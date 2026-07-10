Cosa fare nella Bassa Bergamasca nel weekend: tutti gli eventi dal 10 al 12 luglio 2026

L’estate caldissima della Bassa continua a far divertire grandi e piccini. Tanti appuntamenti con musica dal vivo e piatti della tradizione per trascorrere in compagnia il fine settimana.

Dj Cecchetto in piazza per far ballare Treviglio

Treviglio si prepara a vivere una notte magica all’insegna della grande musica e dell’intrattenimento, trasformando piazza Cameroni in una gigantesca discoteca sotto le stelle. Il pretesto è di quelli imperdibili: il grande ritorno in consolle di Claudio Cecchetto, vero e proprio Re Mida dello spettacolo, capace di segnare indelebilmente la storia della radio, della televisione e della musica pop del nostro Paese. Personaggio eclettico e poliedrico – disc jockey, produttore, conduttore, tra i più grandi talent scout della storia italiana -, Cecchetto ha plasmato l’immaginario collettivo di intere generazioni. La sua straordinaria carriera lo ha visto protagonista indiscusso dal Discoring al Festivalbar, passando per il Festival di Sanremo e i più importanti programmi storici della tv italiana, fino alla nascita di emittenti che hanno rivoluzionato l’etere come Radio Deejay, Radio Capital e, oggi, Radio Cecchetto. È alla sua incredibile intuizione, inoltre, che dobbiamo la scoperta di pilastri dello spettacolo e dell’intrattenimento nazionale come Jovanotti, Fiorello, Amadeus, Gerry Scotti, gli 883, Fabio Volo, Leonardo Pieraccioni e Sabrina Salerno, solo per citarne alcuni.

Questo straordinario bagaglio di successi ed emozioni confluirà giovedì 17 luglio nel palinsesto della Estate Trevigliese, quando il celebre showman sarà l’assoluto protagonista del suo travolgente «Deejay-Show». Si tratterà di un viaggio attraverso oltre quarant’anni di hit, mode e canzoni senza tempo, per far ballare e cantare il pubblico dal primo all’ultimo minuto. Non una semplice selezione musicale, ma un vero e proprio show multimediale arricchito da remix inediti, video ed effetti visivi perfettamente sincronizzati. Ad accompagnare Cecchetto sul palco trevigliese ci saranno anche due icone della dance italiana particolarmente amate, Johnson Righeira e Tracy Spencer, insieme alle coreografie della spumeggiante «Cecchetto Dance Crew». In scaletta risuoneranno i brani che hanno fatto la storia del pop nostrano e internazionale, da People From Ibiza a Boys, passando per i successi degli 883 e di Jovanotti, fino all’immancabile e travolgente rito collettivo del mitico Gioca Jouer. L’appuntamento, che prenderà il via alle 21 con una sorpresa iniziale per poi concludersi poco prima di mezzanotte, è stato reso possibile grazie alla sinergia organizzativa tra Pea Pratiche Automobilistiche di Treviglio e Caravaggio, il Comune di Treviglio, il Distretto del Commercio cittadino e «The Best Organization Srl». Sarà un’occasione unica per la comunità e per i tanti appassionati di rivivere l’energia e la spensieratezza degli anni più iconici della nostra musica.

Le chiavi del tempo a Pumenengo

La quinta tappa de «Le chiavi del tempo» anima il Castello Barbò: teatro e musica in occasione di «Si può fare a Pumenengo».

Prosegue il progetto diffuso promosso da Pianura da scoprire e realizzato grazie al contributo di Regione Lombardia attraverso il bando «Lombardia Style 2026», che coinvolge i comuni di Borgo San Giacomo, Cavernago, Pandino, Pumenengo, Solza e Urgnano. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare castelli, rocche e borghi storici della media pianura lombarda in luoghi di incontro, cultura e partecipazione, attraverso eventi capaci di coinvolgere giovani, famiglie e visitatori di ogni età. Un percorso che intreccia memoria e contemporaneità, valorizzando il patrimonio storico e architettonico del territorio attraverso esperienze immersive e coinvolgenti. Domenica 12 luglio il progetto fa tappa al Castello Barbò di Pumenengo con «Si può fare a Pumenengo», una serata che unisce teatro e musica in una cornice di grande fascino storico. Il programma prenderà il via alle 20.30 con lo spettacolo teatrale dialettale «Fuori copione», proposto dalla compagnia teatrale «Piccole Volpi». Un appuntamento all’insegna della tradizione, dell’ironia e della valorizzazione della cultura locale, capace di coinvolgere il pubblico attraverso il linguaggio e le atmosfere del territorio. A seguire, alle 21, spazio alla musica con il concerto della «Si può Fare Band», che porterà sul palco energia, entusiasmo e un repertorio pensato per coinvolgere spettatori di tutte le età. L’appuntamento rappresenta un’occasione speciale per vivere il Castello Barbò in una veste nuova, tra spettacolo, aggregazione e scoperta del patrimonio storico locale, confermando la vocazione del progetto «Le Chiavi del Tempo» a creare esperienze culturali partecipate e accessibili a tutti. Dopo la tappa di Pumenengo, il tour si concluderà a Cavernago e Malpaga (4-6 settembre).

