A Sanremo ancora soddisfazioni per Davide Simonetta

Un altro Festival di Sanremo da incorniciare per il compositore di casa Davide Simonetta. Dopo il successo del 2023 grazie alla canzone vincitrice "Due vite" di Marco Mengoni, anche l’edizione 2024 gli ha regalato grandi soddisfazioni.

Bis per Davide Simonetta

L’autore, arrangiatore e produttore è salito sul podio con un bis: il brano di Annalisa "Sinceramente" e il brano "I p’ me, tu p’ te" di Geolier di cui ha curato melodie e accordi. Si è occupato inoltre della produzione della canzone "Ricominciamo tutto" interpretata dai Negramaro.

La kermesse sanremese ha portato indubbiamente fortuna in questi anni al Simonetta, concedendogli non solo posizioni di rilievo nella Top Five ma anche collaborazioni interessanti, tra cui proprio quella con Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro.

L’anno scorso aveva collaborato con Tananai, ottenendo il quinto posto con la canzone "Tango", e con Rosa Chemical. Il bagnolese è cresciuto in paese, dove continua a vivere e a lavorare nel suo studio di composizione. La passione per la musica è sempre stata tra le sue corde, fin da piccolo, cimentandosi con diversi strumenti musicali. Ha esordito come cantante nei gruppi Karnea e Caponord in giro per l’Italia ma la sua strada è diventata presto quella di autore, produttore e arrangiatore, inaugurando diverse collaborazioni con artisti nazionali e internazionali. Nel 2015 il debutto a Sanremo con il brano "Il mondo esplode tranne noi" e da lì è stata tutta una parabola ascendente anche per la sintonia trovata negli ultimi anni con il conduttore Amadeus.