Cosa fare nella Bassa bergamasca nel weekend: gli eventi dall'8 al 10 dicembre

Si entra ormai nel vivo dei festeggiamenti natalizi. Dal giorno dell'Immacolata, 8 dicembre, addobbi, alberi e presepi sono pronti e la voglia di mercatini, cioccolata calda e primi regali si fa sentire. Nella Bassa bergamasca e nel Cremasco tanti eventi per accompagnarvi nel prossimo weekend dall'8 al 10 dicembre.

Cosa fare a Treviglio e dintorni

L'Immacolata a Treviglio

Venerdì 8 dicembre 2023, giorno dell'Immacolata, alle 9.30 al Tnt i Vigili del fuoco festeggiano la patrona tirando le somme del 2023.

Nella mattinata verrà allestito in piazza Garibaldi anche il tradizionale presepe. Alle 15.30, invece, appuntamento al PalaFacchetti con il Concerto di Natale offerto dalla Bcc di Treviglio ed eseguito dal Corpo Musicale Città di Treviglio, diretto dal maestro Antonio Rosario Miraglia.

Santa Lucia

Sabato 9 dicembre 2023 la città si prepara ad accogliere Santa Lucia. Dalle 15 alle 18 animazione, canti e giochi per i bambini con Fabiana Animazione. Dalle 17 la parata Bianco Natale con trampolieri e danze in centro.

Ciclocamminata natalizia

Domenica 10 dicembre 2023 doppio appuntamento a piedi e in biciletta con partenza da piazza Cameroni (13.30 e 14.30).

Storie a Perdicollo al Tnt

Domenica 10 dicembre 2023 si torna al Tnt con un altro appuntamento dedicato al teatro in famiglia. Il secondo appuntamento della stagione è con Storie a Perdicollo. Racconti, favole e canzoni della compagnia piemontese Faber Teater con Lodovico Bordignon e Sebastiano Amadio e la regia di Aldo Pasquero e Giuseppe Morrone.

Il Campionato italiano di Speedcubing

A TreviglioFiera la passione per il coloratissimo e impegnativo "Cubo di Rubik". Dall'8 al 10 dicembre Treviglio sarà il cuore del più importante campionato italiano di Speedcubing, una disciplina sportiva in cui i concorrenti si sfidano per risolvere il cubo di Rubik (e altri twisty puzzle) nel minor tempo possibile. La manifestazione, denominata Italian Championship 2023, è ufficialmente organizzata dalla World Cube Association e rappresenta il punto culminante dell'anno per gli appassionati italiani. La scelta di Treviglio come sede dell'evento è stata accolta con grande entusiasmo dai 300 partecipanti provenienti da ogni angolo del paese, tanto che le iscrizioni, aperte lo scorso 10 agosto, si sono chiuse in pochissimi giorni.

Aspettando Santa Lucia a Caravaggio

L'Associazione Caravaggio Viva, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, Croce Rossa Caravaggio, Corpo Bandistico Caravaggio e Gruppo Alpini, presenta "Aspettando Santa Lucia", un pomeriggio di festa dedicato ai bambini e non solo con tanti negozi e attivtà aperti. Appuntamento in piazza Locatelli alle 15.

A Caravaggio ice show per l'Immacolata Concezione

Venerdì 8 dicembre alle 15.30 a Caravaggio va in scena l'Ice show con due scultori e musica per un pomeriggio da favola in piazza Garibaldi. Per i più piccoli truccabimbi e palloncini. Sarà anche l'occasione per accendere la luci di Natale. I negozi saranno aperti.

Mozzanica venerdì "accende il Natale" in piazza

"Accendiamo insieme il Natale" è l'evento che il Comune di Mozzanica, in collaborazione con la sezione Avis, il Gruppo Alpini e "Tpa" organizza venerdì 8 dicembre in piazza Locatelli. Alle 15.30 si inizia in musica con l'Harmony Choir di "Tpa Music" e alle 16.30 si terrà l'accensione delle luci dell'albero di Natale. Il comitato "Santa Lucia Esiste" raccoglierà le letterine per la Santa e regalerà mazzolini di fieno. Ci saranno tè caldo, vin brulè, panettone e pandoro e si potrà contribuire ad allestire l'albero portando una decorazione.

Domenica a Misano c'è "Aspettando Santa Lucia"

Il Comune di Misano, in collaborazione con i volontari dell'oratorio, organizza per domenica 10 dicembre "Aspettando Santa Lucia". Alle 15.30 in oratorio si svolgerà lo spettacolo "La vera storia di Santa Lucia", curato da Mister Gabriel. Alle 16.30 è previsto l'arrivo della Santa. In oratorio ci saranno cioccolata calda, la pesca di beneficenza, divertimento e merenda per tutti. Le letterine per Santa Lucia potranno essere imbucate nella apposita cassetta allestita sotto il portico del Municipio già dal 1° dicembre.