Torna il teatro in Apecar nella Bassa

La rassegna «Natura & Cultura» torna ad animare la Media Pianura Lombarda grazie al MotoTeatro, il piccolissimo palcoscenico itinerante allestito sull’iconico ApeCar.

Fino al 13 settembre il palcoscenico viaggiante porterà il teatro in 14 straordinari luoghi naturalistici che diventeranno palcoscenico di nuove produzioni e progetti speciali, di giovani artisti e grandi nomi del teatro italiano impegnati in spettacoli il cui tema è sempre la bellezza della natura che ci circonda e l’importanza di prendersene cura.

«Natura & Cultura», inserito in deSidera Bergamo Festival, è un evento realizzato con il sostegno di Regione Lombardia nell’ambito del bando «Lombardia Style – Progetti di promozione unitaria per l’attrattività territoriale».

Il ricco itinerario estivo si snoda attraverso un racconto a tappe che toccherà parchi, risorgive e oasi naturali del nostro territorio, offrendo un fitto calendario di imperdibili appuntamenti pomeridiani e serali.

Le tappe di luglio

Il viaggio iniziato lo scorso 4 luglio a Camisano e Misano prosegue questa domenica 12 luglio alle 18, al Parco dei Fontanili di Antegnate che farà da sfondo alle suggestioni di «Venghino Signori Venghino!».

La rassegna prosegue poi sabato 18 luglio al Campo sportivo di Sola a Fara Olivana con Sola con l’evocativo «Parole della Terra», seguito domenica 19 luglio da «Echi di Paese», che prenderà vita nel suggestivo Bosco San Gherardo a Covo. Gli ultimi due appuntamenti del mese toccheranno Romano, sabato 25 luglio nella Chiesa di S.Rocco con «Un albero di trenta piani» e Fara Gera d’Adda, domenica 26 luglio, dove la passerella sul fiume Adda nell’omonimo parco ospiterà la rappresentazione «Terra nostra di appartenenza».

Gli appuntamenti di agosto

Il mese di agosto vedrà tre momenti di grande richiamo, tutti fissati alle 18. Si riparte sabato 8 agosto dal Parco Leonardo di Canonica d’Adda con lo spettacolo «94 passi in Giardino». Dopo una breve pausa centrale, le attività riprenderanno domenica 23 agosto al Parco Rocca di Cologno al Serio con una nuova replica di «Venghino Signori Venghino!». A chiudere il mese ci penserà l’appuntamento di sabato 29 agosto al Parco Eden di Cividate al Piano con l’emozionante «Cantico delle Creature».

Il gran finale di settembre

L’ultima parte della rassegna si aprirà sabato 5 settembre al Parco Santa Valeria di Mornico al Serio con la messa in scena de «La Grande Foresta». Domenica 6 settembre ci si sposterà invece al Parco Madonna dei Campi di Brignano per l’atteso «Aspettando il vento».

Nel penultimo giorno della rassegna, sabato 12 settembre, il Parco degli Alpini di Mozzanica raddoppierà lo sforzo ospitando ben due repliche (alle 15 e alle 18) dello spettacolo «Parchi Sommersi». Infine, l’evento si concluderà ufficialmente domenica 13 settembre alle 18 a Caravaggio (nella frazione di Masano), dove l’incantevole cornice del Fontanile Vascapine farà da sfondo alla performance intitolata «H2nΟι». L’ingresso è libero e gratuito: si raccomanda di portare da casa una coperta per poter assistere alle rappresentazioni seduti o distesi sull’erba.

