Il Giornale è in edicola: ecco le notizie della settimana

In Primo piano questa settimana la "rivoluzione" della sanità territoriale che passa anche dalla nascita dei quattro nuovi distretti affidati ai neo direttori Giovanni Fumagalli (Isola), Paolo Giuseppe Cogliati (Media Pianura), Emilio Giulio Galli (Bassa Occidentale) e Gisella Guerrini (Bassa Orientale).

Brutte notizie per gli 82 dipendenti della Maier Cromoplastica, ormai appesi a un filo, dopo che la multinazionale basca, che a luglio aveva deciso di chiudere lo stabilimento di Verdellino, ha rifiutato l'offerta di acquisizione della Imr Industries. Regione e Mise hanno chiesto tempo per consentire al gruppo lombardo di formulare una nuova offerta.

Alla Same di Treviglio, invece, brutto incidente sul lavoro ieri mattina quando un operaio di 49 anni ha perso tre dita mentre utilizzava un trapano a colonna.

A Caravaggio un esibizionista è stato denunciato per atti osceni dopo essere stato notato alla guida della sua auto mentre si masturbava davanti alle donne che uscivano da messa. Arrestati invece i ladri che a Vidalengo hanno tentato il colpo in farmacia ma sono stati colti in flagrante.

Rischia, invece, l'ergastolo Carlo Fumagalli in carcere per l'omicidio della compagna Romina Vento annegata nell'Adda lo scorso 19 aprile. Il processo inizierà il 3 novembre.

A Romano c'è quasi da aver paura. Mentre in stazione la Polfer ha fermato una baby gang che rubava sul treno, una donna ha vissuto una brutta avventura, inseguita, importunata e strattonata da un uomo che è stato poi individuato e denunciato dai carabinieri.

Belle notizie

Per Franco Ferrari, ispettore e memoria storica del Commissariato di Treviglio è arrivato il momento della pensione. Nel 1994 era stato tra i "coraggiosi" che avevano riaperto il comando a vent'anni dalla chiusura. Nel 2020, invece, passò sette mesi in ospedale a causa del Covid. Ora per il 60enne inizia la "terza vita".

A Brignano la "Prima de Utùer" va in scena con la premiazione dei benemeriti: premiate le attività storiche, gli studenti più brillanti e gli sportivi. Quattro onorificenze speciali anche a Salvatore Carrozza, Noè Galimberti (alla memoria), Pina Leoni e don Cesare Nisoli.

L'Atletica Estrada manda tutti in visibilio: due titoli conquistati e due medaglie di bronzo ai Campionati italiani Cadette e Cadetti. Oro per Sofia Regazzi negli 80 metri e per Francesco Efeosa Crotti nel salto triplo. Bronzo per Chiara Alba nel salto con l'asta e per Tosca Maria Bianchi nel salto triplo.