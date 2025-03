Cosa fare nella Bassa e nel Cremasco nel weekend: gli eventi dal 14 al 16 marzo 2025

La primavera ormai è alle porte e - sperando in un meteo più clemente rispetto a quello degli ultimi giorni - si parte ufficialmente con le iniziative all'aria aperta, tra fiori da cogliere e fiere di paese.

Tulipani in piazza

Treviglio

Dopo il successo incassato lo scorso anno la primavera è pronta a sbocciare di nuovo ai piedi del Santuario: a Treviglio, sabato e domenica, c’è "Tulipani in piazza". Appuntamento da non perdere questo weekend, in piazza del Santuario con l’iniziativa promossa da "quindicipertiche" all’interno di un progetto didattico realizzato con le ragazze e i ragazzi dell'Istituto Agrario Cantoni di Treviglio, in collaborazione con il Distretto del Commercio e il patrocinio del Comune di Treviglio. In piazza si potranno trovare ben 500 cassette di legno vintage degli anni Sessanta foderate grazie con il contributo degli studenti dell’Istituto Cantoni che da novembre si sono occupati della coltivazione in serra dei tulipani e di altre piante sotto il coordinamento del professor Vitale. "In caso di pioggia l’evento si terrà ugualmente all’interno del Chiostro della Agostiniane che si affaccia sulla piazza del Santuario - fa sapere “quindicipertiche” - Sarà presente il fisarmonicista Carlo Pastori e un punto ristoro affidato al Retrobottega".

Teatro San Carlo

Caravaggio

E' tutto pronto per la nuova stagione teatrale nel rinnovato teatro "San Carlo" di Caravggio. Ad inaugurare il nuovo palco, dopo i restauri sostenuti dalla Bcc Caravaggio e Cremasco, che hanno cambiato volto allo storico teatro dell’oratorio, sarà la prima stagione teatrale a cura di deSidera Teatro. Dal prossimo 15 marzo, fino a dicembre 2025, il Teatro San Carlo vedrà in scena grandi nomi del panorama teatrale italiano con una serie di spettacoli provenienti da tutta Italia. Si parte domani, sabato 15 marzo, alle 20.45, con l’inaugurazione affidata a Luigi D’Elia, straordinario narratore, volto e voce ormai amica di deSidera, che ogni anno non manca nel festival estivo bergamasco, attirando centinaia di spettatori che nel tempo sono rimasti rapiti dalla sua capacità interpretativa. Per l’occasione D’Elia presenterà un suo cavallo di battaglia: "Cammelli a Barbiana. Don Lorenzo Milani e la sua scuola" dedicato al giovane prete educatore e rivoluzionario nella dispersa provincia toscana. Lo spettacolo, su prenotazione, è già andato sold out.

Fiera di San Giuseppe

Pandino

A Pandino torna la Festa di primavera e il trofeo San Lucio per premiare i migliori formaggi. Sabato e domenica inizierà la tradizionale fiera primaverile: un viaggio tra agricoltura, sapori e tradizioni che coinvolge da sempre non solo il paese, ma gran parte del territorio cremasco. Con radici che affondano nel 1887, questa manifestazione rappresenta un appuntamento consolidato per la comunità e un’importante vetrina per le eccellenze del territorio.

"Nata come mercato di bestiame e prodotti agricoli, la fiera è oggi un punto di riferimento per produttori, commercianti e visitatori alla ricerca di un’esperienza autentica – ha continuato il vicesindaco Riccardo Bosa - Il programma sarà ricco e variegato, con attività per tutte le età: stand enogastronomici, mercato tradizionale, artigianato locale, associazioni, mostre nel castello, luna park (fino al 23 marzo nell’arena del castello) e numerose altre iniziative. Particolare attenzione sarà dedicata alla promozione delle produzioni locali, con spazi espositivi riservati agli operatori del settore agroalimentare e artigianale. Non mancheranno momenti di intrattenimento, con spettacoli, esibizioni dal vivo e iniziative pensate per coinvolgere famiglie e bambini. Grande attesa per il ritorno del trofeo San Lucio, la prestigiosa competizione che ogni due anni premia i migliori formaggi in gara. Grazie alla partecipazione di produttori, associazioni e commercianti, l’evento si conferma un’opportunità di crescita e promozione per il tessuto economico locale, contribuendo a rafforzare il legame tra passato e presente".

Si parte sabato alle 18 con l'Ape in cestino, un'occasione diversa per godersi un aperitivo pic-nic a cui seguirà, alle 19, una sfilata di moda tra le mura del castello. Domenica alle 10.30 appuntamento con il corteo inaugurale da Piazza Rinascente e taglio del nastro alle 11 nell'arena interna del Castello con la partecipazione del Corpo bandistico e delle majorettes. Il centro storico sarà animato da esposizioni di tutti i tipi: dai motori, alla gastronomia, dal sociale al turismo.

