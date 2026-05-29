Cosa fare nella Bassa bergamasca nel weekend: gli eventi dal 29 al 31 maggio 2026

Il caldo di questi giorni ha ufficialmente inaugurato la stagione estiva (un po’ in anticipo) e con essa le tante occasioni di svago, festa e divertimento.

Festa dei popoli

Romano

Una giornata dedicata all’incontro, alla convivenza e al dialogo tra culture, nel segno della pace e della partecipazione. Martedì 2 giugno torna a Romano la Festa dei Popoli 2026, appuntamento ormai consolidato della vita cittadina che quest’anno si presenta con il tema “Diamo futuro alla pace”.

L’iniziativa si svolgerà dalle 14 alle 20 al Parco della Caramella e della Concordia, in via Zara, e coinvolgerà cittadini, famiglie, giovani e associazioni del territorio in un pomeriggio di attività sportive, laboratori, musica e momenti di riflessione.

La manifestazione prenderà il via alle 14 con l’accoglienza dei partecipanti, seguita alle 14.20, presso l’anfiteatro del parco, dall’apertura ufficiale della festa con la presentazione delle squadre, delle iniziative in programma e alcuni pensieri dedicati ai temi della pace e del futuro.

Alle 14.30 spazio allo sport come strumento di inclusione e conoscenza reciproca, con l’avvio delle sfide di calcio, basket e cricket rivolte ai giovani, accompagnate anche da momenti dimostrativi. Dalle 15 partiranno invece i laboratori per ragazzi e adulti, insieme ai giochi dimenticati, mentre dalle 15.30 prenderanno forma i giochi cooperativi per bambini e famiglie, oltre agli spazi di intreccio culturale e al World Café, occasione di confronto sulle risorse, le difficoltà e le prospettive della convivenza interculturale nella città di Romano.



La parte finale della giornata sarà affidata alla musica: alle 18.30 è infatti previsto il concerto della Rainbow Jam, con canzoni provenienti da diverse tradizioni culturali, prima della chiusura della manifestazione fissata per le 20.

La Festa dei Popoli 2026 è inoltre inserita nel Giro della Pace, promosso dalla Fondazione Perugia-Assisi, a testimonianza di un impegno condiviso sui temi della fraternità e della cittadinanza attiva.

A presentare l’iniziativa è stato Silvio Marchetti, presidente della Commissione dialogo e intercultura: «Siamo 15 associazioni del territorio: 9 sono associazioni storiche di Romano, mentre altre 6 rappresentano i nuovi cittadini italiani provenienti da Paesi lontani. Ci accomuna il sogno di lavorare per il bene comune della nostra città, nel rispetto reciproco e nella partecipazione alla vita civile, per dare futuro alla pace nei nostri rapporti e verso le giovani generazioni».

Un messaggio chiaro, quello degli organizzatori: le differenze non come ostacolo, ma come opportunità di crescita condivisa.

«Le nostre differenze potrebbero aprire conflitti – conclude Marchetti – ma siamo convinti che arricchiscano e generino benessere reciproco. Il confronto ci permette di rispecchiarci in culture diverse, unite da uno stesso profondo sentimento di umanità e fraternità».

Memorial Modanesi

Fara d’Adda

Torna il memorial «Ernesto Modanesi», organizzato dall’associazione «Il Mister»: la kermesse, al via oggi, venerdì 29 maggio, animerà la vita farese con competizioni, incontri ed eventi fino al 7 giugno. Dieci giorni di sport, inclusione, giovani e comunità: si presenta così la quinta edizione del memorial dedicato allo storico mister farese, che promette di trasformare anche quest’anno il centro sportivo locale in un vero e proprio villaggio dello sport. «Un evento nato per ricordare Ernesto attraverso i valori che lo hanno sempre contraddistinto: attività fisica, aggregazione, educazione, inclusione e attenzione alle persone – hanno dichiarato dall’associazione che porta il suo nome – La manifestazione coinvolgerà anche quest’anno società, associazioni, volontari e famiglie in un ricco calendario di eventi, tornei ed esibizioni, tutte completamente gratuite e ad accesso libero».

Grande protagonista sarà il calcio, tra il triangolare Under 17 professionisti con Atalanta, Como e Monza, l’Under 15 Elite e l’Under 17 femminile. Confermate, poi, le competizioni di volley, mini volley, basket, calcio a cinque, atletica, pattinaggio, rugby, tennis, qwan ki do e plogging. Tra le novità, invece, esibizioni e prove aperte di calcio camminato, twirling, mountain bike e scherma. «Non solo: nella giornata conclusiva, domenica 7 giugno, il pubblico potrà assistere allo show di calcio freestyle e sfidare nell’arena uno dei campioni italiani di Footwork.it», hanno annunciato gli organizzatori, che come ogni anno hanno riservato un’attenzione particolare a inclusione e sport integrato, attraverso le collaborazioni con Calcio special, Rugby integrato, Sitting volley, Tennis in carrozzina e Torball.

Cultura e natura col coro Alpa

Caravaggio

Appunti di viaggio: fra canto, racconto, ricette e curiosità. Si terrà venerdì 29 maggio alle 21 nella chiesa di San Bernardino la presentazione del libro di Alberto Di Monaco intitolato «Radici e germogli».