Un luglio di eventi a Lurano

Il mese di luglio a Lurano si arricchisce di nuovi appuntamenti musicali, sportivi e culturali pensati per ogni fascia d’età dall’Amministrazione comunale e dalle realtà associative del territorio.

Alla festa di fine Cre, che venerdì 10 darà il via al weekend, seguirà dapprima la mostra «Espressioni artistiche» del pittore Luigi Martino, che sabato 11 verrà allestita nei locali dell’Auditorium San Lino, e poi l’evento benefico «Lo spiedo della solidarietà». A partire dalle 20 di sabato, quest’ultimo avrà luogo nello «Spazio Scaravaggi» ad opera del Gruppo Alpini, che devolveranno l’intero ricavato della serata all’associazione «Braccia Aperte» per l’acquisto di una nuova autovettura indispensabile al loro servizio di volontariato.

Domenica 12 invece, ci si potrà dividere tra il «Mercato a km 0» e il laboratorio di pittura riservato a bambini e ragazzi che si svolgerà nell’Auditorium.

L’inizio della prossima settimana poi, coinciderà con l’avvio del servizio educativo estivo «Junior Summer», mentre giovedì 16 si tornerà a praticare sport all’aperto con il «Volley Lurano 95» e la maestra Cristina, che al Parco Sole proporrà una seduta di «core workout». Una volta terminato l’allenamento, ci si potrà spostare ancora allo «Spazio Scaravaggi» per prendere parte alla prima delle quattro serate organizzate dalla «ASD Cannisti Luranesi» per la nuova edizione della «Festa del Pescatore». Ogni sera, dal 16 al 19 luglio, il servizio bar e cucina di questo evento sarà accompagnato da alcuni spettacoli live. Nello specifico, nelle prime tre serate l’intrattenimento sarà affidato a «Orchestra Smile», «Buena Onda» e «Baraonda Nomade», mentre nella serata conclusiva spazio allo show «La notte vola», con la musica anni Settanta, Ottanta e Novanta a farla da padrone.

L’agenda di luglio si chiuderà poi con il «Volley Lurano 95», che giovedì 23 tornerà al Parco Sole per una sessione di «hit workout», e con la serata «Sotto un tetto di stelle», che si terrà venerdì 31 presso l’osservatorio «La Torre del Sole» di Brembate Sopra.

Appuntamenti in pillole

Rivolta

Concerto per Morricone

Domenica 12 luglio alle 21 al parco delle Suore Adoratrici di Rivolta il concerto della New Pop Orchestra con un tributo al maestro Ennio Morricone. Ingresso libero, in caso di maltempo il concerto si terrà nella chiesa di S.Maria Egiziaca.

Treviglio

Notte di gusto

Mercoledì 15 luglio, in piazza Garibaldi dalle 19, tra gli eventi dell’«Estate trevigliese» si terrà «Notte con gusto» un’edizione speciale del Mercato della Terra di Slow Food, in collaborazione con il Comune, il Distretto del Commercio, l’Associazione Commercianti Trevigliesi e la Pro loco. Sarà una ghiotta occasione conviviale per conoscere, gustare e comprare i prodotti di alcuni dei nostri «artigiani del cibo buono, pulito e giusto».

Urgnano

Festa in Rocca

Sabato 11 luglio, grande accampamento militare medievale con dimostrazioni di arti e mestieri storici, attività didattiche, laboratori esperienziali e momenti dedicati ai più piccoli per conoscere da vicino la vita quotidiana nel Medioevo.

Treviglio

Teatro sotto le stelle

Venerdì 10 luglio nel Cortile scuole De Amicis e Cameroni esordisce la stagione teatrale estiva con il deSidera Teatro Festival. In scena «Shakespearology», un originale ed esilarante one-man-show della compagnia Sotterraneo. Sul palco, l’attore Woody Neri .

Laboratori per bambini

Sabato 11 luglio dalle 9.30 alle 12.30 all’Atelier TreviglioMusei in via Locatelli 15 c’è «Arte con i mattoncini!», laboratori creativi a ingresso libero dove i bambini potranno mettersi alla prova con sfide di costruzione sempre nuove, stimolando fantasia e problem solving.

Revel Summer Festival

Ad animare le serate a TreviglioFiera ci penseranno venerdì 10 i «Lacrima» con il party indie più triste d’Italia, sabato 11 «Oasis Columbia» e domenica 12 «Afrodylan».