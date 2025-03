Cosa fare nella Bassa bergamasca nel weekend: gli eventi dal 21 al 23 marzo 2025

Il primo weekend di primavera non ci accoglierà con un sole spendente, ma non mancheranno comunque le occasioni di svago e divertimento. Eccone una carrellata a partire da questa sera, venerdì 21 marzo a domenica 23.

ATTENZIONE: A Treviglio è stata annullata la rievocazione storica del Miracolo prevista per domenica 23 marzo. Causa maltempo la manifestazione verrà riproposta il prossimo anno.

Giornate di Primavera del Fai

Mornico

Sabato e domenica torna l'appuntamento con le "Giornate di primavera del Fai" che quest'anno ci porteranno alla scoperta delle bellezze di Mornico e dei luoghi dove vennero girate diverse scene del celebre film "L'Albero degli zoccoli". (qui il programma completo)

Prima Sagra Contadina

Spirano

Tre weekend per gustare i sapori del territorio e trascorrere qualche ora di svago con intrattenimento per tutte le età. E' il menù della prima "Sagra contadina" che andrà in scena al PalaSpirà di Spirano da questa sera e per tre weekend fino al 6 aprile. (qui il programma completo della sagra)

Esposizione Internazionale felina

Treviglio

Oltre 400 gatti in arrivo da tutta Europa e dall'Indonesia per accaparrarsi il titolo di Re o Regina. Appuntamento da non perdere, per gli amanti dei felini, al polo fieristico di Treviglio: sabato e domenica in programma fitto (lo trovate qui), dalla gara di bellezza agli stand del settore.

Doppio appuntamento a teatro

Treviglio

Doppio appuntamento a teatro a Treviglio. Al Filodrammatici va in scena "Il malloppo" - regia di Andrea Forneris - una brillante commedia in due atti portata sul palco dalla "Compagnia al bacio", composta da 8 attori di esperienza, ognuno con una carriera affermata nel campo della commedia e del teatro comico. Proveniente da Milano, la "Compagnia al Bacio" è un gruppo affiatato di professionisti del divertimento che condivide da anni una passione profonda per il teatro e per il suo lato più spensierato e coinvolgente.

Domenica 23, invece, al Teatro Nuovo Treviglio andrà in scena "Verso Bi. Lo straordinario viaggio con papà", di e con Dario Garofalo e Paolo Piano. Una produzione "Teatro del piccione" che si inserisce nella rassegna "Teatro in famiglia" ed è dedicato a tutti dai 5 anni in su. La storia racconta di due personaggi sgangherati e affamati, un padre e un figlio, che trasportano il loro strampalato fardello di carabattole in un viaggio che sembra non avere né inizio né fine.

Tierra!

Boltiere

La decima edizione di "Tierra!" fa tappa a Boltiere. Questa sera, venerdì 21 marzo alle 21, il Centro Civico "Aldo Moro" ospiterà l’autore Claudio Gotti, in un incontro su "Napoleone in Lombardia".

Gli incontri, che proseguiranno con tappe itineranti fino al 12 aprile, sono promossi e organizzati dai Sistemi bibliotecari dell’area di Dalmine e dell’area nordovest della provincia di Bergamo sotto la direzione artistica di Ornella Bramani.

L’intervento di Gotti, ex dirigente scolastico in pensione autore e coautore di opere di storia locale e di tradizioni popolari, ripercorrerà le tappe dell’avanzata napoleonica in Italia descrivendo paesaggi e momenti cruciali della nostra storia. L’ingresso è libero e gratuito su prenotazione.

Marcia della Croce bianca

Boltiere

Domenica, a Boltiere, torna la "Marcia della Croce bianca". La ventesima edizione della camminata partirà alle 7.30 con quattro percorsi da 6, 10, 13 e 17 chilometri da percorrere a passo libero e validi per i concorsi internazionali "Ivv". Al termine della camminata verranno premiati i singoli partecipanti (un dono ai primi 600 iscritti) e i gruppi più numerosi.

Escape Castle

Urgnano

Siete pronti a vivere un mistero all’interno del castello di Urgnano? Questa sera, venerdì 21 e sabato 22 marzo (con due turni alle 21 e alle 22.30) c’è l’Escape Castle "La spada nella Rocca". L’esperienza (dai 18 anni in su) prevede la presenza di attori durante il gioco. Riuscirete a trovare la strada di casa?

Un tributo a Maria Palchetti Mazza

Treviglio

"La vita segreta di Maria", a Treviglio un tributo poetico a Maria Palchetti Mazza. L’evento, organizzato dall’Associazione Clementina Borghi si terrà questa sera, 21 marzo, alle 17 allo Spazio Hub di piazza Garibaldi.

"Fondatrice e presidente della nostra associazione, è stata protagonista importante nel mondo della scuola, nell'attenzione verso i più svantaggiati e nel volontariato ed ha arricchito la vita culturale di Treviglio cimentandosi in vari campi dell'arte - hanno spiegato - In occasione della Giornata mondiale della poesia, vogliamo ricordarla proprio per i suoi lavori in ambito poetico con la lettura di sue opere".

La Divina Commedia

Mozzanica

Un viaggio nella "Divina Commedia". Appuntamento da non perdere sabato 22 marzo, alle 21, all’oratorio San Luigi, in largo don Piero Salini a Mozzanica, con la narrazione, lettura e commento di Riccardo Moratti e musiche originali di Gabriele Bazzi Berneri sulla prima cantica della "Divina Commedia". Un viaggio dalla selva oscura al paradiso fra parole, immagini e musica con la partecipazione dell’Istituto comprensivo di Mozzanica. I due appuntamenti successivi, con il Purgatorio e il Paradiso si terranno il 29 marzo a Fornovo e il 5 aprile a Misano.

Tulipanimania

Treviglio, Groppello, Malpaga

Anche se il meteo non sembra voler essere clemente questo weekend segnerà l’apertura dei campi di auto-raccolta dei coloratissimi tulipani. Un’esperienza immersi nella natura che sarà possibile vivere nei campi di via Canonica (a Castel Cerreto) con la Cooperativa agricola Castel Cerreto, ma anche a Groppello (Cassano) lungo le sponde dell’Adda con le "quindipertiche" oppure ancora al Castello di Malpaga avvolti da un’affascinante atmosfera. La formula è quella della raccolta in autonomia che offre l’opportunità di "mettere le mani" nella terra e godersi a pieno le bellezze del territorio.