Cosa fare nella Bassa bergamasca nel weekend: gli eventi dal 9 all'11 maggio

Un weekend scoppiettante con le mamme al centro della festa, ma anche tanti appuntamenti culturali tra mostre, spettacolo teatrali e arte.

Il GdT festeggia i suoi 25 anni con "Mamme in festa"

Treviglio

Ci siamo! L'appuntamento è per sabato 10 maggio, a partire dalle 15.30, con l'evento organizzato in piazza Setti dal Giornale di Treviglio con le associazioni del territorio per festeggiare insieme tutte le mamme, ma parlare anche di come è cambiata la città in questo ultimo quarto di secolo. (Qui il programma dettagliato della giornata)

Contastorie: torna il festival della narrativa

Romano

E' pronta a partire la nuova edizione di Contastorie, il festival della narrativa che terrà banco a Romano dal 10 maggio al 14 giugno. Sabato 10 maggio, grazie alla collaborazione con la Biblioteca di Romano, si terrà “Biblioteca, che storia!”, evento interamente pensato per bambini e ragazzi. Tra letture animate, laboratori creativi e giochi, la giornata si preannuncia ricca di attività coinvolgenti per le nuove generazioni di lettori e ascoltatori. (Qui il programma dettagliato della rassegna)

Il Nostro canto libero al Filodrammatici

Treviglio

La magia della musica di Battisti e Mogol rivive sul palco con «Il nostro canto libero».

Appuntamento questa sera, venerdì 9 maggio alle 21 al teatro Filodrammatici di Treviglio con il concerto che prevede l’esecuzione di circa 25 brani, scelti tra quelli più importanti della produzione di Lucio Battisti e che in alcuni casi verranno raccontati da Walter Calloni con testimonianze dirette e aneddoti del maestro con cui ha registrato due album in studio.

«Si tratta di un grande ritorno per il Teatro Filodrammatici - ha detto il direttore artistico Alberto Galli - Il pubblico ha sempre dimostrato grande affetto per questo spettacolo e quindi mi sembrava naturale riproporlo».

Il progetto nasce grazie all’esperienza acquisita negli anni lavorando al fianco di artisti che hanno collaborato con Battisti e Mogol. Nel 2020 viene coinvolto nel progetto l’eclettico Walter Calloni, batterista dello stesso Battisti; chitarra e voce sono invece affidati a Francesco Patella, cresciuto al Cet di Mogol con il quale per diversi anni ha collaborato. La formazione si completa con Franco Malgioglio, leader del gruppo, basso e voce e ideatore del progetto.

Un Lucio Dalla da riscoprire

Treviglio

Sabato 10 maggio alle 21 il Tnt di Treviglio ospita lo spettacolo «Il futuro è tra mezz’ora», nato da un’ idea di Luca Gnudi, di e con Cesare Pomarici featuring Federico Buffa e l’accompagnamento di Alessandro Nidi al pianoforte ed Emanuele Nidi, chitarra e voce. Racconta la vita e l’opera di Lucio Dalla, ripercorrendo la storia di tutte le sue canzoni presenti nella scaletta del suo ultimo concerto: quello di Montreux nel febbraio 2012. È un viaggio narrativo e musicale che mette insieme ricostruzione storica e aneddoti privati, dichiarazioni pubbliche e vicende ancora inedite, con lo scopo di restituire un nuovo ritratto del grande cantautore bolognese.

Palazzo Nuovo apre al pubblico

Brignano

Palazzo Nuovo riapre al pubblico grazie al gruppo «FAI Giovani Bergamo». Nella giornata di domenica cittadini e visitatori avranno la possibilità di visitare anche la parte privata di palazzo Visconti, alla scoperta delle meraviglie artistiche e architettoniche di uno dei gioielli della Bassa.

Ciò sarà possibile grazie all'impegno e all'entusiasmo del gruppo «Fai Giovani» di Bergamo, alla disponibilità di «Greenthesis», proprietà di Palazzo Nuovo Visconti, e alla collaborazione di Pro loco e Comune. Così, dalle 10 alle 17 (ultimo ingresso) sarà possibile visitare quello che a tutti gli effetti è definito un macrocosmo visconteo di straordinario valore in terra bergamasca, al cui interno sono conservati cicli ad affresco realizzati dagli artisti più significativi del Barocco e del Rococò in Lombardia. La visita - su prenotazione tramite il sito faiprenotazioni.it entro le 23 di sabato 10 maggio - comprende Palazzo Vecchio a cura della Pro loco e Palazzo Nuovo a cura del Gruppo FAI Giovani di Bergamo. L’iniziativa vedrà, in continuità con le edizioni precedenti, inoltre confermata la partecipazione dell’ex prima cittadina Beatrice Bolandrini in qualità di storica dell’arte.

Nuova tappa del Fosso bergamasco

Camisano

Il Fosso Bergamasco torna nel cremasco: è tutto pronto per la seconda tappa del «Criterium», che si correrà questa sera, venerdì, in quel di Camisano.

Divenuta ormai una tappa fissa all’interno della kermesse di gare podistiche nostrane, la gara organizzata dal gruppo «Camisano Running» avrà una lunghezza di 7,2 chilometri e sarà valida come seconda tappa del circuito, che ha fatto il suo esordio in questa venticinquesima edizione venerdì scorso a Cologno al Serio. Dalle 18 gli atleti saranno così accolti dallo staff in servizio per la procedura d’iscrizione nell’area tra la piazza e l’oratorio; la partenza della competizione, invece, è fissata alle 20.30, quando in concomitanza con la gara convenzionata Fidal si darà avvio anche a una marcia non competitiva aperta a tutti. Per il quinto anno, la manifestazione, chiamata «Corsa delle Mischerpe», sarà dedicata a Paolo Zamboni, giovane atleta di Barbata membro del gruppo camisanese, prematuramente scomparso nel 2018 a causa di una malattia.

