a gennaio rispetto al 10% registrato fra ottobre e novembre. Un dato che potrebbe indicare un aumento dei cittadini "no-vax" che nelle ultime settimane hanno deciso di vaccinarsi.

L'unico hub aziendale in provincia di Bergamo

Same è stata la prima impresa nella provincia di Bergamo ad avviare un piano vaccinale sul territorio, ed è tuttora l’unica realtà aziendale impegnata in tale attività, mettendo a disposizione le proprie risorse e l'auditorium aziendale in viale Cassani. La risposta dei dipendenti e della popolazione è stata molto positiva. Se inizialmente l'hub era stato messo a disposizione degli interni, dall’ottobre scorso è diventato un vero e proprio hub vaccinale regionale, che affianca a Treviglio quello dell'Asst Bergamo Ovest. Nei soli mesi di dicembre e gennaio sono stati circa 900 i lavoratori Same, con i loro familiari, che si sono vaccinati in azienda.

“Mai come in questo momento la campagna vaccinale costituisce un elemento cruciale per la tutela della salute della popolazione e per la ripresa del Paese - ha dichiarato Lodovico Bussolati, CEO di Same Deutz Fahr – La somministrazione di 25.000 dosi rappresenta un traguardo importante che conferma il nostro impegno e quello di tutte le istituzioni locali e sanitarie coinvolte, a cui vanno i nostri ringraziamenti, nel supportare concretamente la cittadinanza e il territorio”.

Anche tremila dosi di antinfluenzale

Il progetto, fortemente voluto dall’azienda per supportare la campagna vaccinale, nasce dalla stretta collaborazione con ASST Bergamo Ovest, Protezione Civile, la cooperativa di medici di famiglia “Iniziativa Medica Lombarda” e Ats Bergamo e prevede la possibilità di erogare anche dosi di vaccino antinfluenzale ai cittadini immunodepressi fragili e agli over 80. Parallelamente al vaccino anti Covid-19, infatti, nei mesi scorsi sono state somministrate 3.000 dosi di vaccino antinfluenzale. A gestire l'hub c'è il personale di Iniziativa Medica Lombarda, una cooperativa di Medici di famiglia che conta più di 700 dottori soci in tutta la Regione.