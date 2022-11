Il Giornale di Treviglio è in edicola, ecco le notizie principali della settimana

E' venerdì, il Giornale di Treviglio, Romanoweek e Cremascoweek sono in edicola con un'edizione ricca di cronaca e approfondimenti. In Primo piano questa settimana un'inchiesta dedicata al Reddito di cittadinanza. Sul piatto della bilancia benefici (pochi) e malfunzionamenti (ancora troppi) che ha spinto i sindaci a "bocciare" la misura o chiederne quantomeno una rivalutazione.

Voce al territorio

Tante le interviste che questa settimana potrete trovare nelle 56 pagine dedicate al territorio. Tra queste lo scambio a tu per tu con Gabriele Riva, ex sindaco di Arzago, che nella presentazione del suo ultimo album "Opinioni di un clown" ha riservato tempo anche a una riflessione sul Pd e sui progressisti "in cerca della bussola".

E ancora l'intervista doppia in vista del Congresso della Lega per dare parola ai due candidati alla segreteria provinciale: il sindaco di Fontanella Mauro Brambilla e il sindaco di Telgate Fabrizio Sala.

Sulle elezioni regionali del prossimo anno è, invece, il deputato brignanese Alessandro Sorte a offrire la sua visione e a mettere in guardia il Centrodestra affinché "non sottovaluti la partita" dopo la decisione dell'ex vicepresidente di Regione Lombardia Letizia Moratti di candidarsi come alternativa al Governatore Attilio Fontana.

Appelli al Centrodestra, questa volta a livello locale in preparazione alla prossima tornata elettorale delle Comunali, anche da Giancarlo Sordelli di Pontirolo e Agostino Resmini di Cologno. Per entrambi - ognuno calato nella sua realtà locale - resta fondamentale l'idea di un Centrodestra unito e pronto a scelte coraggiose.

Cronaca

La Bassa, intanto, fa i conti con la "febbre del gas": un "sogno" ancora vivo quello di tornare a cercare dopo anni nuovi o vecchi giacimenti di gas sotto i nostri piedi.

A Treviglio è l'Amministrazione guidata dal sindaco Juri Imeri a illustrare la Treviglio che "cambia faccia" in una mappa delle opere pubbliche, compiute e ancora da realizzare, per un investimento di oltre 29 milioni di euro. Ma c'è ancora qualche gatta da pelare come la chiusura del Giudice di Pace che, secondo quanto emerso da un riunione tra i sindaci del territorio, sarebbe stata illegittima.

Nel Cremasco una tragedia ha colpito le comunità di Pandino e Palazzo Pignano. Luca Restelli, archeologo 30enne e assessore, ha perso la vita in un incidente lungo la provinciale che da Nosadello porta a Spino.

