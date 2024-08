Parigi 2024, da Bergamo alle Paralimpiadi a caccia di medaglie

Ogni quattro anni, sono in molti a soffrire della "nostalgia olimpica". L’11 agosto, infatti, si sono concluse le Olimpiadi di Parigi e dopo diciassette giorni di emozioni, esultanze e delusioni, storie fantastiche e qualche polemica, tutto è finito, lasciando spazio a un grande vuoto che neppure la ripresa del campionato di calcio ha colmato. Del resto, le Olimpiadi sono... un altro sport.

Al via le Paralimpiadi

Tutti coloro che stanno vivendo questa sensazione, però, possono stare tranquilli: mercoledì 28 agosto, infatti, prenderanno il via le diciassettesime Paralimpiadi della storia, in programma fino all’8 settembre sempre a Parigi. Dodici giorni in cui circa 4.400 atleti con disabilità (185 i Comitati Paralimpici Nazionali partecipanti) si sfideranno in 22 sport, dando vita a ben 549 eventi. E protagonisti saranno anche undici atleti bergamaschi, o comunque strettamente legati alla nostra provincia (su un totale di 141 italiani). Sarà bellissimo tifare per loro, accompagnarli giorno per giorno nelle loro sfide, appassionarsi a un mondo che troppo spesso viene - colpevolmente - dimenticato dai media. Seguire le gare sarà, fortunatamente, facilissimo: saranno trasmesse in chiaro su Rai2, con streaming gratuito su Rai Play e su YouTube.

I bergamaschi in gara

Ma dicevamo del legame della Bergamasca con questo grande evento sportivo. A guidare la spedizione orobica saranno Martina Caironi e Oney Tapia, già stelle nelle passate edizioni. Caironi (34 anni, nata ad Alzano ma residente a Boccaleone), ad esempio, è alla quarta partecipazione e vanta già due ori e tre argenti. La sua specialità sono i 100 metri (appuntamento il 7 settembre), ma a Parigi gareggerà anche nel salto in lungo (5 settembre). Tapia, invece, vive a Sotto il Monte e arriva a Parigi a 48 anni dopo un argento e due bronzi conquistati a Rio (2016) e Tokyo (2020) e, soprattutto, il titolo di campione del mondo in carica del lancio del disco F11 (non vedenti). L’italocubano sarà in pedana il 2 settembre per il getto del peso e il 5 nel lancio del disco.

Ci sono poi sport in cui noi italiani, già a inizio agosto, abbiamo dimostrato di essere il top. Tipo il ciclismo e il nuoto. Partendo dalle due ruote, sono Claudia Cretti (28 anni di Costa Volpino), Mirko Testa (27, Grassobbio) e Davide Plebani (28, Sarnico) a puntare a regalare a Bergamo le emozioni che già hanno regalato i “colleghi” Simone e Chiara Consonni. La prima prenderà parte alle prove in linea e a cronometro nella categoria C5, per poi passare su pista, tra scratch, omnium e inseguimento individuale. Testa, nell’handbike, cercherà invece di ripetersi dopo l’oro mondiale conquistato in Scozia. Plebani, infine, sarà pilota nel tandem in coppia con Lorenzo Bernard, sia su strada che su pista.

Passando alla piscina, anche in acqua la Bergamasca può vantare una stella pronta a brillare. È Giulia Terzi, 28 anni di Arzago e da poco diventata mamma. La sua presenza non era scontata, come ha sottolineato lei stessa, ma dopo le cinque medaglie di Tokyo punta a ripetersi, al pari del marito Stefano Raimondi, anche lui nuotatore paralimpico, che a Tokyo portò a casa ben sette medaglie.

Tra i “veterani” c’è poi Matteo Bonacina, 39 anni di Valbrembo, che dopo Rio e Tokyo sarà protagonista nel tiro con l’arco anche a Parigi. Sono invece alla loro prima partecipazione ai Giochi Paralimpici estivi Mirko Nicoli (39 anni di Gorlago, canoa) e Giuseppe Romele (32 anni di Lovere, triathlon), che ha però già partecipato alle Paralimpiadi invernali di Pechino nel 2022.

Chiudono il gruppo due «quasi bergamaschi», ovvero Efrem Morelli, 45 anni di Crema e capitano della Nazionale di nuoto, e Valentina Petrillo, napoletana di 50 anni affetta dalla sindrome di Stargardt, avvicinatasi all’atletica grazie alla società sportiva Omero Bergamo e prima donna transgender a competere alle Paralimpiadi. A Parigi correrà i 200 e i 400 metri.

Foto 1 di 11 Martina Caironi Foto 2 di 11 Oney Tapia Foto 3 di 11 Efrem Morelli Foto 4 di 11 Giulia Terzi Foto 5 di 11 Claudia Cretti Foto 6 di 11 Mirko Testa Foto 7 di 11 Giuseppe Romele Foto 8 di 11 Davide Plebani Foto 9 di 11 Matteo Bonacina Foto 10 di 11 Valentina Petrillo Foto 11 di 11 Mirko Nicoli