Domenica 16 dalle 13.30 alle 18.30 i più piccoli potranno provare il battesimo della sella grazie all'Horse Club "La Riserva" (nell'area verde nord del castello). Spazio anche all'arte, nella sala Bernabò "Visioni surreali - Frammenti di realismo". Al centro sportivo va in scena lo "Spring Party" con divertimento per grandi e piccini, benessere e relax: lezioni gratuite in acqua e in palestra, aperitivo in musica, truccabimbi dalle 16 alle 18.

La "prima" di Somnia

Verdellino

E’ arrivato il giorno della "prima" per il cortometraggio che ha portato il nome di Verdellino persino oltremanica. Sabato, alle 20.30 e alle 21.30, nell’Auditorium di Largo Cartesio a Verdellino, si terrà la "prima" di "Somnia - Miseri noi per tal disgrazia pervenuta" realizzato grazie alla partecipazione al bando della Regione Lombardia "OgniGiorno inLombardia" con lo scopo di promuovere lo sviluppo dell’attrattività locale supportando iniziative territoriali di promozione turistica.

Alle 18, invece, la proiezione sarà seguita da una conferenza stampa con la presenza del regista e dei principali collaboratori e partecipanti al progetto, durante la quale sarà possibile approfondire il processo creativo e produttivo che ha reso possibile la realizzazione di questa importante iniziativa di valorizzazione del territorio di Verdellino e dei paesi limitrofi. Sarà un’occasione per approfondire le sinergie tra il Comune di Verdellino e le altre istituzioni, con un focus particolare sulla promozione culturale e artistica del territorio. Il "corto" da 23 minuti, di cui ha parlato dalle sue colonne anche "The Times", racconta dei fatti inspiegabili avvenuti nel dicembre del 1517: battaglie crudelissime e soldati fantasma che comparivano dai campi nei pressi della chiesetta di San Giorgio in Saore.

Realizzato dalla società di comunicazione "Move Communication" con un centinaio di attori professionisti e comparse ingaggiate in zona, ha potuto contare su un buon "equipaggiamento" con vestiti dell’epoca messi a disposizione dall'associazione "I quartieri" di Osio Sotto. Tre mesi di lavoro, tra location verdellinesi e castelli della Bassa (Urgnano e Pagazzano in particolare) che - questo è l’auspicio dell’Amministrazione - si spera possa attirare turisti, curiosi e appassionati alla scoperta non solo del mistero ma anche delle bellezze del territorio.

Sul palco l'ironia di Ippolita Baldini

Fara

Ippolita Baldini inaugura la quarta edizione della rassegna "Fara teatro e musica". L’appuntamento con il suo comedy show autobiografico è per sabato 15 marzo, alle 20.30, nell’Auditorium in Piazza Patrioti, a Fara Gera d'Adda.

La stagione, affidata al Teatro de "Gli Incamminati" con la direzione artistica di deSidera, continuerà il 5 aprile con "Un ratto" della compagnia Les Moustaches e il 10 maggio con "Amor sacro o amor profano?" con Liciano Bertoli e Ombretta Ghidini.

Ippolita Baldini porta sul palco "Mia mamma è una marchesa" con la collaborazione alla drammaturgia di Emanuele Aldrovandi, collaborazione alla regia di Roberto Rustioni, costumi di Elisabetta Falck e luci di Camilla Brison. Scegliere l’uomo giusto con cui stare, in un qualche modo, significa scegliere la propria identità. Questo spettacolo si suddivide in nove capitoli, nove avventure della protagonista, Roberta. Ciascun capitolo ha il suo costume e le sue immagini. Un’Italia aristocratica, una forma, un contenuto e tanta, tantissima ironia.

#incuriositeatrali

Ciserano

Le #incursioniteatrali della compagnia "La Gilda delle Arti" partono da Ciserano. Appuntamento sabato 15 marzo alle 15 in piazza della Pace alla scoperta della storia e dei monumenti di Ciserano le cui prime citazioni risalgono al secolo XII, quando era già presente un castrum, probabilmente affiancato da una casa torre. Il progetto si articola con visite guidate teatralizzate organizzate in collaborazione con l'Associazione Backstage Aps e con il patrocinio di Fondazione della Comunità Bergamasca. La direzione artistica del progetto è affidata alla compagnia teatrale "La Gilda delle Arti" che dal 2006 lavora sul territorio con lo scopo di rendere lo spettacolo un momento di incontro tra le generazioni, di divertimento e di accrescimento personale. In occasione del progetto, la compagnia collabora con tre guide turistiche abilitate e con altrettanti musicisti, che di volta in volta, animeranno gli itinerari con arie per arpa, clavicembalo, violoncello e chitarra.

