Agrinnova 2023: ecco chi ha vinto il premio della Bcc quest'anno

Innovazione e cooperazione: alla quinta edizione del Premio Agrinnova Cassa Rurale di Treviglio si premia la lungimiranza di chi ha avuto il coraggio di osare in favore del proprio territorio, unendo due azienda agricole

Il premio Agrinnova di Bcc Treviglio

La premiazione è avvenuta presso lo stand della banca, nel contesto della prima giornata della 40esima Fiera agricola della Pianura bergamasca. Il riconoscimento, giunto alla quinta edizione, ha come obiettivo principale "la valorizzazione delle imprese del settore che si sono distinte per progetti imprenditoriali innovativi relativi al prodotto o al processo utilizzato e che hanno dimostrato una particolare rilevanza territoriale" spiega la banca in una nota.

Vince la società agricola Berticelli Luigi

La Commissione, composta dal Presidente della Cassa Rurale – BCC Treviglio Giovanni Grazioli, dal Responsabile del Servizio Agricoltura Stefano Pirrone e dal Presidente dell’Ente Fiera Agricola Giuseppe Fattori, ha analizzato tutti i progetti presentati e alla luce del regolamento in essere riservato alle imprese agricole che hanno fatto dell’innovazione un asse portante di un’attività a vocazione ambientale e sociale, all’unanimità ha così deliberato di conferire l’attestato di merito per il Premio Agrinnova Cassa Rurale Treviglio V edizione 2023 alla società agricola Berticelli Luigi S.S. con la seguente motivazione:

“per i risultati di eccellenza raggiunti nel campo dell’allevamento per la produzione di latte vaccino, valorizzando l’intuizione coraggiosa avuta nel 2018 di fondere due storiche aziende agricole a conduzione familiare con sede a Vailate e Arzago d’Adda in una sola società agricola di dimensioni e governance adeguate ad affrontare le sfide della zootecnia del futuro”.

Due siti di allevamento di Arzago e Vailate

"L’attuale società agricola Berticelli è oggi una delle prime realtà zootecniche della nostra zona sia in termini di produttività che di rispetto delle migliori tecniche di allevamento e di benessere animale. L’azienda ha due siti di allevamento frutto dell’idea innovativa di unire due distinte realtà zootecniche, i Berticelli a Vailate e i Leoni ad Arzago, per costituire una sola azienda in grado di crescere strutturalmente adeguata in termini di governance e forza lavoro per affrontare i sempre maggiori standard qualitativi richiesti dall’allevamento zootecnico di vacche da latte (oltre 270 in produzione). Oggi i loro eredi e figli Daniela con Matteo, Mauro e Michele conducono una azienda modello frutto dell’intuizione avuta nel 2018 dei capi azienda Luigi Berticelli di Vailate e Luigi Leoni di Arzago d’Adda" spiega ancora Bcc Treviglio.

Menzione speciale alla Fondazione Cassa rurale per il progetto di Agricoltura sociale

La Commissione ha inoltre deciso di assegnare una menzione speciale alla Fondazione Cassa Rurale, rappresentata dal Vice Presidente Silvio Negri, alla Caritas Diocesana di Bergamo, rappresentata da monsignor Vittorio Nozza, alla Fondazione Banca Popolare, rappresentata da Armando Santus, e alla Fondazione Banca Popolare, rappresentata da Osvaldo Ranica, Presidente del Comitato Esecutivo, per la sinergia messa in atto nel promuovere il progetto di Agricoltura Sociale, Laboratorio di inclusione per ragazzi diversamente abili, nel comparto agricolo mediante l’affiancamento di educatori professionali che facilitano la loro integrazione nel mondo del lavoro.

Agricoltura sociale: al via l'inserimento dei primi cinque ragazzi diversamente abili

Si tratta di un progetto che era stato già annunciato lo scorso 17 ottobre 2022 in occasione dell’omonimo convegno e che aveva rappresentato un grande passo avanti nella promozione delle pari opportunità e diritti nel mondo del lavoro a favore di ragazzi diversamente abili e che vede ora la partenza effettiva con l’inserimento dei primi cinque ragazzi a partire da inizio Maggio in aziende agricole del territorio che si ringraziano per la sensibilità dimostrata.

Alla premiazione hanno partecipato anche il sindaco di Treviglio Juri Imeri, il consigliere regionale Giovanni Malanchini e il presidente della Fiera Agricola di Treviglio Giuseppe Fattori.