Doppio record per "Panda a Pandino": erano in 1063 e c'era anche la più stretta del mondo

Riscritta di nuovo la storia, "Panda a Pandino" registra 1063 iscrizioni e stabilisce un nuovo record mondiale. Le aspettative erano alle stelle, e tutti gli appassionati "Pandisti" le hanno addirittura superate: nel weekend scorso si è registrato il nuovo record mondiale per il raduno di "Fiat Panda" più grande del mondo, ben 1063 iscritti.

Dopo la sfortunata edizione del 2024, segnata da un weekend di pioggia, "Panda a Pandino 2025" è tornato a splendere, proprio nel 45esimo anno di produzione della vettura tanto amata. Una breve tempesta sabato sera ha purtroppo costretto alla cancellazione del concerto previsto, ma per il resto il sole ha accompagnato un weekend memorabile, fatto di motori, sorrisi e passione. All’interno della festa è stato registrato un alto record mondiale, ovvero quello della "Panda più stretta al mondo", una monoposto elettrica con solamente due ruote; il pubblico era incredulo ai propri occhi quando la vettura si è messa in moto e ha percorso il perimetro del castello.

Molto soddisfatto il vicesindaco Riccardo Bosa, che ha sottolineato il grande lavoro anche dietro le quinte di questo memorabile evento.

"La Commissione di vigilanza ha espresso parere favorevole – ha commentato Bosa - confermando la bontà di un lavoro amministrativo complesso e puntuale: un via libera che non è arrivato per caso, ma che premia l’impegno degli organizzatori, supportati dall’Ufficio manifestazioni e dall’Ufficio tecnico, che hanno condotto un lavoro certosino di revisione, verifica e controllo. Accanto al rombo dei motori, però, ha trovato spazio anche la storia: grazie alla Pro loco, i visitatori hanno potuto scoprire le meraviglie del nostro castello, con visite guidate attive per tutto il weekend. Un’occasione preziosa per mostrare il cuore culturale di Pandino a chi magari ci ha conosciuti solo per la Panda, ma che ci auguriamo torni per tutto il resto. Fondamentale, come sempre, è stato il contributo delle associazioni locali, che hanno dimostrato ancora una volta quanto Pandino sia una comunità viva, coesa e generosa. Un ringraziamento speciale va all’associazione “Soli Mai”, per il prezioso supporto all’organizzazione dell’evento, al “Moto club Pandino”, che ha accompagnato con entusiasmo e precisione il “PandaGiro” del sabato, e all’associazione “Carabinieri in congedo”, riferimento saldo nella gestione della sicurezza.

Un sentito grazie anche a tutte le Forze dell’ordine che hanno garantito il regolare svolgimento della manifestazione: dalla nostra Polizia locale, sempre presente, al Comando Carabinieri di Pandino e alla Polizia di Stato, tutti impegnati con professionalità, impegno e spirito di servizio. Siamo consapevoli che un evento di questa portata possa comportare qualche disagio per i nostri cittadini, e per questo li ringraziamo sinceramente per la pazienza e lo spirito di collaborazione dimostrati. Ma la soddisfazione di vedere il nostro paese capace di accogliere così tante persone, con entusiasmo e calore, è davvero grande. E se è vero che chi si ferma è perduto, noi non solo non ci fermiamo, ma ingraniamo già la marcia verso “Panda a Pandino 2026”. La strada è lunga, ma il motore è caldo".