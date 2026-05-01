Cosa fare nella Bassa e nel Cremasco nel weekend: gli eventi dal 1 al 3 maggio 2026

Si apre un lungo weekend di festa e tra sagre, raduni e spettacoli ce ne sarà per tutti i gusti

Si apre un lungo weekend di festa e tra sagre, raduni e spettacoli ce ne sarà per tutti i gusti.

La prima di Maggio

Calvenzano

Un ricco weekend di eventi da oggi, venerdì, a domenica per celebrare la sagra «Prima di Maggio», organizzati dal Comune di Calvenzano in collaborazione con associazioni, commercianti, parrocchia, Istituto comprensivo e privati cittadini. Si va dallo street food in piazza Vittorio Emanuele II (nella foto) a concerti, mostre, attività ludiche e ricreative, visite guidate all’oratorio dell’Assunta e tanto altro.

I truck dello street food proporranno birra, cocktail e specialità culinarie – venerdì e sabato dalle 19 a mezzanotte e domenica dalle 12 sino a mezzanotte – in piazza con l’animazione di dj set, sabato sera un concerto tributo a Vasco con Andy Vox e domenica la «Skal Brass Band» live dalle 18. Venerdì alle 21 nell’auditorium di largo XXV Aprile si terrà il concerto della «BryOrchestra».



La giornata di sabato 2 maggio si aprirà alle 10.30 con l’inaugurazione della mostra «Journalists in war zone» in sala consiliare (visitabile anche sabato dalle 17 alle 18 e domenica dalle 11 alle 12). A mezzogiorno in oratorio gli Alpini proporranno la tradizionale trippa d’asporto; alle 14.30 aprirà la mostra «Diversamente occupati: il senso dell’arte» di Silvia Rossoni e Renato Venturati; dalle 15 pesca di beneficenza e bancarella del vintage e alle 17 si terrà la premiazione del concorso «nisèla più buona». Dalle 15 alle 17 l’Istituto comprensivo «Gino Strada» proporrà aule tematiche, mostre ed esperienze alle scuole. Al circolino di via Caravaggio alle 16 Alessandro Frecchiami esporrà i suoi scatti con la mostra «Le linee raccontano». Alle 18 in piazza del Municipio la ditta «SerCar» offrirà l’aperitivo giovane coinvolgendo in particolare la classe 2008.

Ad aprire la domenica sarà, in Municipio dalle 7.30 alle 11.30 la giornata della prevenzione con la Croce Rossa di Caravaggio. Dalle 10 alle 18 tra via Lusardi e piazzetta dell’Artigliere «Famiglie in festa con Animarte» proporrà 42 postazioni gioco per bambini e adulti, laboratori e spazio gioco per l’infanzia e, alle 18 lo spettacolo di Mago Carletto. I ciceroni dei Salesiani di Treviglio, dalle 15 alle 18, terranno le visite guidate all’Oratorio dell’Assunta in via Misano in collaborazione con il Fai Bassa bergamasca. La biblioteca ospiterà, invece, dalle 16, letture di poesia in musica e l’incontro con l’autrice Veronica Del Carro nel giardino Regina Margherita.

La sagra animerà anche la sede della Cooperativa Agricola con mostre, un convegno sull’abitare e la ciclofficina. Le attività commerciali, infine, proporranno aperitivi e cene in strada.

24Ore Ciseranese

Ciserano

Il 2 e 3 maggio 2026 torna l’annuale appuntamento con la «24 ore ciseranese». La staffetta a squadre, organizzata come sempre dall’Atletica Ciserano, è valida per il Concorso internazionale IVV. La 42esima edizione, patrocinata da Comune, Provincia e Regione, vedrà anche l’introduzione di una novità: per la prima volta a correre saranno anche i più piccoli con la prima edizione della «Mini 24 ore» che prenderà il via prima dell’avvio ufficiale della manifestazione. Sarà una staffetta promozionale dedicata ai bambini dai 6 ai 14 anni, pensata in collaborazione con il Comitato Genitori per aprire l’evento e regalare un momento di festa, colore e condivisione, coinvolgendo anche i più piccoli in questa grande celebrazione dello sport.

«Il numero di iscrizioni ricevute fino ad oggi (ben 828, ndr) ha superato ampiamente le nostre aspettative, ripagandoci dei grandi sacrifici e dell’impegno necessari per portare avanti un evento così importante per il nostro paese e per il settore podistico – hanno commentato gli organizzatori – Un sentito grazie a tutti voi: la vostra partecipazione è la vera forza di questa manifestazione».

