Il Giornale è in edicola: scopri tutta la cronaca di questa settimana

E' venerdì e il Giornale di Treviglio, Romanoweek e Cremascoweek sono in edicola con un numero ricco di cronaca, interviste e approfondimenti. In Primo piano questa settimana ci sono le elezioni politiche del prossimo 25 settembre con le voci dei protagonisti della campagna elettorale nella Bassa.

Cronaca

Da pensionato "che regalava sorrisi" a killer. Domenico Gottardelli, 78enne di Covo, si trova in carcere a Cremona dopo essere stato arrestato per l'omicidio di Fausto Gozzini, 61enne, imprenditore di Romano. Il pensionato, mercoledì mattina, si è presentato nell'azienda del 61enne a Casale Cremasco e lo ha freddato con un colpo di fucile. Sul movente, ancora sconosciuto, indagano i carabinieri.

Lutto a Martinengo per la scomparsa di Mirko Lingiardi, Eddy per tutti, morto in un incidente stradale lungo la "strada killer". Il 35enne tornava da un matrimonio quando ha perso il controllo dell'auto ed è finito nei campi lungo la strada "del Tiro". Sangue, mercoledì mattina, anche sulla Rivoltana. A perdere la vita è stato Domenico Rozza, ambulante residente nel Lodigiano.

Interviste

Tante voci sul Giornale di Treviglio di questa settimana. Come quella di Giada Zambelli, 45enne imprenditrice di Ciserano, titolare della Panestetic premiata con il "Cavicchio rosa" riservato alle grandi donne della Bergamasca. E ancora il giovane Manuel Bettinelli, 22 anni di Brignano: fabbro di giorno e dj di notte, che ha realizzato il sogno di far ballare i suoi coetanei in un evento di successo organizzato al centro sportivo. Gianpaolo Fattori, invece, di anni ne ha 64, spinese di origine e appassionato di grandi imprese. L'ultima, il Cammino di Santiago, l'ha raccontata in oratorio.

Inchieste

Il caro energia continua a far discutere e le conseguenze iniziano a essere evidenti. Un esempio: a Romano la piscina comunale chiuderà i battenti proprio sotto il peso dei rincari stellari. Difficoltà anche per l'impianto natatorio di Treviglio per il quale, però, è intervenuto il Comune che si accollerà le spese dell'acqua. Le bollette salate preoccupano anche i baristi di Caravaggio che hanno raccontato in prima persona cosa significa gestire oggi un'attività.

Un caso tutto all'italiana a Treviglio. Claudia Stucchi è la protagonista di una vicenda che ha dell'assurdo. Per mesi non ha ricevuto la pensione ma quando si è recata all'Inps per chiedere spiegazioni non riusciva a credere alla risposta: "Signora, lei ci risulta morta".

E poi uno sguardo a Treviglio: la nuova "terra dell'oro" dove si stanno concentrando investimenti per 122 milioni di euro: dal campus della Same per oltre 25 milioni di euro, alla nuova Esselunga, dal trasferimento della Lidl al nuovo capannone della Bianchi (25 milioni anche qui) fino ai 45 milioni messi sul piatto dalla Corden Pharma.

Domani la finale di Simpatiche Zampette

Non facciamo "spoiler", non preoccupatevi, ma l’ultima settimana del nostro gioco dell’estate, "Simpatiche Zampette" ha visto davvero un turbinio di sorprese, in classifica. Com’è finita lo saprete domani, sabato 17 settembre, alle 17, al Centro commerciale di Treviglio: è infatti ora della Festa finale, durante la quale saranno premiati gli animali più votati dell’anno. In palio ci sono diversi buoni spesa da spendere al CCT e sei abbonamenti semestrali al nostro settimanale, per un valore complessivo di circa ottocento euro.