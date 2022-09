Treviglio, in arrivo il Same Campus: addio semaforo, ecco cosa cambia

Ventincinque milioni di euro di investimento, per costruire una nuova palazzina uffici, un nuovo parcheggio per i dipendenti e - soprattutto - una nuova rotatoria che rivoluzionerà la viabilità della zona Ovest di Treviglio. Sparirà infatti il semaforo tra via Cassani, via Magenta e via Isser. In più, arriva una pista ciclabile, per promuovere la micro-mobilità sostenibile dei dipendenti da e verso l'azienda. È questo, in sintesi, il colossale progetto del "Same Campus", che oggi - lunedì 12 settembre - ha visto la firma della grande azienda multinazionale trevigliese Sdf, specializzata in trattori, e dell'Amministrazione comunale.

Same Campus, si comincia a novembre

Same è la più grande azienda di Treviglio, e aveva già annunciato l'intenzione di potenziare e riqualificare lo stabilimento di via Cassani nei mesi scorsi. La firma della convenzione con il Comune ufficializza quindi un progetto già noto, ma che di fatto cambierà radicalmente anche la viabilità lungo la trafficatissima ex Statale 11, che in quel tratto appunto prende il nome di Cassani, fondatore della stessa Same. Si tratterà, spiega l'azienda, di un progetto di riqualificazione "pensato per accrescere il benessere dei lavoratori e rivolto a migliorare la funzionalità e l’accessibilità alla struttura esistente a Treviglio, nonché la viabilità cittadina, valorizzando gli elementi urbanistici e paesaggistici già presenti nell’area con la creazione di nuovi spazi verdi".

Il progetto “Same Campus”, firmato da Studio Valle Architetti Associati, prevede "una pianificazione flessibile e progressiva" con interventi che saranno realizzati a partire da novembre 2022, nel rispetto dell’operatività dello stabilimento, e che si concluderanno nel 2027, grazie a un investimento totale di 25 milioni di euro.

Tra le prime aree di intervento c'è sarà la creazione di un parcheggio da 850 posti auto (200 in più rispetto agli attuali) e lo spostamento dell’ingresso per i lavoratori in via Isser, contestualmente alla creazione di una rotatoria tra Viale Cassani, via Magenta e via Isser, attività che permetteranno un immediato decongestionamento del traffico quotidiano su via Cassani.

Lavori conclusi nel 2027 con la nuova palazzina uffici

Il progetto comprende anche la costruzione di una palazzina uffici da 4000 metri quadrati su viale Cassani, direttamente collegata allo stabilimento produttivo e dotata di una sala polivalente da 400 posti. Sarà anche realizzata un’ampia piazza verde pedonale porticata su cui si affacceranno due nuovi edifici adibiti a spogliatoio e una moderna infermeria costituita da diversi ambulatori per il presidio medico, l’estensione dell’Academy ( un centro di formazione tecnica interno all'azienda) ed infine la riqualificazione degli interni della storica palazzina che ospita gli uffici della Direzione e della Fondazione SAME.

Bussolati: "Migliorare il benessere e la qualità della vita lavorativa dei dipendenti"

“Nel 2018 la sede di Treviglio è stata oggetto di importanti interventi di riammodernamento delle linee produttive, realizzati secondo i più alti standard di tecnologia, sicurezza ed efficienza – è il commento di Lodovico Bussolati, CEO di SDF - Il nostro piano di investimenti prosegue ora con la riqualificazione degli uffici e degli spazi aziendali condivisi, con l’obiettivo di migliorare il benessere e la qualità della vita lavorativa dei nostri dipendenti”.

Imeri: "Same investe in modo importante sul nostro territorio"

“Siamo felici di questo progetto che testimonia ancora una volta la volontà di SDF di investire in modo importante nel nostro territorio, con tutti i vantaggi che ciò rappresenta in termini di occupazione, indotto, ricerca e prestigio – ha commentato il sindaco di Treviglio Juri Imeri – Il progetto avrà anche un impatto positivo sulla qualità della vita dei cittadini, perché le scelte urbanistiche legate a “SAME Campus” miglioreranno la viabilità in una zona nevralgica, porta d’accesso di Treviglio, privilegiando gli spazi verdi e valorizzando le connessioni ciclo-pedonali”.