Torna “Mostert Street Culture”: sabato 2 maggio motori, musica e street food a tutto gas

Un raduno aperto a tutti gli appassionati di motori

Tutto è pronto per la seconda edizione del “Mostert Street Culture”, il raduno dedicato al mondo Abarth ma aperto a ogni tipo di auto e a tutti gli appassionati del settore. L’appuntamento è fissato per sabato 2 maggio e promette di replicare e superare il successo dello scorso anno, confermandosi come una giornata di incontro e passione per i motori. L’iniziativa punta a creare un ambiente informale e inclusivo, dove il filo conduttore resta la passione per le quattro ruote.

Food, musica e intrattenimento per una giornata “a tutto gas”

Accanto all’esposizione delle auto, il programma prevede un’area ristoro con food e drink, con la possibilità di gustare salamella e birra inclusi nella quota di iscrizione fissata a 10 euro. A rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente ci penserà un dj set che accompagnerà l’intera giornata, trasformando il raduno in un vero evento di street culture. Dopo il buon riscontro della prima edizione, l’obiettivo è quello di consolidare un appuntamento che unisce motori, socialità e intrattenimento, in una formula semplice ma sempre più apprezzata dagli appassionati.