Raduno di auto

Capralba

Motori accesi, musica alta e passione per le quattro ruote: tutto pronto per «Monster Street Culture», il raduno che questo sabato 2 maggio promette di trasformare Farinate in un punto di riferimento per gli amanti delle auto. L’evento, aperto a tutti i tipi di vetture, si svolgerà dalle 16 fino a mezzanotte in via Maggiore 15, con un programma pensato per unire spettacolo e socialità. Non solo esposizione di auto, ma anche area ristoro con food & drink e dj set per accompagnare tutta la serata. Gli organizzatori Antonino Perrotta ed Emanuel Bonardi puntano su una formula semplice ma coinvolgente: iscrizione accessibile, pari a 10 euro per auto, che include anche consumazione con panino e bevanda. Un modo per attirare appassionati da tutto il territorio e creare un clima conviviale tra motori, musica e divertimento. Grande attenzione anche alla sicurezza: tutti i veicoli saranno sorvegliati durante l’evento. Non manca poi il fattore «attesa»: i posti sono limitati e le iscrizioni stanno già raccogliendo interesse, segno di un appuntamento che potrebbe richiamare pubblico anche da fuori provincia. «Monster Street Culture» si candida così a diventare uno degli eventi più dinamici della stagione primaverile, capace di unire generazioni diverse sotto un’unica passione: quella per i motori e per lo stare insieme.

Rievocazione storica

Rivolta

Un salto indietro nel tempo, tra cavalieri, antichi mestieri e profumi di tradizione: Rivolta d’Adda si prepara a vivere una giornata fuori dall’ordinario. Il prossimo 1° maggio, Piazza Vittorio Emanuele si trasformerà in un vivace villaggio medievale per celebrare San Sigismondo, con un evento che promette di incantare visitatori di tutte le età.

Non è una data scelta a caso. Dietro questa prima edizione della Festa Medievale c’è una storia affascinante che affonda le radici nel Quattrocento. Documenti conservati all’Archivio di Stato di Milano raccontano, infatti, di un’antica fiera dedicata proprio a San Sigismondo, già attiva nel 1453 ai tempi di Francesco Sforza. Una tradizione dimenticata che oggi torna a vivere grazie alla passione e alla ricerca storica, riportando alla luce l’identità più autentica del territorio.

Per un giorno intero, dalle 10 alle 18.30, il cuore del paese si animerà con spettacoli e rievocazioni. Tra le protagoniste ci sarà l’Associazione Dado d’Oro, conosciuta per la sua capacità di coinvolgere il pubblico con i «giochi di un tempo»: attività semplici, intuitive, ma capaci di unire generazioni diverse in un’atmosfera di condivisione. Accanto a questi, prenderanno vita gli antichi mestieri, fedeli ricostruzioni delle attività quotidiane di un tempo, dalla civiltà contadina fino alle arti medievali. Non solo dimostrazioni, ma vere e proprie esperienze immersive che permettono ai visitatori di toccare con mano il passato.

E poi ancora falconieri, giocolieri, acrobati, mercanti, sbandieratori e schermitori: un susseguirsi di figure e spettacoli che renderanno la piazza un palcoscenico a cielo aperto. Non mancheranno le compagnie di rievocazione storica, provenienti da diverse regioni italiane, a testimonianza di un interesse sempre più diffuso per eventi che valorizzano cultura e tradizione.

Accanto allo spettacolo, spazio anche ai sapori del territorio. Durante la giornata sarà allestito un mercato contadino a chilometro zero, con prodotti locali selezionati, espressione della filiera agricola e della qualità del territorio.

Dietro l’organizzazione c’è un lavoro corale che coinvolge associazioni, enti locali e realtà del territorio, uniti da un obiettivo comune: riscoprire e valorizzare le proprie radici. E se questa è solo la prima edizione, l’ambizione è chiara: trasformare la Festa Medievale di San Sigismondo in un appuntamento fisso, capace di attirare visitatori e raccontare, anno dopo anno, la storia di una comunità.

