Panda a Pandino straccia il record con oltre 1200 presenze e c’è anche il modello “trattore”

di Alessandro Bordogna

Anche quest’anno “Panda a Pandino” riscrive la storia, 1219 Fiat Panda fanno registrare un nuovo record mondiale.

Panda a Pandino centra un nuovo record

Sotto il sole cocente e il caldo torrido di domenica scorsa, dal palco allestito per l’occasione, il vicepresidente di “Panda Pandino” Francesco Pino ha pronunciato i numeri magici che hanno segnato per il secondo anno consecutivo un nuovo record mondiale: 1219 Fiat Panda riunite in un unico luogo. Non solo: anche il “Panda giro” ha segnato numeri incredibili, una colonna di ben 597 veicoli che hanno sfilato a Pandino e nei paesi limitrofi.

Un altro elemento imprescindibile è stato la portata internazionale dell’evento, sempre più appassionati da tutto il mondo hanno partecipato al raduno. Oltre alle classiche Panda provenienti da Francia, Germania, Inghilterra, Svizzera, Austria, si sono viste targhe della Repubblica Ceca, Marocco, e perfino dall’Uruguay.

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Tutta la scena per la “Panda trattore”

Tra le auto più stravaganti, come la Panda “bifronte” che si poteva guidare in entrambe le direzioni, la Panda a sei ruote e la celeberrima “Panda più stretta del mondo” comparsa perfino in un videoclip musicale del cantante dell’Eurovision Tommy Cash, quest’anno la scena è stata rubata dalla “Panda trattore”, un’idea originale di Andrea Marazzi.

“Dopo la Panda più stretta, ho pensato a una cosa – ha dichiarato Andrea – La Panda è conosciuta da tutti come un’auto compatta, piccola, e allora perché non renderla l’opposto, voglio crearne una gigante. La base di questo veicolo è un trattore Landini 1300, 130 cavalli di potenza, e sopra ho montato una Panda del 2002. C’è stato un durissimo lavoro dietro a questo progetto, ci ho messo circa due mesi interi per realizzare tutti i collegamenti. Il veicolo funziona, è immatricolato e assicurato come un trattore, per cui potrebbe anche circolare su strada, anche se, a dir la verità, devo ancora ultimare alcuni ritocchi per rendere il viaggio più confortevole. Ho già in mente almeno altre quattro idee per i prossimi anni”.

In ricordo di Erica Zaneboni

Durante la festa, sul palco si sono succeduti diversi ospiti: i ragazzi di “Carmagheddon” con le loro Panda modificate ai limiti del possibile, il presidente di “Panda Pandino” Alessandro Baiocchi, e figure istituzionali come i consiglieri regionali Matteo Piloni e Andrea Vitari, il sindaco Piergiacomo Bonaventi, e l’europarlamentare Isabella Tovaglieri.

In tutte le giornate di festa è comunque rimasto vivo il ricordo di Erica Zaneboni, un pilastro importante di questa comunità, sempre vicina e grande sostenitrice di “Panda Pandino”. Nata nel 2017 quasi per scherzo sui social, la manifestazione il prossimo anno compirà ben 10 anni, e già gli organizzatori stanno già pensando a come renderla indimenticabile, sarà un anniversario da non perdere.