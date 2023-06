Raccolti oltre 57mila euro in memoria di Monica

Ben 57mila 980 euro. È tutto racchiuso in questo numero l’enorme successo della campagna di raccolta fondi «Monica per noi», avviata nell’ottobre 2022 in memoria di Monica Sisti dalla «Fondazione Ospedale Caimi», che lo scorso martedì ne ha comunicato la chiusura ufficiale passando in rassegna i miglioramenti che essa ha apportato alla propria struttura sanitaria.

Vailate ricorda Monica con la solidarietà

Grazie alla generosità di migliaia di persone che hanno partecipato alla raccolta, l’eccellenza ospedaliera vailatese ha potuto dar vita al nuovo ambulatorio di Cardiologia intitolato alla dipendente, rifornendolo di attrezzature mediche all’avanguardia. Con il denaro racimolato infatti, non solo è stato possibile acquistare tre holter cardiaci wifi, tre holter pressori wifi, un nuovo ecografo per l’esecuzione dell’ecocardiogramma e centinaia di articoli monouso, quali elettrodi e cerotti, ma si è potuto anche effettuare l’aggiornamento hardware e software del sistema informatico dell’ospedale necessario per fornire un adeguato servizio di telemedicina.

Un nuovo ambulatorio di Cardiologia al Caimi

Il costo complessivo delle nuove strumentazioni e dei vari interventi informatici è stato di 58mila 53 euro e ha comportato per le casse del Caimi una spesa di soli 73 euro in più rispetto a quanto raccolto con la campagna «Monica per noi».

«Nella prossima seduta utile, il Consiglio di Amministrazione adotterà formale atto di chiusura e rendicontazione dell’iniziativa all’Agenzia delle Entrate - ha annunciato commosso il presidente della Fondazione Paolo Maria Regonesi - Non possiamo che ribadire a tutti gli offerenti il nostro grazie di cuore. Monica vi proteggerà».

Medico di base, si prenota online

Ma le novità ambulatoriali adottate ultimamente dal Caimi sono andate anche oltre l’introduzione delle nuove attrezzature mediche acquistate grazie alla campagna «Monica per noi».

Dallo scorso 15 giugno infatti, la Fondazione ha integrato il proprio sito web con una nuova piattaforma online che permette di prendere appuntamento con i medici di medicina generale che hanno ambulatorio presso il Caimi, ovvero la dottoressa Maloni, il dottor Pellegrino e la dottoressa Vitale.

Per farlo, sono sufficienti pochi e semplici click. Dal proprio computer o dal proprio smartphone, bisogna accedere al sito www.fondazionecaimi.it, entrare nella sezione «Medici di base» e cliccare sulla voce «Prenotazioni», all’interno della quale si potrà fissare un appuntamento con il proprio medico di riferimento a seconda della propria disponibilità di date e orari.

Questo nuovo sistema di prenotazione online va ad aggiungersi a quelli già esistenti, ragion per cui sarà ancora possibile prendere un appuntamento presso la reception dell’ospedale o chiamando al numero fisso 0363340829.

Regonesi: "Un ulteriore strumento"

«Questa nuova opportunità per l’utenza, non imposta dalla normativa, realizzata e messa a disposizione dalla Fondazione senza oneri per gli assistiti, vuole essere ulteriore strumento del “prendersi cura” delle necessità dei cittadini - ha fatto sapere ancora Regonesi - Chiediamo a tutti la massima comprensione e collaborazione affinché possa essere efficacemente utilizzata e sempre migliorata».

Chi era Monica Sisti

Monica Sisti, educatrice di 49 anni, è stata per anni una delle "colonne" del Caimi di Vailate. Morì per un malore in spiaggia a Riccione lo scorso,