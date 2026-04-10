Cosa fare nella Bassa Bergamasca nel weekend: tutti gli eventi dal 10 al 12 aprile 2026

Sarà un weekend ricchissimo con tante iniziative che spaziano dalla cultura al teatro, dalla musica al buon cibo.

La 45esima Sagra Verdellese

Verdello

Anche la Villa si veste di bianco e d’azzurro per festeggiare la Sagra Verdellese. A dare il via ufficiale alle 45esima edizione della tradizionale kermesse di aprile sono state, quest’anno, le decorazioni realizzate rigorosamente all’uncinetto dalle volontarie del progetto «Ago e filo» dell’associazione «Auser – Il tempo ritrovato» che nei giorni scorsi hanno dato un tocco di colore anche al Municipio.



E’ tutto pronto, infatti, per la grande festa che dall’11 al 19 aprile animerà il paese con mostre, concerti e spettacoli. E saranno proprio le mostre d’arte ad aprire le danze sabato mattina. Alle 10 nella sala Sorte di piazza Aldo Moro si inaugura la mostra del Circolo fotografico di Verdello e alle 11 al Museo del territorio si terrà il taglio del nastro per l’esposizione di Paolo Fontana che sarà visitabile fino al 4 maggio.

Domenica, inoltre, il maestro Fontana regalerà dieci tele bianche ad altrettanti bambini, dai 9 mesi ai 3 anni, che frequentano lo «Spazio gioco» per realizzare delle splendide opere che verranno poi esposte insieme alle tele dell’artista. Alle 16.30 un momento di premiazione e condivisione con le famiglie. Alle 20.45, poi, in sala Abbiati concerto dell’associazione musicale «Monsignor Luigi Chiodi-Amici del Santuario di Verdello». Domenica 12 dalle 10 alle 16.30 in piazza monsignor Grassi tornano i giochi di una volta con il «Ludobus» a cura della «Coop Alchimia», mentre dalle 15 alle 18 il cielo di riempirà dei colori degli aquiloni che si alzeranno in volo dal parco comunale.

Dalle 15.30 musica itinerante con la «Karavan Orkestar» per le vie del paese e alle 16.30 in piazza Aldo Moro spettacolo del «Circo Spazio Bergamo».

Alle 17 santa messa in parrocchia presieduta da don Mario Cardinetti che festeggia i 30 anni di sacerdozio e animata dalla classe 2001 che aprirà la tradizionale processione della Madonna. Chiuderà alle 20.30 il concerto della «Millenium Drum Corps» con spettacolo finale davanti al santuario. La settimana sarà ricca di eventi con appuntamenti tradizionali come la «Festa del Madunì» al Centro anziani, lunedì alle 16 e il concerto «Magnificat» al Santuario martedì alle 16.30.

Giovedì, alle 18 nel cortile della comunità «Il sottile filo rosso» in via Papa Giovanni XXIII, la quarta edizione di «Parole in fiera», un evento organizzato dalla «Fondazione Emilia Bosis» per la promozione della lettura e della scrittura per la salute mentale.

Venerdì 17 alle 20.45 nell’ex canonica «Ascolti narrati» alla scoperta di Puccini a cura dell’associazione musicale «Monsignor Luigi Chiodi».

Sabato 18 dalle 10 alle 11.30 lo «Spazio gioco» aprirà per la festa delle famiglie, mentre domenica 19 alle 20.30 in sala Abbiati va in scena lo spettacolo teatrale «Vietato innamorarsi» a cura di «Qui e ora residenza teatrale» e de «La confraternita del Chianti».

Majo in mostra al mARTinCOMIX

Martinengo

Torna al Filandone mARTinCOMIX, la manifestazione dedicata al fumetto e all’illustrazione organizzata dalla Pro Loco Martinengo, che nel 2026 raggiunge la sua sesta edizione.

Dal 11 al 26 aprile, la sala espositiva di via Allegreni ospiterà la mostra di Majo, illustratore e fumettista attivo a livello nazionale e internazionale, con collaborazioni per case editrici come Sergio Bonelli Editore, Star Comics, Glénat e Universo.

Nato a Brescia il 31 gennaio 1963, Majo esordisce sulle pagine di «Full Moon Project» della Eden, di cui disegna il terzo episodio, «Bambole», e realizza le matite del quinto, «Il ponte di Angoulême».

Nel 1996, lo si ritrova tra i disegnatori di «Hammer», pubblicato da Star Comics, quindi il passaggio alla Sergio Bonelli Editore, dove lavora inizialmente per Zona X. Alla chiusura della testata viene coinvolto da Mauro Boselli e Maurizio Colombo nel progetto Dampyr, inaugurandone la serie e diventandone uno dei disegnatori più riconoscibili.