Verdello "accende" il Natale

Anche a Verdello è arrivato il momento di accendere l'Albero: appuntamento venerdì 8 dicembre 2023 alle 17.30 in piazza mons. Grassi per l'accensione delle luci accompagnati dai canti della Corale Verdellese. Sabato 9 dicembre 2023, invece, alle 20.45 tutti al Santuario per il concerto del Coro degli Alpini di Verdello.

Natale in piazza a Ciserano

Venerdì 8 dicembre 2023 entra nel vivo il Natale a Ciserano. Dalle 8.30 alle 18 bancarelle e animazione con artisti di strada in piazza Papa Giovanni XXIII. Alle 15 la Marcia dei Babbi Natale a cui seguirà la merenda offerta dai commercianti e alle 16.30 spettacolo musicale con Lad-Y snow.

Natale a Boltiere

Dopo il successo dei mercatini natalizi dello scorso weekend, dall'8 al 10 dicembre 2023 a Boltiere arriva mostra fotografica "Ex 525" a cura del Circolo Acli Boltiere.

Camminata dei Babbi Natale

Venerdì 8 dicembre 2023 appuntamento a Verdellino con la Camminata dei Babbi Natale. Ritrovo alle 15 in piazza don Martinelli e arrivo in piazza Affari a Zingonia in collaborazione con le associazioni del paese.

Domenica 10 dicembre 2023, invece, aspettando Santa Lucia si terrà un mercatino (dalle 9) con hobbistica, dolci, pigotte e l'occasione di lasciare la letterina alla Santa (dalle 14.30) e scattare una foto ricordo.

I mercatini di Natale del "Orto che fa la differenza" a Fara Gera d'Adda

Si svolgerà domenica 10 dicembre 2023 la prima edizione dell'iniziativa proposta dall'Orto che fa la differenza, azienda agricola a scopo sociale a Fara Gera d'Adda. Dalle 10 alle 19, presso la sede dell'azienda in via Tarrocchette saranno presenti stand e bancarelle di hobbisti, artigiani e artisti, oltre a frittelle calde e vin brulé. Dalle 10 alle 12 anche animazione per i più piccoli, mentre durante l'intero arco della giornata sarà possibile acquistare i prodotti dell'azienda agricola e degli altri espositori presenti.

Cosa fare a Romano e dintorni

Mercatini di Natale a Martinengo

Domenica 10 dicembre, dalle 9 alle 18, il centro storico di Martinengo si accenderà della magia del Natale. Oltre ai classici mercatini, letture sotto l'albero per i più piccoli a cura della biblioteca comunale e dell'associazione "Ares", alle 11 e alle 15. In più alle 16 vin brulè e merenda in piazza per tutti.

Romano da scoprire

L’associazione Pianura da Scoprire e il comune di Romano con Terre di Bergamo di Tosca Rossi, nell’ambito delle giornate dedicate ai “Tesori della media pianura lombarda”, vi invitano sabato 9 dicembre per una visita guidata all’insegna della riscoperta del territorio e della valorizzazione del comune di Romano dove, oltre alla cultura non mancherà la magia dell’atmosfera natalizia. Con i suoi oltre 20 mila abitanti Romano di Lombardia è la città più popolosa della bassa bergamasca orientale. La città ha conservato molto bene il suo impianto medievale e, a testimonianza della sua ricca e vivissima storia, sono presenti tutt’oggi molti edifici sacri e civili di grande interesse che i visitatori potranno scoprire grazie a una visita guidata a cura di Terre di Bergamo di Tosca Rossi. La visita, su prenotazione, ha un costo di 10 euro a persona. La prenotazione, obbligatoria, è possibile attraverso il link, oppure contattando l’ufficio cultura del Comune di Romano al numero 0363 982348. Il ritrovo è previsto alle 14:45 presso la biglietteria della Rocca (Piazza Rocca, 1). La guida Tosca Rossi accompagnerà i visitatori alla scoperta della Rocca Viscontea, del centro storico con il Palazzo della Ragione, i Portici della Misericordia e la Chiesa di Santa Maria Assunta ed infine al Palazzo Rubini.

Natale in Rocca

Per tutta la giornata di venerdì 8 dicembre, in piazza della Rocca, è possibile immergersi nell’atmosfera magica del Natale grazie al mercatino dell’artigianato e prodotti tipici, musica dal vivo ed assaggi per tutti i gusti. Inoltre, in orario mattutino verranno proposte letture animate e laboratori per bambini e famiglie, mentre nel pomeriggio è possibile assistere a uno spettacolo di giocoleria, concerto degli zampognari e laboratori. Manifestazione, organizzata dal Comune con l’associazione Biloba, che continuerà anche sabato 9 e domenica 10 dicembre.

Cosa fare nel Cremasco

