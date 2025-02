La "Pizzeria Attilio" di Vailate tra le star a Napoli

Per "Attilio Pizzerie&Long Drink" i riconoscimenti non finiscono mai. Il locale di via Marconi 49 a Vailate ha ricevuto "Tre pennelli" nell’ambito dell’"Arcimboldo d’oro", il Festival del Gusto tenutosi lunedì 27 gennaio 2025 a Napoli, nel teatro dedicato al grande Totò.

Ennesima soddisfazione per Attilio

L’ennesima soddisfazione per i titolari Attilio Cosentini e Veronica Manitta, che hanno aperto l’attività in paese nel settembre 2024, riportando "in vita" l'edificio che aveva ospitato lo storico "Ristorante Toscano", dopo che per anni avevano gestito una pizzeria d’asporto a Treviglio. Negli anni sono stati capaci di rinnovarsi e di migliorare il loro prodotto, guadagnandosi la stima non solo dei clienti, ma anche dei professionisti del settore, facendo anche incetta di riconoscimenti. L'ultimo in ordine di tempo, il "Pizza Award" a Trani, in Puglia.

Premiati a Napoli

Foto 1 di 3 Attilio Cosentini e Veronica Manitta con il guru della pizza Enrico Porzio (al centro) Foto 2 di 3 Gran pienone al Teatro Totò Foto 3 di 3 Il pubblico presente in teatro

Lunedì scorso, come detto, la premiazione a Napoli, nella patria della pizza. Erano oltre 600 i professionisti del settore "food", provenienti sia dall’Italia che dall’estero, seduti in platea nel teatro intitolato al "Principe della Risata". Presenti anche personaggi di grande caratura, che hanno dato ancora più risalto alla manifestazione. Attilio e Veronica, visibilmente emozionati, hanno ritirato il riconoscimento, che andrà ad affiancare i tanti già in bella mostra nella pizzeria di Vailate. "Per noi è motivo di grande orgoglio e questo ci spinge a fare ancora meglio", hanno detto i due pizzaioli.