Gli artigiani del cibo di Slow Food

Verdello

Il Mercato della Terra si Slow Food conquista anche Verdello. Sabato 15 marzo, dalle 8.30 alle 13, i banchi dei produttori locali saranno in paese per la manifestazione "Slow Food in piazza" nella quale la Condotta Slow Food della Bassa bergamasca presenterà alcuni produttori locali con la loro offerta di prodotti coltivati e allevati nel modo "buono, pulito e giusto". Si potrà quindi fare la spesa avendo davanti gli "artigiani del cibo", persone che ci possono raccontare le loro particolarità, l'amore, la fatica, la soddisfazione, che potrete ritrovare nei prodotti esposti. Frutta e verdura, carne e salumi, farine e confetture, erbe e mirtilli, miele e vino, formaggi. Un paniere completo per la spesa di tutti noi direttamente dalle nostre campagne. "Slow Food in piazza" replicherà la mattina del terzo sabato di aprile, maggio e giugno animando piazza Monsignor Pietro Grassi e rendendola un punto d'incontro vivace e colorato.

La modella Mariama si racconta ai giovani

Caravaggio

Partono gli incontri rivolti ai giovani per il progetto "B-Young" che vede uniti Treviglio e Caravaggio.

Primo appuntamento, questa sera, venerdì 14 marzo, alle 21, al centro civico San Bernardino di Caravaggio con Miriama Diop, terza classificata allo storico concorso di bellezza "Miss Italia 2024". Modella di marchi internazionali, dopo aver colto l’occasione offerta da Miss Italia per lanciare un messaggio contro il bullismo, ora condividerà la sua esperienza nel mondo della moda.

Un concerto per le vittime del Covid

Isso

A cinque anni dall'inizio della pandemia che ha inevitabilmente segnato la nostra storia, il Comune di Isso, invita al campo del centro sportivo per assistere a un concerto eseguito dal Corpo musicale Santa Cecilia di Fara Olivana, in occasione del 164esimo anniversario dell'Unità d'Italia della Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19. A dirigere la banda sarà il maestro Alessandro Boccanera con l'accompagnamento della voce recitante di Laura Mangili. Appuntamento sabato 15 marzo alle 21.

La musica nel cinema

Caravaggio

La magia del cinema in concerto. Appuntamento da non perdere, sabato 15 marzo alle 16, nella chiesa di San Pietro con il concerto del corpo bandistico di Caravaggio diretto dal maestro Mattia Quirico.

I musicisti trasporteranno il pubblico in un suggestivo viaggio fatto di emozioni tra le musiche delle più celebri pellicole e dei film d'animazione che hanno incantato intere generazioni. Una magia che solo il connubio tra musica e grande schermo, ancora oggi, sono in grado di dare.

Requiem di Mozart per le vittime del Covid

Brignano

Brignano ricorda le vittime del Covid-19. Domenica alle 20.45, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, il "Requiem" di Mozart per commemorare i brignanesi e tutti coloro che han perso la vita durante la pandemia.

L’evento, che si preannuncia di alto livello musicale e di altrettanto valido spessore sociale, è stato promosso e sostenuto da Luciana Carminati, vedova dell’ex sindaco brignanese Valerio Moro. Proprio Moro, venuto a mancare il 5 marzo 2020, è stato uno dei primi morti da Coronavirus nella bergamasca e da allora la comunità ne conserva - anche grazie alle svariate iniziative di sua moglie Luciana, impegnata tra le altre cose a garantire ogni anno una borsa di studio alla memoria di Valerio - un ricordo indelebile. Ecco allora che domenica la chiesa del paese ospiterà il maestro Luigi Consolandi con il coro "Schola Cantorum" di Cividate e Calcio che, affiancati da Elena Gallo (soprano), Alessandro Simonato (contralto), Luigi Albani (tenore) e Giuseppe Capoferri (basso) si esibirà nel "Requiem di Mozart", concerto KV626, accompagnata dai pianisti Raffaele Lohn e Fabrizio Vanoncini. Sostenuta da Comune e parrocchia e patrocinata da Regione Lombardia, l’iniziativa ha ottenuto il patrocinio gratuito anche di "«Soroptimist International Club Treviglio".

L’esibizione musicale e canora inizierà alle 20.45, nell’ambito di una serata a ingresso libero e gratuito, con l’intento di rinnovare e portare avanti la memoria e le preghiere a suffragio delle vittime del Covid.