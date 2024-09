I pizzaioli stellati ridanno vita allo storico ristorante "Toscano" di Vailate

I pizzaioli "stellati" fanno rinascere il Toscano di Vailate. Lo storico locale, che aveva chiuso i battenti a giugno del 2023 dopo 38 anni di attività, riaprirà le sue porte a partire da martedì 3 settembre. Con un nuovo nome e una nuova gestione.

Attilio Pizzeria Long Drink

A riportare in auge il locale di via Marconi 49 saranno Attilio Cosentini e Veronica Manitta (nella foto di copertina), titolari della pizzeria "Attilio 3.0" di viale Ariosto a Treviglio (che ha chiuso proprio ieri, domenica 1 settembre 2024), attività che negli ultimi anni ha ricevuto diversi riconoscimenti per l’alta qualità dei suoi prodotti. Il nuovo locale di Vailate si chiamerà "Attilio Pizzeria Long Drink". L’attività di pizzeria, che potrà contare su circa cento coperti, verrà infatti affiancata da quella di bar per aperitivi e per il dopo cena.

"Ho realizzato un mio sogno – ha dichiarato raggiante Attilio Cosentini – Da tempo volevo 'crescere' professionalmente, con un locale dove poter mangiare la pizza sul posto e non soltanto dedicato all’asporto e al delivery. E anche tanti miei clienti me lo chiedevano. Dal 3 settembre inizieremo con questa nuova avventura. Non vedo l’ora".

Tante pizze speciali

La nuova pizzeria sarà aperta dal martedì al giovedì dalle 17 alle 22.30, mentre dal venerdì alla domenica dalle 17 alle 24. Il menù proporrà tutte le specialità di "Attilio 3.0", quindi le tradizionali pizze napoletane, la "Scrokkia contemporanea" e la "Sushipizza". Sono poi previste anche alcune novità. E, dopo la pizza, per i più golosi ci saranno anche i dolci prodotti in esclusiva dalla pasticceria "La Primula" di Treviglio. Inoltre, si potranno degustare le pizze anche da asporto e facendole arrivare direttamente a casa (anche a Treviglio), grazie all’utilizzo di fornetti riscaldati che mantengono la pizza sempre fragrante. Da sottolineare, infine, che Attilio e Veronica non solo hanno riaperto un locale storico del paese, ma lo hanno fatto assumendo quasi tutto il personale a Vailate.