Al via il maggio sergnanese

Sergnano

C’è chi lo aspetta tutto l’anno e chi non vede l’ora di rimettersi in gioco: a Sergnano torna uno degli appuntamenti più amati dalla comunità. Al via la 39esima edizione del «Maggio Sergnanese», la storica competizione a squadre che ogni anno accende il paese con sfide, risate e un pizzico di sana rivalità. Non è solo un torneo, ma una vera e propria festa collettiva. Nove squadre, espressione di bar, attività e gruppi locali, sono pronte a contendersi la vittoria in un calendario fitto di prove che mescolano sport, abilità e divertimento. Dai campi di calcio ai tavoli da gioco, passando per sfide decisamente originali, ce n’è davvero per tutti. Il programma è un mix esplosivo: calcio e calcetto, ma anche scacchi, carte, bocce e ping pong. E poi le prove più attese e spettacolari, come il tiro alla fune, il toro meccanico, il beer pong, fino alle gare più curiose come il lancio dell’uovo o il percorso «di guerra». Senza dimenticare il simulatore di Formula 1, pronto a mettere alla prova anche i piloti più temerari. Ad aprire ufficialmente la manifestazione è stata una delle sfide più goliardiche e amate: il «Gioco del Mangione», andato in scena all’oratorio tra risate e tifo da stadio. Da lì, una lunga serie di appuntamenti che accompagneranno il paese fino al gran finale del 30 maggio, quando si disputeranno le finali di calcio e si chiuderà tutto con una grande festa. «È il momento più bello dell’anno – raccontano – qui non conta solo vincere, ma stare insieme. Anche chi non gioca viene a vedere, a tifare, a partecipare». Il «Maggio Sergnanese» si conferma molto più di una competizione: è un rito collettivo che unisce generazioni, rafforza i legami e trasforma ogni sfida in un’occasione per fare comunità.

Il re dei tenori

Romano

Un viaggio affascinante tra i documenti inediti e originali tratti dagli archivi storici della Fondazione Rubini e da collezioni private. Ci sarà questo e molto altro in esposizione per la mostra «Il re dei tenori» che verrà inaugurata domenica 3 maggio alle 10.30 a Palazzo Rubini a Romano.

La mostra, che resterà visitabile tutte le domeniche di maggio dalle 15.30 alle 18 con ingresso gratuito, offrirà uno scorcio del tutto nuovo sulla vita del tenore Giovan Battista Rubini, protagonista della scena musicale internazionale dell’Ottocento.

Appuntamenti in pillole

Cologno

Concerto in piazza

Sabato 2 maggio alle 21 in piazza Agliardi a Cologno un concerto da non perdere. «C’era una volta…Morricone» eseguito dall’Orchestra dei Colli Morenici con il soprano Elena Camo e il direttore e narratore Nicola Ferraresi.

Bassa

Castelli aperti

Venerdì 1 e domenica 3 maggio tornano le aperture straordinarie dei Castelli, Palazzi e Borghi Medievali della media pianura lombarda, promosse dall’associazione Pianura da scoprire. Un invito a scoprire località fuori dai percorsi più battuti, ma ricche di storia, arte, leggende e curiosità.

Fara d’Adda

Aspettando l’estate

Domenica 3 maggio alle 13 cibo, musica e giochi con l’Associazione pensionati faresi. Appuntamento allo Spazio Falcone e Borsellino.

Canonica

Crochet kids lab

Sabato 2 maggio dalle 10 alle 12 nella biblioteca di Canonica c’è il Crochet kids Lab, un laboratorio di uncinetto per bambini della scuola primaria e secondaria. Un modo per realizzare un piccolo pensiero in occasione della festa della mamma.

Spirano

Asperiam in festa

Fino a domenica 3 maggio, tutte le sere, al PalaSpirà c’è la buona musica dal vivo per trascorrere insieme una serata di festa con l’Asperiam. Servizio cucina e pizzeria e gonfiabili per bambini.

Caravaggio

Mostra personale

Fino al 3 maggio al centro civico San Bernardino si potranno visitare le mostre personali di Marino Castoldi e Carlo Granelli. Un’iniziativa dell’associazione culturale «Il Caravaggio».

Crema

Mostra

Fino al 3 maggio, a Crema, l’associazione culturale «Il Caravaggio» propone la visita della mostra collettiva d’arte allestita nei locali della Pro loco di Crema in piazza del Duomo. Inaugurazione venerdì 1 maggio alle 16.

Treviglio

Mercato della Terra

Sabato 2 maggio ritorna il Mercato della Terra di Treviglio organizzato da Slow Food con il patrocinio del Comune di Treviglio e la collaborazione della Pro loco, dalle 8.30 alle 13 in piazza Setti.

Ghisalba

Associazioni in piazza

Venerdì 1° maggio dalle 9.30 le associazioni saranno protagoniste di una giornata dove non mancherà il punto ristoro, la musica con «Low Battery» (dalle 16.30 alle 18) e la sfilata in abiti da sposa vintage dalle 15 in piazza Garibaldi. Sarà possibile visitare la mostra del concorso fotografico «Geometrie ghisalbesi» nella chiesina del Sacro Cuore (premiazioni alle 16) e l’esposizione «Ghisalba e le sue spose» a cura di «Ghisalba Life» al centro culturale San Vincenzo.