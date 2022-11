Si schianta contro il furgone del latte, la vittima è l'assessore Luca Restelli

Ha perso la vita, questa notte, a soli trent'anni, in un tragico incidente lungo la provinciale 91 tra Nosadello e Spino. La vittima è l'archeologo Luca Restelli, pandinese, ma assessore esterno a Palazzo Pignano.

Due comunità sotto choc oggi dopo aver appreso la tremenda notizia. Luca Restelli, archeologo trentenne, ha perso la vita questa notte in un tremendo schianto che ha coinvolto la sua Fiat Punto e un furgone che trasportava latte. L'incidente è avvenuto intorno alle 00.30 lungo il tratto della Sp 91 all'altezza del cimitero della frazione di Nosadello.

Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco di Crema che hanno estratto il 30enne, ormai senza vita, dalle lamiere dell'auto. Ferite superficiali per il 36enne alla guida del furgone che è stato trasportato da un'ambulanza della Croce bianca di Rivolta all'ospedale di Crema in codice verde.

Nulla da fare per Restelli, morto sul colpo. Sul luogo dello schianto sono giunti poi anche i carabinieri della Compagnia di Crema.

La notizia della sua scomparsa è circolata velocemente questa mattina. Restelli, impegnato negli scavi archeologici della Villa Romana, era assessore esterno alla Biblioteca, Istruzione e Sviluppo dell'attrattività per il Comune di Palazzo Pignano. Ed è stata proprio l'Amministrazione ad annunciarlo sui social:

Tanti i ricordi anche dai pandinesi che lo avevano conosciuto, come l'ex assessore Alessio Marazzi che lo dipinge come "una brava persona: gentile, premurosa, un professionista preparato, scrupoloso".

Colpito anche il consigliere regionale Matteo Piloni.

"Ieri mattina sono stato a Palazzo Pignano per la sagra di san Martino e l'ho conosciuto in quell'occasione. Dopo l'inaugurazione ci ha accompagnato a visitare gli scavi. Non ho parole - ha scritto su Facebook - Ho trovato in lui un ragazzo molto gentile, disponibile e appassionato. Mi hanno colpito il suo sorriso e la sua preparazione. Mi ha raccontato che aveva iniziato da poco a lavorare proprio in questo settore, e si vedeva che non solo conosceva la materia ma che gli "apparteneva". In quell'oretta passata insieme ha saputo trasmettere tutto il suo amore per l'archeologia e per il nostro territorio. Abbiamo anche scambiato qualche riflessione sulla necessità di valorizzare e fare di più per aumentare la conoscenza e il turismo grazie alle nostre tante piccole bellezze. Non sarà certamente di alcun sollievo per i famigliari e gli amici, ma posso dire che ieri mattina, mentre raccontava degli scavi, gli brillavano gli occhi. Si vedeva che era innamorato di ciò di cui parlava. Se solo penso che, poche ore fa, aveva i piedi "dentro" il suo mondo, mi si stringe il cuore. Alla famiglia e alle comunità di Pandino e Palazzo Pignano le mie più sentite condoglianze. Posso dire con certezza che il nostro territorio ha perso un giovane talento".