Il Giornale è in edicola: scopri i fatti e la cronaca della settimana

E' venerdì e come ogni settimana il Giornale di Treviglio, Romanoweek e Cremascoweek vi aspettano in edicola con un'edizione ricca di fatti e cronaca dalla Bassa e dal Cremasco. Approfondimenti, interviste esclusive e Simpatiche Zampette, il nostro gioco dell'estate dedicato agli amici a quattro zampe.

Primo piano

L'approfondimento di questa settimana è dedicato, ancora una volta, alla sanità territoriale. Sono 21mila i pazienti bergamaschi rimasti senza assistenza di base ma Ats Bergamo, nonostante le proteste dei sindaci e una mozione presentata in Regione, tira dritto sulla Cad come "soluzione" anche a lungo termine. Nel frattempo i Comuni "si litigano" i 15 nuovi medici che dovranno scegliere dove aprire il proprio ambulatorio e Ats ha suggerito un elenco di lusinghe per convincere i dottori a scegliere i Comuni più sguarniti.

Cronaca

Momenti di apprensione mercoledì per l'infortunio sul lavoro avvenuto all'Accuma di Ghisalba. Un operaio 56enne di Spirano è rimasto schiacciato da una pressa. Subito soccorso è stato trasportato d'urgenza a Bergamo ma non sarebbe in pericolo di vita. Non ce l'ha fatta, invece, Alex Albani, il 35enne di Calcinate ma residente a Palosco rimasto vittima di un incidente stradale in moto. E un altro tragico incidente, a Soncino, si è portato via anche Mario Facchetti, ex allenatore della Feba Volley di Calcio. A Brignano, invece, la comunità ha dato l'addio a Carluccio Valvassori, ex assessore e fondatore di "Brignano sport" e a Marco Ortelli, idraulico con la passione dell'Inter e della Ducati, sconfitto da un tumore scoperto solo nove mesi fa. Deve ringraziare il comandante della Polizia locale di Calcio Claudio D'Aquila, il giovane che mercoledì mattina a Chiari è stato aggredito e picchiato. A salvarlo è stato l'agente, fuori servizio, che non ci ha pensato due volte e si è subito precipitato a sedare la rissa.

Economia e lavoro

Alla Same di Treviglio è guerra tra Fiom e Fim-Cisl come dodici anni fa. Botta e risposta al vetriolo tra la sigla maggioritaria della Cgil e la "piccola" Fim, esclusa dal tavolo per l'integrativo e che parla di "dittatura sindacale".

Cento milioni di crediti per le imprese che investono: firmato l'accordo tra Bcc Treviglio e Confidi Systema per un platfond creditizio agevolato. Il presidente della Cassa rurale Giovanni Grazioli: "Aiutiamo le aziende socie del territorio".

Interviste

Arriva da Treviglio e più precisamente dal presidente della Fondazione Anni Sereni Augusto Baruffi la proposta, più che seria, di realizzare una casa di riposo per disabili. Per questo una delegazione di "Anni Sereni" si è recata a Sospiro dove già esiste una struttura di questo tipo diretta dal dottor Serafino Corti.

E sempre in termini di salute, a Romano, durante il Consiglio comunale è stato ascoltato il direttore generale dell'Asst Bergamo Ovest Peter Assembergs che ha smentito le voci di un ridimensionamento dell'ospedale di Romano che, invece, è al centro di un progetto di potenziamento e rilancio, un "rinascimento della sanità territoriale", così lo ha chiamato, che si inserisce nella più ampia riforma sanitaria lombarda che prevede l'apertura di case e ospedali di comunità.

E' Giuseppe Leoni, noto ristoratore di Treviglio, a parlare invece del rapporto sempre più difficile tra giovani e lavoro. Lui, che negli anni Ottanta aveva iniziato lavorando in un McDonald's di Milano è oggi proprietario di quasi tutti i fast food del noto marchio americano presenti nella Bassa e nel Cremasco. E proprio alla luce delle difficoltà nell'assumere personale per la nuova apertura a Caravaggio parla di giovani "a cui interessa prima divertirsi che lavorare".