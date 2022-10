Il Giornale di Treviglio è in edicola: ecco le notizie principali della settimana

Come ogni venerdì il Giornale di Treviglio, Romanoweek e Cremascoweek sono in edicola e vi aspettano con un'edizione ricca di cronaca, approfondimenti e interviste. In Primo piano questa settimana il caso della rimozione del dottor Antonio Bossi dal ruolo di direttore del Dipartimento di patologia e prevenzione dell'Asst Bergamo Ovest. Il giudice del lavoro ha rigettato il ricorso presentato dal medico ritenendo legittima la decisione dell'azienda ospedaliera.

Fuori Campo

Inizia oggi, con una prima puntata tutta da leggere, la rubrica "Fuori campo" dedicata al mondo dello sport bergamasco. Sul Giornale un'intervista al cestista della Blu Basket 1971 Treviglio Bruno Cerella, arrivato quest'estate in città grazie a un colpo di mercato di quelli che scombinano le carte. Dall'infanzia in Argentina al parquet, Cerella si racconta dentro e fuori dal campo.

Cronaca

E' ancora giallo sulle cause del decesso di uomo - forse un 44enne marocchino scomparso il 5 agosto da Milano - il cui corpo è stato ritrovato mummificato in un campo di mais a Verdello. A fare la macabra scoperta una 36enne che passeggiava con il suo cane. L'autopsia, effettuata mercoledì, non ha potuto ancora chiarire se si sia trattato di un malore, un incidente oppure di omicidio.

E' tornata a Treviglio, per il suo ultimo viaggio, l'ex bidella Maria Pisoni scomparsa quattro anni fa, il giorno di Pasqua, da Oltre il Colle durante una delle sue passeggiate. Tanta commozione ai funerali che si sono svolti martedì alla chiesa del Conventino.

Fa discutere, anche la politica, l'ennesimo episodio di furto ai danni delle scuole trevigliesi. Nove i colpi messi a segno in un anno e si riaccende la polemica sull'assenza di un sistema di antifurto richiesta da mesi dalla dirigenza dell'Istituto Comprensivo "Tommaso Grossi".

A Romano si torna a parlare di piscine con la possibile rinascita dell'impianto comunale, chiuso alla fine dell'estate sotto i colpi dei costi stellari dell'energia, grazie alla pallanuoto agonistica.

Dal Cremasco una storia che ha dell'incredibile. Come nella favola di Pinocchio, una truffa ai danni dei commercianti ha portato in manette due stranieri di 40 e 49 anni che, come il Gatto e la Volpe, promettevano di moltiplicare i soldi. I raggiri a Rivolta e Agnadello.

