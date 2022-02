Legambiente Treviglio, si dimette anche il Direttivo: "Ora intervenga il Regionale"

Treviglio

Nuovo terremoto in Legambiente Treviglio, si dimette anche il Direttivo

La seconda "scossa tellurica" che ha sostanzialmente azzerato le cariche di una delle associazioni ambientaliste più note e attive di Treviglio è arrivata poche ore dopo la prima. Se il presidente Stefano Cerea si era dimesso in mattinata, ieri sera venerdì 11 febbraio 2022 anche il Consiglio direttivo ha fatto sapere di volersi dimettere, "sostenendo pienamente" il presidente dimissionario e quindi, indirettamente, confermando lo scenario trapelato ieri: l'esistenza di una sorta di "scalata al vertice" dell'associazione da parte di una cordata di nuovi soci.

Questa la lettera di dimissioni diffusa ieri e firmata dai cinque membri del Direttivo: l'ex presidente Vittorio Scaravaggi, la vicepresidente Luciana Bonazza, Armando Ambivero, Claudio Ornaghi ed Emilio Pietroboni.

"Pieno sostegno a Cerea"

"Il Consiglio direttivo del circolo Legambiente Terre del Gerundo ha preso atto delle dimissioni irrevocabili del presidente Stefano Cerea e lo sostiene pienamente nelle motivazioni che lo hanno portato a prendere questa importante e dolorosa decisione. Lo ringraziamo del lavoro e dell'impegno prestati sino ad oggi. Conseguentemente comunica ai soci del circolo e a Legambiente Lombardia, nella persona della presidente Barbara Meggetto e del direttore Andrea Causo, la propria volontà di dimettersi come Consiglio direttivo, chiedendo loro di accompagnare il circolo in questa fase delicata che possa, quanto prima, sfociare nell'individuazione delle nuove cariche direttive e permettere al circolo di riprendere pienamente le proprie attività associative. Attendiamo quindi che Legambiente Lombardia avvii una discussione interna al circolo che ci auguriamo sia la più serena e costruttiva possibile e fornisca indicazioni operative sulle attività del circolo in questo periodo di transizione".

Verso la scissione, ora decide il Regionale

La parola passa quindi, ora, all'associazione regionale guidata da Meggetto, che dovrà prendere in mano le redini del gruppo e decidere come muoversi in un quadro decisamente delicato. Lo scenario più probabile, al momento, è quello di una scissione interna al gruppo tra la quota dei soci "fedeli" a Cerea e al direttivo, e la corposa cordata dei nuovi iscritti.

Nella foto in evidenza: un "Aperitivo in cascina", la rassegna di camminate culturali e gastronomiche organizzate dall'associazione con Pro Loco, Terza Università, Slow Food e Commissione Agricoltura. Durante la prima estate della pandemia, sono state frequentate da migliaia di trevigliesi e non.