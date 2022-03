Il Giornale vi aspetta in edicola con la cronaca della settimana e la terza busta di semi in regalo

Prime Pagine

C'è ancora la guerra in Ucraina e le tante "voci di pace" che dalla Bassa e dal Cremasco si sono alzate per chiedere la fine del conflitto. Sul numero in edicola del Giornale di Treviglio, che trovate anche QUI nella sua edizione sfogliabile, voci di persone che hanno lasciato tutto per trovare riparo in Italia, voci di chi nel nostro Paese era arrivato già molti anni fa per cercare un futuro migliore. E poi le voci di chi ha partecipato alle tante manifestazioni organizzate tra Caravaggio, Romano e Rivolta.

Primo Piano

L'approfondimento di questa settimana è dedicato alla guerra in Ucraina. Non solo manifestazioni e testimonianze ma anche le conseguenze che il conflitto sta già portando. A partire da quelle psicologiche fino a quelle economiche con il costo dell'energia che si impenna e la Cisl che lancia il monito: 10mila bergamaschi a rischio cassa integrazione.

Curiosità

A farci sorridere, invece, ci hanno pensato gli alunni della Mozzi di Treviglio coinvolti in un progetto artistico che li ha visto protagonisti, letteralmente. Si sono, infatti, trasformati in dipinti celebri diventando dei ritratti viventi davvero incredibili. E voi li riconoscete tutti? Misurate la vostra preparazione con il quiz del Giornale di Treviglio.

Cronaca

A Treviglio si cercano i responsabili di un pestaggio avvenuto venerdì scorso in piazza Setti in pieno giorno. Un 48enne è stato picchiato selvaggiamente da tre giovani forse per un "regolamento di conti". A Verdello, invece, la Polizia locale con la collaborazione dei Carabinieri forestali ha portato alla luce una storia di profondo disagio: tutto è partito dal maxi sequestro di 54 cani che vivevano in detenzione in una casa in periferia. All'interno anche tre persone affidate ora ai Servizi sociali.

A Romano la polemica investe, invece, la celebrazione del Ramadam. Due le associazioni musulmane in città che starebbero organizzando separatamente i festeggiamenti del rituale che inizierà il 2 aprile. Capannone o tendone? Anche la comunità islamica si divide.

Licenziata perché è sopravvissuta a un ictus: succede a Calcio, a una dipendente della Fondazione Zanoncello con 30 anni di servizio alle spalle nella Rsa. La Cisl ha proclamato lo stato di agitazione a sostegno della dipendente.

Ambiente

La Bassa ha sete: i campi sono a rischio siccità, lo denunciano i dati di Arpa Lombardia, mentre continua la lotta in difesa del territorio come a Misano dove Legambiente ha chiesto di rivedere il Pgt per evitare nuovi insediamenti della logistica nei pressi del Santuario di Caravaggio. E ancora a Cividate con macerie e rifiuti abbandonati sulle rive dell'Oglio.

In regalo, questa settimana, la terza busta di semi per l'iniziativa "Facciamo l'orto in casa": tocca allo spinacio.