La serata vedrà anche la partecipazione del Coro Alpa di Caravaggio che eseguirà alcuni brani del proprio repertorio. Per il gruppo la stagione concertistica è iniziata quest’anno con un concerto a Casale Cremasco in occasione della festa del papà ed è proseguita con la partecipazione ai festeggiamenti del ventesimo di fondazione del Gruppo Alpini di Bariano. Nell’occasione il coro si è esibito eseguendo anche alcuni brani con la locale banda cittadina, un’esperienza, questa, mai provata prima, e che ha gettato sicuramente le basi per una proficua collaborazione futura.



Dopo l’impegno di questa sera, 29 maggio, il coro parteciperà, il 21 giugno a Mezzoldo alla giornata del corista in montagna che quest’anno coincide con la 32esima edizione della Festa della Musica, avente come tema «La voce dei luoghi».

Dopo la pausa estiva, tanti i concerti già in programma: da segnalare la 30esima edizione della rassegna «Cantare insieme» che si terrà nella chiesa parrocchiale di Caravaggio sabato 17 ottobre e vedrà la partecipazione di due cori ospiti di livello nazionale.

Picnic all’ex cava dei Tre Cantoni

Ciserano

Domenica 31 maggio, dalle 10 alle 16, il Parco delle Cave apre le porte per una giornata speciale all’insegna della scoperta e della natura. L’appuntamento è al nuovo Parco dell’ex cava dei «Tre cantoni» a Ciserano, con parcheggio disponibile in via Walt Disney.

La giornata è pensata per grandi e piccini: si potrà partecipare a un picnic all’aria aperta portando il pranzo al sacco e una coperta, per godersi una pausa nella natura. Sono previste inoltre attività naturalistiche e momenti dedicati alla conoscenza del parco, per imparare a osservare e valorizzare questo spazio appena aperto alla comunità.

Ad accompagnare l’esplorazione sarà presente Luciano Gelfi di Legambiente Cerca Brembo, che guiderà i partecipanti alla scoperta delle caratteristiche ambientali dell’area. L’ingresso è libero e gratuito.

«Un ringraziamento al gruppo cittadini del parco che ha cominciato a prendersi cura di questo importante luogo di Ciserano», ha commentato l’Amministrazione che da anni lavora al rilancio di quella che è destinata a diventare la più grande oasi della bergamasca.

Un 2 giugno tra palazzi e castelli

Bassa e Cremasco

Per la Festa della Repubblica Castelli, Palazzi e Borghi Medievali aprono porte e portoni. Martedì 2 giugno 2026, torna una nuova giornata di aperture del circuito dei Castelli, palazzi e borghi medievali della Media Pianura Lombarda, promosso dall’associazione Pianura da Scoprire. Un’occasione per vivere una gita fuori porta tra storia, arte, paesaggi rurali e racconti sorprendenti, lontano dal traffico e dalle mete più affollate. Tante le località coinvolte tra la pianura bergamasca, il Cremasco, la Bassa bresciana e il territorio lungo il fiume Adda: un’area che per secoli segnò il confine tra il Ducato di Milano e la Repubblica di Venezia e che ancora oggi conserva castelli, rocche, borghi fortificati e dimore storiche di grande fascino. Tra le curiosità, a Rivolta d’Adda sarà possibile andare alla scoperta dell’enigma della Rocca scomparsa…

Un viaggio nella fede

Antegnate

Un viaggio esplorativo sulla fede, un percorso che parte dall’odio fino alla redenzione per mostrare come l’amore e il perdono possano emergere anche dalle più profonde ferite dell’anima.

C’è questo e molto altro nelle pagine di «Vindicta et Venia – Penombra su Caravaggio» il primo romanzo di Gianfranco Grasselli che verrà presentato questa sera, alle 20, in Comune ad Antegnate.

L’autore, aiutandosi con la proiezione di alcune opere del Caravaggio illustrerà in breve i concetti che hanno ispirato la sua opera.

Giochi in strada

Brignano

Vi ricordate quanto era bello poter scendere a giocare in strada? Ecco, per i più nostalgici, sabato 30 maggio, a Brignano si potrà tornare a farlo coinvolgendo i più piccoli in un’esperienza che riporta indietro nel tempo.

«Giochi di strada e di cortile» è l’iniziativa promossa dall’Auser di Brignano con il patrocinio del Comune all’interno del cortile di Palazzo Visconti.

Un pomeriggio per giocare insieme, grandi e bambini gustandosi insieme anche una buona merenda. In caso di maltempo i giochi si svolgeranno al coperto.

Banda in concerto per gli 80 anni della Repubblica

Treviglio

Si terrà lunedì sera, 1 giugno, alle 20.45, il tradizionale appuntamento con il Concerto per la Festa della Repubblica che quest’anno celebra il suo 80esimo anniversario. A dirigere il Corpo Musicale Città di Treviglio sarà il maestro Antonio Rosario Miraglia. L’appuntamento è nel cortile Leone XIII (ex Canossiane) della Bcc Carate e Treviglio. L’ingresso è gratuito. Il programma aperto e chiuso dal Canto degli italiani toccherà celebri arie come la marcia trionfale dell’Aida e il Nessun dorma della Turandot, ma offrirà anche momenti di tributo a grandi come Morricone e Carosone.