Cosa fare nella Bassa bergamasca nel weekend di Pasqua: gli eventi dal 18 al 21 aprile 2025

Inizia oggi il lungo weekend di Pasqua che, meteo permettendo (ma le previsioni sembrano inclementi soprattutto per lunedì 21 aprile, ndr), regalerà a tanti una pausa da impegni e stress. Ecco qualche appuntamento da non perdere!

Sagra verdellese

Verdello

Si inaugura proprio il lunedì di Pasquetta, 21 aprile, la 44esima edizione della sagra verdellese. Tanti spettacoli ed eventi in programma tra concerti e mostre, ma anche momenti di comunità con l'inaugurazione di alcuni luoghi simbolo del paese come la rinnovata piazza Aldo Moro. (qui il programma completo della sagra che durerà fino a maggio).

mArtinCOMIX

Martinengo

Al Filandone un altro weekend per ammirare le opere della disegnatrice e pittrice Laura Zuccheri.

Prosegue con successo la quinta edizione di «mARTinCOMIX», la kermesse dedicata al fumetto e al cartoon allestita nelle sale del Filandone. Sabato 19 aprile dalle 14.30 laboratorio gratuito di Storytelling per immagini «Small Academia» con Chiara Dattola.

La mostra è organizzata dalla Pro loco Martinengo e curata da Marco Ghion, disegnatore di Tex Willer, che collabora con la Sergio Bonelli Editore dal 2018 e già protagonista della mostra personale al Filandone nel 2019. La mostra sarà visitabile nel periodo compreso tra il 12 e il 27 aprile, da martedì a domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, compresi i giorni festivi di Pasquetta (21 aprile) e 25 aprile. Ingresso libero.

Sali, scatta e invia

Treviglio

Hai un figlio o una figlia tra i 16 e i 25 anni appassionato/a di fotografia? Questa è l’occasione perfetta per mettere alla prova la sua creatività e partecipare a un’esperienza unica.

In occasione della visita guidata al Museo Storico Verticale, i partecipanti avranno l'opportunità di cimentarsi in un contest fotografico, con un tema speciale: raccontare il museo attraverso uno scatto, intraprendendo gli spazi e gli oggetti da una prospettiva personale. Ogni ragazzo o ragazza avrà il compito di scegliere l’angolazione e il soggetto che meglio rappresenta l’emozione che il museo trasmette, creando così una visione originale e unica del patrimonio storico esposto.

Una volta concluso il tour, le fotografie verranno inviate e valutate, dando a tutti i partecipanti la possibilità di mettere in mostra la propria visione artistica. Se tuo figlio o tua figlia ama la fotografia, non perdere questa occasione per stimolare la sua creatività e offrirgli l’opportunità di essere protagonista in un contesto stimolante e ricco di cultura. Regolamento e iscrizioni su: bergamo.cosedafare.net

Le visite si svolgeranno su due turni, alle 16 e alle 17.

Il Mercato della Terra

Verdello

Sabato 19 aprile dalle 8.30 alle 13 secondo appuntamento a Verdello con «Slow Food in piazza» a cura di Slow Food Bassa Bergamasca. In piazza Mons. Pietro Grassi si troveranno produttori locali per la spesa di frutta, verdura, salumi, formaggi, miele, vino e piante aromatiche. Novità: dalle 10.30 aperitivo-degustazione con torte salate a Km 0 e vino Doc preparato dagli studenti Abf Treviglio. Prossimi appuntamenti per il terzo sabato di maggio e giugno.

Pasquetta all'orto botanico

Romano

Pasquetta all'orto. Il Parco del Serio invita a trascorrere la giornata di lunedì 21 aprile all'aria aperta immersi nel verde dell'orto botanico «G.Longhi» di Romano di Lombardia. Non è Pasquetta, infatti, senza un pic-nic e si potrà partecipare anche alle visite guidate (la mattina alle 9, 10 e 11 e il pomeriggio alle 15, 16 e 17) in collaborazione con le Gev del Parco. Prossimi appuntamenti a maggio con il «Bioblitz» e la Festa di Primavera.

Corri Pagasà

Pagazzano

Il pranzo di Pasqua è rimasto pesante? A Pasquetta allora l’appuntamento giusto è con «Corri Pagasà», la marcia di 7 chilometri animata dal lancio delle polveri colorate con partenza alle 10 dall’oratorio. La terza edizione della manifestazione podistica prevede un premio per tutti i partecipanti offerto dal Caseificio Arrigoni e la possibilità di visitare il castello visconteo (gratis per i residenti; 3 euro per i non residenti sopra i 14 anni).

Castelli e palazzi aperti

Bassa e Cremasco

A Pasquetta un tuffo nel Medioevo tra castelli, borghi e natura. Lunedì 21 (ma anche venerdì 25 aprile) il circuito di Pianura da scoprire è pronto ad accogliere turisti e visitatori per gite fuori porta e veri e propri tour tra eventi, mostre e degustazioni. Dopo il grande successo di domenica 6 aprile, con oltre 2500 visitatori che hanno scelto di visitare castelli, palazzi e borghi fortificati della pianura lombarda, il circuito è pronto ad aprire le porte e portoni di 25 suggestive località storiche, attirando un pubblico sempre più ampio, proveniente non solo da tutta la regione ma anche da fuori Lombardia.

Tra le mete più amate, il castello di Malpaga che continua ad affascinare con la sua spettacolare distesa di tulipani, ma anche il vicino castello di Cavernago e il borgo storico di Martinengo. Tra le altre aperture spiccano la rocca viscontea di Romano di Lombardia, la rocca Albani di Urgnano, i castelli di Pumenengo e di Pagazzano nella bassa bergamasca, quello di Pandino nel cremasco.

Laboratorio decorativo

Sergnano

Il comune di Sergnano e l’Oratorio «San Francesco e Santa Chiara» invitano famiglie e bambini a partecipare al laboratorio creativo per decorare uova sode da portare in chiesa per la benedizione pasquale. Appuntamento sabato 19 aprile 2025, dalle 9.30 alle 11.30, in oratorio. Partecipazione gratuita per tutti.

Letture per bambini

Martinengo

«Ti leggo una storia» è il ciclo di letture animate per bambini da 0 a 3 anni che si terrà sabato 19 aprile in biblioteca. «Pulcini, coniglietti e uova pasquali» vi aspetta dalle 9.45 per 0-18 mesi, alle 11 per 18-36 mesi. Ingresso su prenotazione al numero 03639860250 o a biblioteca@comune.martinengo.bg.it.

Trattori al San Rocco

Spirano

A Pasquetta la tappa è d’obbligo al Parco San Rocco.

Lunedì 21 aprile l’appuntamento è alle 8.45 per il ritrovo dei mezzi agricoli nel piazzale del mercato. Alle 9.45 partirà la sfilata con arrivo al Parco San Rocco per la messa al Santuario alle 11 e la benedizione degli animali e dei mezzi agricoli.

Caccia alle uova (Rimandata)

Boltiere

E’ rimandata al 27 aprile (causa maltempo annunciato per Pasquetta) la «Caccia all’uovo» al parco del centro sportivo di via Vecellio.

Alle 11 ritrovo e possibilità di pic-nic al sacco o panico con la salamella; alle 14.30 via alla gara per trovare tutte le uova e alle 16.30 pulled pork accompagnato da rock italiano.