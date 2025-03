Il campione paralimpico Efrem Morelli si racconta ai giovani: "Mai fermarsi davanti a un ostacolo"

Giovedì scorso, Capralba ha avuto l’onore di ospitare una visita speciale che ha emozionato e ispirato i giovani del paese. L’atleta paraolimpico Efrem Morelli, medaglia d'argento alle Paralimpiadi di Parigi nel nuoto, ha incontrato i gruppi pre-ado e ado delle parrocchie della Unità Pastorale (UP) di Capralba, in un incontro che ha avuto luogo nell’oratorio del paese.

Durante la sua visita, Morelli ha condiviso non solo i suoi traguardi sportivi, ma anche la sua straordinaria esperienza di vita, diventando un esempio di determinazione e resilienza per tutti i presenti. Il parroco di Capralba, Emanuele Barbieri, ha sottolineato l’importanza di questa visita: "Che storia... un atleta paraolimpico del nuoto, argento alle Paralimpiadi di Parigi, presente nel nostro oratorio!".

"Morelli ci ha raccontato la sua avventura paraolimpica, una strada fatta di passione e determinazione, ma anche di sfide superate con coraggio - ha aggiunto entusiasta - È stato un modo per riflettere su quei segni di speranza che ci invitano a non fermarci di fronte agli ostacoli. Un incontro che ha offerto anche l’opportunità di riflettere sul tema giubilare della speranza".

L’atleta, con il suo racconto, ha coinvolto i ragazzi nel suo percorso sportivo, ma ha anche toccato temi più profondi legati alla vita, alla perseveranza e alla forza interiore. Prima dell'incontro con i giovani, Morelli ha fatto tappa anche alla Pizzeria Severgnini di Capralba, dove ha avuto modo di cenare con il sindaco Damiano Cattaneo.

"Ho incontrato Morelli a margine dell’incontro in oratorio – ha raccontato il primo cittadino – Siamo rimasti in contatto fin dal 2018, quando è venuto a Capralba per la consegna della Costituzione ai ragazzi. È stato un piacere ritrovarlo e condividere con lui un momento conviviale".