L’esposizione, curata da Marco Ghion, propone un percorso tra tavole e illustrazioni che raccontano lo stile e la ricerca artistica dell’autore, tra narrazione visiva e costruzione del personaggio.

L’iniziativa si inserisce nel calendario culturale cittadino e conferma il ruolo del Filandone come spazio di riferimento per eventi dedicati all’arte e al fumetto.

L’apertura è fissata per sabato 11 aprile alle 10, con incontro con l’artista e una giornata inaugurale arricchita dalla presenza di alcuni autori del panorama fumettistico italiano. Saranno, infatti, presenti Dario Viotti, Emanuele Boccanfuso, Matteo Mosca, Giorgio Gualandris e Marco Villa, disponibili per sessioni di firme e disegni.

Nel pomeriggio, alle 15, è prevista anche una visita guidata al borgo storico di Martinengo (al costo di 5 euro e gratis fino ai 12 anni). Per prenotazioni: 3311853737.

La mostra sarà visitabile fino al 26 aprile, da martedì a domenica, con orario 10-12 e 15-18, e apertura straordinaria il 25 aprile. Ingresso libero.

Eccoci qui, al Tnt lo spettacolo di Gioele Dix

Treviglio

Al Tnt un nuovo appuntamento con la stagione teatrale 2025/2026. In scena lo spettacolo intitolato «Eccoci qui» con la produzione Centro Teatrale Bresciano.

L’appuntamento è per questa sera, venerdì 10 aprile alle 21.

La spumeggiante Valentina Cardinali è protagonista di questo spettacolo scritto e diretto da Gioele Dix, artista con cui Cardinali ha condiviso il palcoscenico in diverse occasioni, tra cui due produzioni firmate dal Centro Teatrale Bresciano, «La corsa dietro il vento» su Buzzati e «Andavamo a mille», spettacolo sulla corsa-mito 1000 Miglia.

Attrice poliedrica e dalla vitalità trascinante, capace di assumere e restituire in scena una molteplicità di personalità e di voci, Cardinali – assieme al bravo Francesco Aricò – dà vita a tre coppie, protagoniste di altrettante storie, che idealmente creano un percorso storico nell’idea del rapporto uomo-donna.

Lo spettacolo inizia infatti con un’interpretazione dell’atto unico di Georges Feydeau «Amour et piano», esilarante commedia degli equivoci del 1883, per poi toccare il racconto di Dorothy Parker «Here we are», del 1931. Piccolo capolavoro di ironia, questo testo, che dà il titolo allo spettacolo, ci mostra due novelli sposi in viaggio in uno scompartimento di un treno che diventa sfondo di una serie di schermaglie, non detti e incomprensioni senza speranza. L’ultimo quadro dello spettacolo è ambientato ai giorni nostri, con un testo brillante di Gioele Dix in cui la coppia si trova ad affrontare senza vere difese i rischi e le ansie del mondo virtuale. Dall’Ottocento ai telefonini, passando per treni, battibecchi e pianoforti: Cardinali e Aricò ci guidano con ironia e talento in un viaggio tra amori, incomprensioni e irresistibili cortocircuiti sentimentali.

Secondo appuntamento per la rassegna organistica

Treviglio

Dopo l’ampio consenso ricevuto dal concerto inaugurale, la Confraternita del Santissimo Sacramento di Treviglio, in collaborazione con la Parrocchia di San Martino e la Comunità Pastorale «Madonna delle Lacrime», annuncia il secondo appuntamento della prima «Rassegna organistica trevigliese».

L’iniziativa, posta sotto la direzione artistica del maestro Luca Legnani, prosegue nel suo intento di valorizzare il patrimonio organario di Treviglio e sostenere i giovani talenti del panorama musicale legando i concerti a momenti significativi dell’anno liturgico.

Intitolato «In albis» in riferimento alla ricorrenza liturgica della domenica successiva alla Pasqua, il secondo concerto vedrà protagonista il maestro Nicola Dolci e si terrà sabato 11 aprile alle 20.45 nella Basilica di San Martino, dove risuonerà il monumentale organo Tamburini del 1925.

Nicola Dolci, nato a Sergnano, ha conseguito i diplomi accademici di I e II livello in organo con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore presso i conservatori di Brescia e Verona. Si è perfezionato nel repertorio e nell’improvvisazione con maestri di fama internazionale come O. Latry e D. Roth. Ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti, tra cui il primo premio assoluto al «Premio nazionale delle Arti» (XV edizione) e il secondo premio al concorso internazionale «International Martini Organ Competition» di Groningen, in Olanda. Svolge un’intensa attività concertistica in Europa ed è attualmente docente presso la Scuola Diocesana di musica «Santa Cecilia» di Brescia e organista titolare della Basilica di Santa Maria della Croce a Crema.

