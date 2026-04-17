Cosa fare nella Bassa Bergamasca nel weekend: gli eventi dal 17 al 19 aprile 2026

Ci saranno brindisi, mostre, ma anche anniversari importanti: il weekend che si apre oggi promette divertimento per tutti i gusti e le età.

Il buon vino protagonista della Bassa

Ciserano e Fornovo

«E’ nella botte piccola che c’è il vino buono» e non c’è proverbio più azzeccato per iniziare questo fine settimana che propone, in un fazzoletto di pochi chilometri, due ottimi eventi per gli appassionati del buon vino.

Ciserano Decanta

Domenica 19 aprile torna, infatti, con la sua quinta edizione l’evento «Ciserano Decanta», promosso dall’omonima associazione nata nel 2019.

Saranno 55 le cantine che quest’anno animeranno il Festival del vino portando a Ciserano un po’ di tutte le regioni d’Italia. Vini per tutti i gusti (bolle, bianchi, rossi, rosati, moscati, vini naturali, PIWI, ecc), prodotti da piccole realtà, spesso famigliari, che con la passione che ci mettono nel loro lavoro riescono a creare dei vini di alta qualità che sapranno conquistarvi.

Non mancherà, poi, la possibilità di godere delle specialità culinarie del Bel Paese con tanti nuovi food truck e prodotti a km zero oltre a una buona dose di intrattenimento con artisti e performance dal vivo fino alle 20. Poi, nella serata dj set dalle 20.30 fino a mezzanotte.

Durante la giornata sarà possibile acquistare il kit d’ingresso (tracolla + calice) al costo di 20 euro per assaggiare i vini e acquistare direttamente dalle cantine (il kit dà diritto a uno sconto di 3 euro sull’acquisto).

Fornovo… è ForWine

Due giorni dedicati al buon vino anche a Fornovo San Giovanni con il Comune che, in collaborazione con «Vale20 Eventi e Comunicazione», organizza per la prima volta in paese «ForWine». Domani, sabato 18, dalle 11 alle 21 e domenica 19 aprile dalle 11 alle 19 ben trentacinque aziende vitivinicole selezionate tra le migliori d’Italia saranno ospitate in casette di legno allestite nella rinnovata piazza San Giovanni, trasformata per l’occasione in un vero villaggio del gusto, elegante e accogliente. Non solo vino. Accanto alle cantine ci saranno una selezione di eccellenze gastronomiche e specialità italiane da scoprire e assaggiare direttamente dai produttori. Street Food d’autore con una grande zona dedicata a food truck e con i migliori chef su ruote, pronti a conquistare ogni palato. L’ingresso a «ForWine» è libero e gratuito. Chi volesse vivere l’esperienza della degustazione potrà acquistare il kit – calice e pettorina – a 15 euro (direttamente alla cassa in piazza) e potrà assaggiare tutti i vini presenti. Anche chi non opterà per la degustazione di vini potrà assaggiare gratuitamente distillati ed eccellenze gastronomiche proposte dagli espositori.

Le città invivibili: dalla crisi climatica al potenziale nascosto

Calvenzano

La crisi climatica non è solo una questione di ghiacciai che si sciolgono, ma riguarda da vicino il nostro modo di abitare, muoverci e vivere ogni giorno nei nostri territori. Per parlarne in modo nuovo, lontano dai classici convegni accademici, il Comune di Calvenzano, in collaborazione con Arci Stella di Caravaggio, Imagine Bergamo e Oltrenatura, ha ideato e promosso uno spettacolo-conferenza intitolato «Le città invivibili». Protagonista della serata sarà Giovanni Mori, divulgatore scientifico, ingegnere ambientale e energetico, da cinque anni in radio per LifeGate e voce del podcast quotidiano «News dal Pianeta Terra».

In un’ora di spettacolo Mori saprà mescolare ironia e rigore scientifico per spiegare come sono nati i centri dove viviamo, perché oggi spesso ci sembrano «invivibili» e, soprattutto, quali sono le soluzioni concrete per renderli più sani, sicuri e a misura d’uomo. Non si parlerà solo di problemi, ma del «potenziale nascosto» delle nostre comunità e di come piccole trasformazioni possano migliorare la salute e la sicurezza di tutti.

Questo evento a metà tra stand-up comedy e conferenza non si pone come lezione frontale, ma piuttosto quale prezioso momento di incontro per la cittadinanza. Lo spettacolo nasce infatti per stimolare una riflessione concreta sull’influenza della crisi climatica nel nostro modo di abitare e di vivere gli spazi quotidiani. Grazie all’impegno delle realtà locali e alla rete di «Imagine Bergamo» questa riflessione arriva a Calvenzano, offrendo a tutti l’opportunità di vedere il proprio territorio con occhi diversi. L’appuntamento è per venerdì 17 aprile alle 21 a Calvenzano nell’Auditorium Largo XXV Aprile. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.

