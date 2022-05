Una moneta da due euro per celebrare Bergamo e Brescia Capitali italiane della cultura 2023

Cultura

La proposta avanzata dall’onorevole bergamasco Devis Dori (Europa Verde).

Piazza Vecchia e Piazza della Loggia, sulla faccia di una nuova moneta da due euro, celebrativa di Bergamo e Brescia come Capitali italiane della cultura 2023. È la proposta avanzata dall’onorevole bergamasco Devis Dori (Europa Verde) per celebrare le due città che l'anno prossimo rappresenteranno la Cultura italiana nel mondo. La proposta dell'onorevole bergamasco è riportata da Primabergamo.

Bergamo e Brescia su una nuova moneta da due euro

"Nella giornata di martedì 10 maggio mi sono recato presso l’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato per incontrare il presidente prof. Antonio Palma, al quale ho illustrato la mia proposta» spiega Dori, che oggi (12 maggio) ha attivato l’iter, inviando formalmente la proposta al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Per l’esito sarà però necessario aspettare fino al 18 maggio, quando la Commissione si riunirà per valutare le richieste ricevute.

Sulla moneta verrebbero raffigurate entrambe le città: in caso di esito positivo, l’idea è quella di coinvolgere direttamente i cittadini per individuare le due immagini più rappresentative della città. "Del resto - conclude Dori - quando nel luglio 2020 proposi l’emendamento (poi approvato) nel Decreto Rilancio con il quale è stato attribuito per legge e senza passare da un bando il titolo di Capitali Italiane della Cultura, ho sempre pensato anche a un diretto coinvolgimento dei bergamaschi e dei bresciani".