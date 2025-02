Davide Simonetta torna all'Ariston con cinque canzoni in gara

Mai così tanti. Per Davide Simonetta (nella foto in evidenza), il geniale autore, compositore e produttore di Bagnolo Cremasco, la 75esima edizione del Festival di Sanremo è una vera e propria esplosione di talento. Quest’anno, l’artista cremasco porta ben cinque canzoni sul palco dell'Ariston, un record personale che supera di gran lunga la sua partecipazione precedente, quando ne firmò tre, tra cui la hit "Sinceramente" di Annalisa, che gli valse il terzo posto.

Cinque canzoni in gara per Simonetta

Una vera e propria consacrazione per Simonetta, che in questa edizione ha lavorato al fianco di nomi altisonanti della musica italiana, come Francesco Gabbani, Achille Lauro, Elodie, Francesca Michielin e Rocco Hunt. Tra produzioni, arrangiamenti e scrittura dei testi, "d.whale" (il suo nome d’arte) ha messo la sua firma su brani che promettono di diventare nuovi successi.

Per Gabbani ha creato la musica di "Viva la vita", per Elodie ha scritto il testo di "Dimenticarsi alle 7", mentre con Michielin ha fatto anche da produttore per "Fango in paradiso". E non è finita: con Rocco Hunt ha composto la musica di "Mille volte ancora", mentre con Achille Lauro ha lavorato a "Incoscienti giovani", un brano che rappresenta il culmine di una collaborazione che sta dando molte soddisfazioni.

Un legame solido con alcuni dei più grandi interpreti della musica italiana, che il compositore cremasco ha descritto con grande soddisfazione: ad averlo colpito in particolare è stato proprio il rapporto di lavoro instaurato con il cantante Achille Lauro, "un vero perfezionista che vuole ottenere sempre il massimo" ha dichiarato "d.whale".

Il nuovo studio di registrazione

Quest’anno, però, il compositore ha deciso di vivere il Festival in modo diverso: niente Riviera, niente poltrone a Sanremo. Dopo il suo matrimonio, ha scelto di godersi lo spettacolo comodamente a casa sua a Milano dove si è da poco trasferito, in compagnia della moglie Veronica Ferraro, nota influencer nel mondo della moda e migliore amica di Chiara Ferragni. Ma la sua vita artistica non si ferma qui: fresco di nozze, Davide sta perfezionando gli ultimi dettagli di un progetto a cui tiene molto, il suo nuovo studio di registrazione, un sogno nel cassetto che dopo tanti anni sta per diventare realtà. Un’importante evoluzione rispetto al suo vecchio ambiente creativo di Bagnolo Cremasco, la sua amata stanza musicale, il luogo dove ha dato vita a tanti brani che sono diventati pilastri della musica italiana.

"Qui sono passati quasi tutti i grandi cantanti italiani, tutto quello che ho fatto sino ad oggi è nato e passato da Bagnolo", racconta spesso con orgoglio.

Dj Cino a un passo dal Festival

E mentre Simonetta brilla con la sua musica, un altro talento cremasco si fa strada al Festival. Parliamo di Mattia Cerri, in arte "DJ Cino", produttore e sound designer di Bagnolo Cremasco, che ha collaborato alla scrittura di "Demoni" di Emis Killa, il brano che avrebbe dovuto segnare il debutto del rapper al Festival. La canzone, scritta insieme a Federica Abbate e Nicola Lazzarin, ha già trovato il suo posto nel cuore del pubblico, nonostante il ritiro improvviso di Emis Killa dalla competizione. La decisione è arrivata dopo un'inchiesta che ha coinvolto il rapper nell'ambito dell’indagine "Doppia Curva" della direzione distrettuale antimafia, legata alla criminalità organizzata nelle curve ultrà di Milan e Inter. "Dopo 15 anni di carriera ero felice di affrontare il mio primo Sanremo - ha scritto via social Emis Killa - Ringrazio Carlo Conti per avermi voluto ma preferisco fare un passo indietro e non partecipare". Nonostante il ritiro dal Festival, il brano "Demoni" è stato comunque pubblicato ed è uscito la notte tra lunedì e martedì di questa settima, diventando in pochi giorni un vero successo. In un'edizione che promette sorprese e polemiche, i talenti cremaschi, con Davide Simonetta in prima linea, si confermano protagonisti della scena musicale italiana.