Come per tutti gli appuntamenti della rassegna, l’ingresso è libero. Le offerte raccolte al termine della serata saranno devolute alle attività caritative della Confraternita e al sostegno della rassegna stessa. L’evento è realizzato grazie al contributo della Fondazione Cassa Rurale di Treviglio, della FIEB (Fondazione Istituti Educativi Bergamo) e della Città di Treviglio.

Un tuffo nel Medioevo

Pandino

Fine settimana speciale per il castello visconteo di Pandino, la Pro loco ha organizzato «Gli ozi dei visconti», due giorni in cui partecipanti si catapulteranno direttamente nel Medioevo. Si parte sabato sera con la ormai consolidata cena del 1300: menu, musica dal vivo, aneddoti, storie e curiosità, tutto rigorosamente immersi in una atmosfera medioevale.

Domenica si entrerà nel vivo dell’evento, il castello prenderà vita grazie ai rievocatori storici della «Confraternita del dragone» che, attraverso visite guidate e tavoli didattici, mostreranno una tipica giornata di caccia dei signori viscontei. Durante il pomeriggio si terranno gratuitamente anche due conferenze dedicate alla storia, arte, musica, letteratura e cultura del tempo, a cura di «Informamusica». Alle 15.30 Valerio Ferrari illustrerà paesaggi viscontei di Geradadda, ovvero l’ambiente naturale antropico tra il XIV e XV secolo. Alle 17 sarà la volta di Paolo Galloni, con i suoi approfondimenti sul rituale del guerriero e ai piaceri della corte, in particolare la caccia.

Un libro contro il bullismo

Cologno

Venerdì 10 aprile alle 20.45 a Villa Manzoni il comandante della Polizia provinciale Matteo Copia presenta il suo libro «Da bullo a bello – Alla fine cambia solo una lettera» in un momento di riflessione e confronto su un tema importante come quello del bullismo che affligge le generazioni più giovani, raccontato attraverso un piccolo manuale di sopravvivenza per i genitori. Durante la serata interverranno la vicepresidente provinciale di Fratelli d’Italia Valentina Tugnoli, il consigliere provinciale Marco Gaverini e il consigliere regionale di FdI Michele Schiavi. La serata è promossa dal Circolo territoriale di Fratelli d’Italia «Bastioni del Serio».

Cassano capitale della Carbonara

Cassano d’Adda

A Cassano arriva sua maestà la «carbonara». Dal 10 al 12 aprile un festival del gusto imperdibile animerà piazzale Pietro Gobetti per trasformare Cassano nella capitale del gusto romano. Il Carbonara Festival, evento gastronomico dedicato a uno dei piatti simbolo della tradizione culinaria italiana e, più in generale, ai sapori autentici di Roma, trasformerà per tre giorni il cuore della città in una grande area dedicata al buon cibo, con stand gastronomici e cuochi provenienti direttamente da Roma, pronti a far vivere al pubblico un’esperienza culinaria immersiva tra ricette storiche, ingredienti di qualità e tradizioni secolari. Non mancherà anche l’intrattenimento con musica live e spettacoli.

La Compagnia del bacio al Filodrammatici

Treviglio

Quando un uomo maturo finge di essere sposato per evitare legami, la sua bugia si trasforma in una serie di esilaranti equivoci tra mogli inventate. E’ la trama di «Cerco disperatamente moglie» che vede il ritorno sul palco del Filodrammatici di Treviglio della «Compagnia al Bacio»: il cast composto da sette attori di grande e consolidata esperienza, proviene da Milano ed è un gruppo affiatato di semiprofessionisti del divertimento che condivide da anni una passione profonda per il teatro e per il suo lato più spensierato e coinvolgente. Appuntamento sabato 11 aprile alle 21.

Il gusto tra le pagine dei Promessi Sposi

Treviglio

Appuntamento con la cultura al Castello di Pagazzano. Il percorso itinerante sulle orme dei Promessi sposi arriva anche in paese. Sabato 11 aprile – con partenze alle 18.15 e alle 19.45 – l’autrice Susi Gabbelini accompagnerà i presenti in un viaggio alla scoperta (con tanto di assaggio) delle pietanze lombarde citate nel celebre romanzo di Alessandro Manzoni.

La prenotazione è obbligatoria (chiamare 3403853285): serata confermata al raggiungimento delle 35 persone.

La serata prevede un contributo che andrà a sostenere le attività socio culturali del Gruppo della Civiltà Contadina.