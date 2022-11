Il Giornale di Treviglio è in edicola, ecco le notizie principali della settimana

E' venerdì. Oggi il Giornale di Treviglio, Romanoweek e Cremascoweek, vi aspettano in edicola con un'edizione ricca di notizie, cronaca dal territorio e interviste. In Primo piano la vittoria della "fronda" e del candidato Fabrizio Sala, sindaco di Telgate, al Congresso della Lega che si è tenuto sabato a TreviglioFiera. Sconfitta "in casa" il sindaco di Fontanella Mauro Brambilla.

Si sono tenuti mercoledì i funerali del luogotenente Salvatore Carrozza scomparso a 65 anni dopo aver lottato contro la malattia che lo aveva colpito. Un lutto che ha sconvolto Treviglio, ma anche molti Comuni del territorio dove Carrozza negli anni era riuscito a farsi amare. Comandante della stazione di Fara prima e di Treviglio poi ha servito l'Arma dei carabinieri con dedizione e passione.

In occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, che ricorre oggi, 25 novembre, si moltiplicato le iniziative di sensibilizzazione. Da Treviglio, però, si alza anche una proposta avanzata dalla "Casa delle donne" al sindaco Juri Imeri di intitolare una piazza o una via a Silvia Betti uccisa a coltellate dal marito nel 2010 come segno tangibile di condanna contro la violenza di genere.

Attimi di paura, a Fornovo, per una fuga di acido cloridrico dalla ex "C2F", azienda in disuso lungo la Rivoltana. Scattato l’allarme, è stata attivata la procedura di bonifica che ha coinvolto un Nucleo specializzato dei vigili del fuoco, Polizia locale, Arpa e mezzi del soccorso.

Un armaiolo caravaggino, invece, è accusato di detenzione illegale di una pistola calibro 9×21 con matricola abrasa, di averla aggiustata e di averla portata in un luogo pubblico. La sua posizione, seppur marginale, è emersa in seguito all’operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, che ha eseguito 49 misure cautelari nel milanese.

Buone notizie, invece, per la viabilità della Bassa: le nuove tangenziali di Boltiere e Verdello vedranno presto la luce mettendo fine alle code infinite e agli incidenti. Verdello inaugurerà il primo lotto entro Natale portando da subito il traffico pesante fuori dal centro del paese. Ok definitivo, invece, per la Circonvallazione Ovest di Boltiere che dovrebbe vedere la luce entro l'estate del 2024.

Stop al "Terzo polo" di Calcio: è sfumata l’ipotesi di un nuovo sito logistico sul territorio del Comune, avanzata nei mesi scorsi da un costruttore edile in una delle zone a maggior concentrazione di nuove urbanizzazioni logistiche della Lombardia. A fermare il progetto sono stati gli stessi proponenti. Da qui, in Provincia, l’archiviazione della procedura di verifica di assoggettabilità a "VIA", la valutazione impatto ambientale. Che evidentemente, non serve più, al momento. Soddisfatti gli ambientalisti, che da tempo erano contrari al progetto: sia Legambiente che il cosiddetto Comitato "No Polo" sorto spontaneamente in paese.

A sfumare è anche il progetto di un cimitero per animali proposto a suo tempo al Comune di Cologno, nell'area delle ex piscine, dal titolare dell'impresa funebre "La Bergamasca" Antonio Servidio.

Scoperta dagli agenti della Polizia locale del Distretto della Bassa Bergamasca, a Romano, una discarica a cielo aperto all'interno della Casa Cantoniera occupata abusivamente. A terra rifiuti di ogni genere e persino escrementi.

Entra in casa di un anziano rimasto vedovo e lo deruba. A Vailate denunciata una donna che si era finta un'amica che voleva porgere le condoglianze. La donna ha aspettato di restare sola con la vittima per poi sottrargli il portafogli.

Dalla prossima settimana, sul Giornale, pubblicheremo le vostre letterine destinate a Babbo Natale. Per partecipare all'iniziativa "Caro Babbo Natale vorrei..." clicca qui e collegati al sito www.carobabbonatalevorrei.it per inviarci la tua letterina e aiutare così il gruppo Netweek a donare un pasto caldo grazie alla collaborazione con il Banco Alimentare.