Ali sull’acqua, il docufilm su Francesco Agello

Morengo

«Ali sull’acqua», il docu-film sull’impresa di Francesco Agello sarà proiettato domani sera, sabato, nel cineteatro dell’oratorio morenghese. L’evento, patrocinato anche dall’Amministrazione comunale, è stato organizzato dall’associazione romanese «Il Soffione Rosa», fondata da Emanuela Marenzi e da anni in campo per aiutare le donne colpite da tumore al seno fornendo loro supporto in ogni forma possibile. «E’ una prima volta, per noi, a Morengo, e ringraziamo Amministrazione comunale e parrocchia per la grande disponibilità e l’entusiasmo con cui ci hanno accolto – han dichiarato dall’associazione, presentando l’evento – Verrà proiettato il docufilm “Ali sull’acqua”, che sarà disponibile anche su RaiPlay dopo il nostro evento. Si tratta di un documentario da 50 minuti su Francesco Agello, aviatore lodigiano ancora oggi detentore del record mondiale di volo con un idrovolante».

Un record, il suo, stabilito nel 1937 all’idroscalo del Garda e ancora imbattuto.

Non solo: in sala saranno presenti anche il regista Gabriele Donati e tutto il team di produzione oltre al noto musicista bergamasco Ricky Anelli, che ha realizzato la colonna sonora del documentario e che intratterrà i presenti con la propria musica. Al termine della proiezione, un momento di confronto con gli addetti ai lavori e i saluti del presidente provinciale dell’Arma Aeronautica di Bergamo Alessandro Carminati, oltre all’intervento di Simone Parenti, rappresentante dell’azienda «Deka» di Firenze, che presenterà il macchinario «Monnalisa Touch» per il quale l’associazione «Il Soffione Rosa» sta avviando una raccolta fondi, così da poterlo acquistare e donare al sistema sanitario territoriale, aiutando così tutte le donne affette da atrofia vulvo-vaginale.

Il quinto Simposio del legno

Rivolta

E’ iniziato martedì, per concludersi con il gran finale domani sabato 18 aprile, il quinto «Simposio di scultura sul legno» promosso da Pardo Malorni in collaborazione con la Pro loco di Rivolta e il patrocinio del Comune, in memoria di Giacomo Ghezzi.

L’appuntamento con la premiazione è fissato per le 10.30 nella sala Papa Giovanni XXIII.

A scegliere i vincitori saranno i rivoltano che potranno votare le opere richiedendo la scheda al centro socio-culturale dove gli scultori lavoreranno alle loro creazioni dalle 9 alle 17.

Parteciperanno al Simposio gli artisti Antonio Villa, Pardo Malorni, Mary Ascari, Franco Erreni, Diego Cremonesi, Bruno Manenti, Dario Costa, Laura Colombo, Pino Albertini e Micheletto Emil.

Avis in festa al PalaSpirà

Spirano

Al PalaSpirà la festa dei giovani donatori. Sabato 18 aprile a partire dalle 18, a ingresso gratuito, il palazzetto ospiterà la «Festa Avis Giovani» della zona 11 di cui fanno parte Arcene, Boltiere, Brembate, Canonica, Capriate, Ciserano, Comun Nuovo, Dalmine, Levate, Osio Sopra, Osio Sotto, Pognano, Spirano, Urgnano, Verdellino e Verdello. La serata, promossa in collaborazione con gli Alpini, sarà animata da food trucks, il dj set di Julian P. e la musica live dei «Disaster Zone». Per tutti gli iscritti Avis consumazione omaggio (mostrando la tessera).

Verdellino in zampa

Verdellino

Dopo il successo dello scorso anno torna in paese «Verdellino in zampa», l’evento dedicato agli amici a quattro zampe che si terrà questa domenica, 19 aprile nel centro storico. Dalle 9 alle 18 saranno presenti stand del settore e non mancheranno le attività: alle 10.30 il via alla «Camminata a sei zampe» e alle 11.30 benedizione degli animali in piazza Martinelli. Alle 15 tutti in passerella per la sfilata canina con il Consiglio comunale dei ragazzi a comporre una speciale giuria e alle 16.30 premiazioni del concorso fotografico.

Nella chiesa della Grotta c’è “Faglia”

Romano

Dopo il grande successo dell’esposizione organizzata a Bergamo nella sede di Palazzo Creberg, la Fondazione Credito Bergamasco presenta a Romano di Lombardia, nella Chiesa della Grotta, la seconda tappa dell’esposizione «Faglie – Augusto Sciacca» a cura di Angelo Piazzoli e Paola Silvia Ubiali. La mostra rimarrà aperta al pubblico, nella Chiesa della Grotta, dal 18 aprile al 17 maggio 2026, con accesso libero e gratuito, nei seguenti orari: sabato, domenica e festivi dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18.30, con ingresso libero. L’inaugurazione della mostra si terrà sabato nella Basilica di San Defendente, alle 16.30. Per l’occasione è previsto il concerto musicale «Il secondo Novecento tra Italia e Sud America» a cura del duo Podera Mezzanotti.

