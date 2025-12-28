Il concerto natalizio dell’associazione teatrale “Corpo di Bacco” incanta

Il programma ha accompagnato gli ascoltatori in un vero e proprio viaggio musicale: dal repertorio barocco di Johann Sebastian Bach, Arcangelo Corelli e Albinoni/Giazotto fino ai grandi classici della tradizione natalizia europea e anglosassone, con brani intramontabili come Adeste Fideles, Silent Night, White Christmas e Happy Xmas (War Is Over). La qualità delle esecuzioni, unita al calore della sala gremita, ha trasformato la serata in un autentico momento di bellezza condivisa, capace di toccare il cuore e di lasciare un segno. All’evento hanno preso parte anche numerose personalità del territorio: il parroco don Natale Grassi Scalvini, don Giorgio Zucchelli, direttore del settimanale Il Nuovo Torrazzo, insieme alla direttrice amministrativa Annunciata Barbaglio. Per la Bcc oltre a Merigo, il vicepresidente del Comitato Esecutivo Quinto Ginelli e il componente del Collegio Sindacale Alberto Marchesi. E poi il presidente Mcl di Bagnolo Silvano Cerioli, il direttore della “Libera Associazione Artigiani” Renato Marangoni, il vicepresidente dell’Avis bagnolese Gian Domenico Lupo Pasinetti e il dottor Pierangelo Forner dell’Ospedale di Crema. Tanti anche gli appassionati che hanno applaudito a lungo questi giovani e bravissimi professionisti, capaci di offrire momenti di autentica emozione e di rendere il concerto un’occasione speciale di incontro, ascolto e condivisione.