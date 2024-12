Attilio Pizzeria Long Drinks premiata a Trani con il "Pizza Award"

Attilio Pizzeria Long Drink di Vailate vince un altro riconoscimento. I titolari del locale di via Marconi 49, Attilio Cosentini e Veronica Manitta, lunedì 25 novembre 2024 sono stati premiati a Trani, in Puglia, con il "Best Pizza Award 2024".

Attilio Pizzeria: ancora un premio

L’evento si è tenuto nel suggestivo Palazzo San Giorgio della cittadina pugliese e ha visto salire sul palco i migliori pizzaioli e le eccellenze del settore provenienti da tutta Italia. Un evento unico nel panorama della pizza, promosso dalla Guida Stellata Peperoncino Rosso, un vero e proprio unto di riferimento per il mondo gastronomico.

"Oltre ad aver conosciuto tanti colleghi e le loro storie ed avere intrapreso nuove collaborazioni con alcuni di loro, siamo fieri ed orgogliosi di aver ricevuto questo premio - hanno commentato Attilio e Veronica - Al nostro fianco sempre lui: l’amico e fratello Giovanni Mascari (nella foto di copertina è al centro con i due pizzaioli, ndr). Un ringraziamento speciale all’organizzazione e a tutti coloro che hanno contribuito a rendere questa giornata speciale".

A gennaio arriva un altro riconoscimento

Ma i premi per Attilio Pizzeria Long Drink non sono finiti qui. Lunedì 27 gennaio i due pizzaioli si recheranno infatti a Napoli per ricevere "L’Arcimboldo d’oro 2025", presso il "Teatro Totò" del capoluogo campano. Si tratta di un riconoscimento, la prestigiosa statuina dorata dalla forma moderna e stilizzata, creata dal 3D Artist Francesco Conte che ha come obiettivo quello di gratificare gli "Artisti del Gusto" italiani ed esteri.