Il bel canto a palazzo Visconti

Brignano

Un viaggio musicale straordinario con un repertorio di Arie e Duetti tratti dall’Opera e dall’Operetta, nella splendida cornice storica e suggestiva come quella di Palazzo Visconti a Brignano.

Domenica 19 aprile alle 16.30 (ingresso libero, fino a esaurimento posti) va in scena il concerto «Il Bel canto» con la partecipazione della Filarmonica Lago Gerundo in collaborazione con l’Orchestra dei Colli Morenici, la soprano Francesca Pacileo e il tenore Francesco Tuppo diretti dal maestro Paolo Belloli. Gli spettatori avranno l’opportunità di immergersi nella bellezza e nell’emozione della musica, godendo di interpretazioni magistrali in una cornice storica e suggestiva come quella di Palazzo Visconti.

A Cascina Reina una gara di salami per Tano

Caravaggio (Masano)

A sei mesi dalla sua scomparsa, l’agriturismo «Cascina Reina» di Masano commemora il suo titolare Gaetano Nodari organizzando la prima «Gara del salame – Il vero salame della Bassa».

Una folla commossa si era radunata il 17 ottobre 2025 nella chiesa dei Santi Fermo e Rustico per rendere un’ultima volta omaggio al 68enne, che non solo era anima e cuore della sua azienda, ma anche il cervello che sapeva sempre partorire nuove idee e realizzarle. Un imprenditore rimasto nel cuore di tutti.

Domani, sabato 18 aprile, si svolgerà la prima edizione della gara a partire dalle 18, alla presenza di una giuria certificata. Per tutti assaggi garantiti e uno stuzzicante aperitivo. Info e prenotazioni al 3489348865.

Al Filandone l’arte intreccia la filosofia

Martinengo

Al Filandone di Martinengo una riflessione su «Luce, anima e senso». Sabato alle 19 in biblioteca si terrà una lettura filosofica a cura di Emilia Agosti con l’accompagnamento musicale del maestro Ernesto Moretti. Un evento speciale all’interno del progetto espositivo «Psychè. Enduring Breath» di Marzia Ratti. Sarà un dialogo aperto al pubblico, in cui la curatrice, nella sua lettura, guiderà i presenti lungo le tappe del concept dell’artista, intrecciando riferimenti filosofici e letterari con le suggestioni visive generate dalle opere. Il progressivo calare della luce naturale lascerà emergere quella artificiale delle installazioni al neon, rendendo percepibile una delle tensioni centrali del lavoro dell’artista: quella tra visibile e invisibile.

Alpini in festa per i 90 anni

Caravaggio

Alpini in festa a Caravaggio per i 90 anni della sezione. Sabato 18 aprile alle 16.30 ammassamento presso la chiesa di San Bernardino; alle 17 alzabandiera, deposizione di una corona d’alloro alla chiesa di San Bernardino e poi via alla sfilata; alle 18 messa nella chiesa parrocchiale, quindi un intermezzo musicale con il Corpo bandistico caravaggino in piazza Garibaldi, dove saranno a disposizione salamelle e bevande per tutti, poi al termine del concerto rinfresco in oratorio; alle 20.45 concerto del coro «Voci del Brembo».

Domenica 19 aprile al centro sportivo ammassamento alle 9; alle 10 alzabandiera, discorsi di rito e a seguire la sfilata; alle 12 la cerimonia conclusiva con un rinfresco per tutti i partecipanti, allietato dalla Fanfara di Rogno.

Avis in festa per i 60 anni

Verdellino

Un parco dedicato ai donatori per dare il giusto risalto a un gesto di pura generosità in grado di salvare una vita.

Il prossimo 18 aprile, in occasione dei festeggiamenti per il 60esimo anniversario di fondazione dell’Avis Comunale di Verdellino-Zingonia, si terrà l’inaugurazione di un’area verde di recente realizzazione in Largo Giovanni Falcone che verrà intitolata non solo ai donatori avisini, ma anche ai volontari di Aido e Admo. Un’occasione di riscatto e di coinvolgimento per rinnovare l’invito a unirsi al piccolo esercito di donatori che oggi conta 122 soci. Per la sezione avisina sarà anche l’occasione per festeggiare il 60esimo anniversario di fondazione avvenuta nel 1966. La serata verrà aperta alle 18.30 dai saluti della autorità a cui seguirà il taglio del nastro del «Parco del donatore Avis, Aido e Admo» e un rinfresco all’oratorio di Zingonia allietato dalla musica energica di un gruppo musicale senegalese.

Festa delle associazioni

Romano

Domenica 19 aprile dalle 9 alle 18 le vie del centro storico si animeranno per accogliere la tradizionale Festa delle associazioni che si ritroveranno alle 11 per la celebrazione della messa. Alle 14.30 “Facciamo festa!” con il Corpo civico musicale “G.B. Rubini” ed “E. Fermi”. Al Macs la classe terza Asu del liceo Don Milani presenta “Identità/alterità. Nascere dall’incontro”, un percorso multisensoriale ideato e realizzato dagli studenti con il Macs e il Centro per la famiglia. In centro gli stand di tutte le associazioni.