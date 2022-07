Terribile incidente sulla Provinciale, arrivano due elicotteri del 118

Terribile incidente nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 25 luglio, a Soncino. Sono sei i feriti, dopo uno schianto che ha visto coinvolte due automobili e un mezzo pesante, in un violentissimo frontale lungo la Sp235, la tangenziale ovest della cittadina cremasca. L'incidente è avvenuto attorno alle 18 e la strada è stata chiusa al traffico per consentire i soccorsi.

Schianto a Soncino, feriti sei uomini

I feriti sono sei uomini di 40, 48, 52, 56 e 58 anni (due persone). Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Sul posto si sono portate in forze quattro ambulanze - da Soresina, Soncino, Bergamo e dalla Casirate Soccorso - e due elicotteri dell'elisoccorso, alzatisi in volo da Brescia. Sul posto anche i Vigili del fuoco e la Polizia stradale, per i rilievi di rito. Almeno un ferito è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Cremona. Seguono aggiornamenti.