Le mostre

Alla scoperta di tesori d’arte e di storia. Per gli amanti delle mostre, anche questo weekend, eventi imperdibili nella Bassa.

A Pagazzano il «Gruppo della civiltà contadina» presenta «Incontro fra tendenze e confronti», una mostra di pittura di Gianpaolo Zanchi e Pier Giuseppe Facheris. Dal 10 al 18 maggio le loro opere si troveranno esposte nella Sala del Torchio del castello visconteo. L'inaugurazione è fissata per sabato 10 maggio alle 16 con introduzione affidata alla professoressa Stefania Bressani.

Nel 550esimo anniversario della morte di Bartolomeo Colleoni anche Ghisalba celebra il Capitano di Ventura con tre appuntamenti per conoscere la storia da vicino. Si parte sabato 10 maggio alle 20.30 con la conferenza «Bartolomeo Colleoni: la vita e le imprese» a cui seguirà venerdì 16 maggio un secondo incontro dedicato a «Vita quotidiana e alimentazione a Ghisalba nell'epoca del Colleoni». Sempre sabato 10 verrà, poi, inaugurata nella sala consiliare la mostra «Bartolomeo Colleoni signore di Ghisalba» che resterà visitabile, negli orari di apertura del Municipio, fino al 17 maggio.

La figura del Colleoni resterà al centro anche della mostra-evento al Filandone di Martinengo «Nel segno di Bartolomeo Colleoni – Capitano di Ventura». Fino al 2 giugno sarà possibile visitare l'esposizione con documenti d’archivio inediti, ma anche visitare i luoghi colleoneschi martinenghesi. L’esposizione rientra nel progetto «Terre Colleonesche», che da tempo coinvolge enti pubblici e privati alla scoperta del suo lascito, con il coordinamento dell’associazione Pianura da scoprire e il patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di Bergamo e del Luogo Pio della Pietà Istituto Bartolomeo Colleoni. Oltre al Comune di Martinengo, l’organizzazione della mostra vede la partecipazione dell’associazione Pro Loco Martinengo e il gruppo folcloristico Bartolomeo Colleoni.

La mostra è visitabile dal giovedì alla domenica (e festivi) dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

A teatro

Per gli amanti del teatro non mancheranno le occasioni per godersi un bello spettacolo.

Si parte da Romano dove tre pedalate nella storia: un santo, una Madonna e una casa scomparsa saranno gli ingredienti della performance teatrale in bicicletta proposta dall'associazione «Gli improbabili». Appuntamento al portico di Palazzo dei Muratori in piazza Roma, venerdì 9 e sabato 10 alle 20.45 e domenica 11 maggio alle 14.45.

Sempre a Romano, sabato 10 maggio, torna la rassegna «Stasera a teatro» con lo spettacolo «I promessi sposi» con Carlo Decio e la regia di Matteo Riva. L’opera di Alessandro Manzoni si trasforma nella sceneggiatura di una serie Netflix e diventa un appassionante spettacolo teatrale. Appuntamento alle 21 al Teatro Rubini (costo del biglietto 10 euro).

Sabato 10 maggio alle 20.30 nell'Auditorium di piazza Patrioti a Fara Gera d'Adda andrà invece in scena lo spettacolo «Amor sacro o Amor profano?» con Luciano Bertoli e Ombretta Ghidini. Lo spettacolo di inserisce nella quarta edizione della rassegna «Fara teatro e musica» con la direzione artistica di «deSidera» e la collaborazione della compagnia «Gli incamminati». Ingresso 5 euro.

Domenica 11 maggio alle 16.30 nell'Auditorium delle scuola medie di Cologno al Serio sarà la volta dello spettacolo «Che confusione (sarà che son dementi)» portato sul palco dalla compagnia «Gli sfrattati». Ingresso gratuito.

In pillole

Associazione Arma Aeronautica in festa a Caravaggio: sabato dalle 10 alle 18 stand, simulatori e modellismo per appassionati. Alle 20.30 appuntamento con la conferenza «Assetti futuri e nuove frontiere spaziali» introdotta dal presidente dell'associazione caravaggina Antonio Pellegri.

Al Centro Commerciale Ipercoop di Treviglio torna l’appuntamento con la «Fiera del Disco», per appassionati di vintage e collezionisti di vinili . Appuntamento sabato 10 e domenica 11 dalle 9 alle 19 con

espositori selezionati e vinili introvabili.

Domenica all'Oasi. Dalle 15 alle 18 al Renovapark di Pontirolo si potrà partecipare a letture per bambini (4-10 anni), laboratorio sensoriale (0-3 anni) e visita guidata dell’oasi alla scoperta di api e farfalle. Per i bambini anche una sana e golosa merenda.

A Verdellino domenica 11 maggio torna «Libri in circolo». L'evento si terrà in piazza Resistenza a partire dalle 16. Sarà possibile partecipare alle letture animate per i bambini che potranno anche divertirsi nell'area disegni e lavoretti.

L’arte del modellismo arriva al Santuario di Caravaggio. Nell’ex aula penitenziaria è possibile ammirare l’opera di Mario Grasselli: una ricostruzione minuziosa e perfetta del tempio mariano realizzata in 12 anni e 14mila ore di intenso lavoro. Da vedere!

UkClub e Ares presentano la puntata zero di «Maneki Neko - prove tecniche di futuro» che vedrà ospite della serata Soumaila Diawara, attivista per i diritti umani e docente universitario. Appuntamento questa sera, venerdì 9 maggio, alle 20.45 al teatro Canossiane di Martinengo.

Se invece volete fare un giro fuori zona cliccate qui per gli eventi del weekend in Lombardia.